HIPPISME - THE QUANTUM ANNIVERSARY MAURITIUS DERBY TRIAL CUP 1400M – G 3/4YO — (40+) : Prince Of Thieves est idéalement placé au départ

La première manche du championnat des 4-ans verra en confrontation des compétiteurs de 2016 face à ceux de 2017. Le vainqueur de la Duchesse, Ready To Attack, revient à la charge et retrouve sur sa route un Hard Day’s Night qui est animé de revanche après ses déboires dans la première épreuve classique. On aura aussi en lice l’invaincu Speed Limit, champion des 3-ans en 2016 et Prince Of Thieves, celui qui est le mieux classé au niveau de la valeur. Il est avantagé au poids suite à la compression qui a été établie. Il n’a pas course gagnée, mais disons qu’il vendra cher ses chances.

Ils sont sept au départ dont l’inattendu Jiggery Pokery qui vient tenter sa chance à un niveau qui pourrait, selon nous, être au-dessus de ses possibilités. Par exemple, on dira qu’il possède une valeur de 40 contre 73 au top weight, soit une différence de 33 points, et qu’il ne recevra que 9 kg, ce qui équivaut à 18 points seulement. Sur le papier, ses chances sont inexistantes, mais on ne fera pas de lui un interdit.

Comment se déroulera la course ? Sur 1400m, Ready To Attack paraît capable de déborder le nouveau Ole Gunnar pour prendre la tête comme il l’avait fait dans la Duchesse. Mais on ne peut exclure le fait que Hard Day’s Night se montre le plus rapide vu qu’il a souvent mené les opérations en Afrique du Sud. Les précautions ont été prises pour éviter que sa selle ne se déplace. À l’entraînement, il s’est montré à son avantage, réalisant des galops intéressants. S’il parvenait à prendre les devants sans se dépenser, il sera difficile à reprendre. Toutefois, on ne peut écarter qu’on assiste à une lutte pour le commandement. Si tel est le cas, Prince Of Thieves sera avantagé. Il le sera encore plus s’il parvient à prendre la mesure d’Ole Gunnar au départ.

Celui qui peut paraître le moins bien loti est l’invaincu Speed Limit, le champion 2016 des 3-ans. Lui qui préfère courir proche du pas pourrait se retrouver avec le nez au vent. On sait qu’il peut bien s’adapter à cette position, mais il aura des adversaires coriaces cette fois. Pour en revenir à Ole Gunnar, sachez que c’est un cheval qui préfère un parcours rallongé, mais qui peut bien faire sur 1400m pour une reprise. Il n’est pas impossible qu’un train rapide l’avantage, car il possède de la tenue. Jean-Michel Henry aligne Ernie, qui a réalisé une bonne carrière en Afrique du Sud. Il possède suffisamment de galops pour reprendre la compétition. Reste que démarrer directement sur 1400m pourrait lui jouer un mauvais tour.

On fait confiance à Prince Of Thieves, Hard Day’s Night, Ready To Attack et Speed Limit pour faire l’arrivée.

LES AUTRES COURSES

Var’s Dream et Answeringenesis comme bancos

1. Il ne faut pas aller chercher loin pour trouver le vainqueur de la course d’ouverture. Comment ne pas pronostiquer en faveur de Var’s Dream, qui reste sur une belle démonstration. L’épreuve aurait sans nul doute été plus intéressante si elle n’avait pas été divisée en deux. On aurait alors eu face-à-face Var’s Dream et Answeringenesis. Ce dernier reste un redoutable adversaire sur 1000m. On voit Var’s Dream se propulser en tête de la course pour imposer sa loi et mettre ses poursuivants dans le rouge. Il faut maintenant choisir ceux qui formeront le quarté. Notre choix s’est porté sur Mount Hillaby qui, avec une course dans les jambes, sera plus compétitif. On sait aussi qu’Act Of Valor donne toujours le meilleur de lui-même. Il sera plus à son affaire s’il parvient à prendre la foulée du mener. On a bien aimé les galops du nouveau Elysian Park. Le parcours peut paraître court pour une reprise, mais on aurait tort de l’écarter.

2. Answeringenesis s’annonce difficile à battre dans la seconde épreuve de 1000m. On ne voit pas vraiment qui pourrait l’empêcher de mener les opérations car il est un des chevaux les plus véloces au Champ de Mars. À la faveur d’un meilleur terrain, il devrait pouvoir repousser les assauts de ses poursuivants. Derrière lui, on trouve que le nouveau Mystical Twilight est capable de réaliser une bonne rentrée. Il devrait être supérieur aux "vieux" brisquards que sont Don’t Tell Mama et Power Dive. D’un autre côté, on attend toujours que Bellicosity se montre enfin sous son meilleur jour. Il porte à nouveau des œillères et cela devrait l’aider à rester concentré. Toutefois, la ligne ne joue pas en sa faveur.

3. Voilà une course bien compétitive avec plusieurs prétendants à la victoire. On y retrouve deux anciens vainqueurs, Mount Fuji et Burwaaz, mais aussi Avail, qui reste sur trois succès d’affilée. On ajoutera la candidature de Seven Oceans qui, s’il n’avait pas versé à l’intérieur à sa dernière sortie, aurait ouvert son compteur au Champ de Mars. On voit que son entraineur l’a muni d’un pricker cette fois pour l’empêcher de changer de ligne. S’il peut trouver une bonne position, on est d’avis qu’il sera bien placé pour l’emballage final. Avail a été longuement entraîné, mais le petit hic est qu’il reprend la compétition contre des chevaux qui ont déjà couru cette saison. Son avantage est qu’il est placé à la corde au départ et devrait ainsi avoir une course facile. Mount Fuji reste un cheval régulier. Il avait gagné comme on le voyait la dernière fois. Force est toutefois de constater qu’il retrouve un champ plus relevé. Quid de Burwaaz qui avait déposé ses adversaires il y a quatre semaines ? Il devrait une fois encore se retrouver parmi les derniers dans la partie initiale. Il aura beaucoup d’adversaires à reprendre et on trouve qu’il pourrait rencontrer un problème de trafic.

4. Pas moins de quatre chevaux sur les sept engagés ont une chance de passer le but en premier. On ne pense pas se tromper pour dire que Jay Jay’s Wild aura une course plus difficile cette fois en raison de la présence de Kemal Kavur qui est mieux placé que lui au départ. On ne dit pas qu’il ne peut devancer ce dernier dans le parcours, mais on trouve qu’il devra travailler et que toute débauche d’énergie lui sera préjudiciable. Sir Earl Grey pourrait, lui, se retrouver avec le nez au vent. Il court sans side winkers cette fois et, autant qu’on s’en souvienne, il s’est déjà bien adapté à cette position. Il faut lui accorder une chance. Phiri E Kwatile avait été condamné en épaisseur à sa deuxième tentative, sans être nettement battu. Sa première ligne lui donne droit à un très bon parcours. Il pourrait même être tenté à conserver l’avantage de la corde et forcer Entree à faire son extérieur. On reste toutefois persuadé que le cheval de Gilbert Rousset sera un os dur si les conditions climatiques sont en sa faveur.

5. Cette cinquième course est intéressante à plus d’un titre. Elle permet de voir en action un certain Blow Me Away, qui avait accroché sa première victoire dans un G 3 la dernière fois. Il sera opposé à Scotsnog, qui avait repris la compétition après avoir failli désarçonner son jockey au départ. Il a démontré ce jour-là qu’il était maniable et pouvait aussi courir avec le nez au vent sans se montrer ardent. Toute porte à croire qu’il se retrouvera dans la même situation vu les positions de ses adversaires au départ. Blow Me Away a obtenu un meilleur couloir au départ. Il devrait être plus véloce que Nordic Warrior. Ce dernier a déjà démontré qu’il peut tout aussi bien faire en suivant le meneur, mais on doit faire ressortir que lors de ce succès, Albert Mooney n’était pas le cheval qu’on a connu auparavant. On s’attend à une bonne course de la part de Reim. Les conditions devraient être meilleures cette fois et il mérite les considérations. On revoit aussi One Cool Dude en compétition sur un parcours qu’il aborde pour la toute première fois. Il est prêt pour sa première de 2017 et, avec Jeanot Bardottier en selle, il est certain d’avoir un cavalier qui excelle au finish.

7. Il n’est pas facile de trouver le vainqueur dans ce 1365m, même si Burg reste un solide prétendant à la victoire. On peut encore se demander pourquoi il court toujours après son premier succès au Champ de Mars. Il avait, en dépit de ce que pensent certains, eu tout en sa faveur il y a 15 jours. Il revient pour ce qui est déjà sa troisième tentative de la saison. On souhaite pour lui qu’il ne revient pas trop vite. Fort Ozark, qui court sans les œillères, reste capable d’imposer sa loi. On se rappelle qu’il avait été titillé par Moonlight Runner sur ce même parcours et avait faibli dans les derniers mètres. S’il peut faire à sa guise, on n’exclut pas le fait qu’il tienne jusqu’au bout. Pierneef court, lui aussi, pour la troisième fois cette saison. Il est, en plus, déclassé dans cette valeur. On ne peut ne pas lui accorder une chance. Valerin reste une énigme, un peu à la manière de Burg. On ne peut écarter le fait qu’il a laissé passer sa chance, même si on sait que rien n’est perdu.

8. Si Alain Perdrau a choisi Varational à la place de Golden Ball, c’est parce qu’il pense que le premier nommé a suffisamment progressé pour lutter pour la victoire. La chance a aussi voulu qu’il obtienne le numéro un au départ. Une position avantageuse qui pourrait lui permettre de mener le peloton. En l’absence d’un vrai meneur, il a largement le droit d’aller jusqu’au bout de la ligne droite. On accorde une chance à Political Power, qui n’avait pas eu toutes ses aises la dernière fois. Il porte cette fois des œillères et le parcours réduit n’est pas pour lui déplaire. Nadas n’avait pas mal couru le 25 mars. Lui aussi est présenté avec des œillères, car il a tendance à être trop en retrait dans un parcours. On doit considérer les chances de Shield Of Thunder, qui reste sur un succès. Les autres chevaux sont à voir ou à revoir.

NOS PRONOSTICS

Var’s Dream

Mount Hillaby

Elysian Park

Act Of Valor

Answeringenesis

Mystical Twilight

Don’t Tell Mama

Power Dive

Seven Oceans

Mount Fuji

Avail

Shreya’s Star

Entree

Phiri E Kwatile

Jay Jay’s Wild

Sir Earl Grey

Scotsnog

Blow Me Away

One Cool Dude

Reim

Prince Of Thieves

Hard Day’s Night

Ready To Attack

Speed Limit

Fort Ozark

Valerin

Pierneef

Burg

Varational

Political Power

Shield Of Thunder

Nadas