HIPPISME : Ravi Rawa assistant-entraîneur chez Allet

La configuration des entraîneurs change à nouveau à l’amorce de ce week-end classique du Maiden 2016. Vishal Ramanah ayant abandonné son tablier d’assistant-entraîneur, des exigences professionnelles dans une autre sphère obligent, l’entraînement Vincent Allet n’a pas tardé à trouver son remplaçant en la personne de Ravi Rawa, lequel a obtenu hier une licence d’assistant-entraîneur pour le reste de la saison sur recommandation du Licencing Committee.

Rawa, 43 ans, avait fait ses armes comme apprenti jockey en 1989 avant de devenir jockey six ans plus tard. Il mit un terme à sa carrière en 2000, avant d’exercer comme Riding Master au Mauritius Turf Club. Il s’est par la suite reconverti en Training Supervisor en 2012 puis juge de départ au Champ de Mars jusqu’à l’année dernière. Entre-temps, il a sorti un Horse Care Manual, un ouvrage utile sur les soins du cheval et l’a-b-c-d du horse care management.

Le Licensing Committee, qui s’est réuni hier, a par ailleurs donné le feu vert à l’Australien Benjamin Kennedy pour exercer comme Stable Jockey de l’établissement Ramapatee Gujadhur pour le reste de la saison. Le jeune Mauricien Palveer Mogun s’est aussi octroyé une licence d’apprenti jockey pour les deux prochains mois.

Valse de transferts de chevaux

Une importante mutation de coursiers s’opère ces derniers temps. Hillbrow ayant délaissé le yard de Jean-Michel Henry pour émigrer chez Shirish Narang, celui-ci a par contre perdu lundi pas moins de huit unités, dont cinq sont parties renforcer les effectifs de Rameshwar Gujadhur. Il s’agit de Political Power et My Man Alex — deux coursiers qui n’ont pas encore débuté —, Cash Lord, Urbi Et Orbi et Rum Tum Tugger. Counts Rocket (un ex-Ricky Maingard), Azapel et Captain Matthew (ex-Gujadhur) qui avaient un moment intégré le yard de ce même Narang, sont désormais sous la férule de Shyam Hurchund.

Black Gambit, coursier de l’entraînement Alain Perdrau, a lui été transféré chez Simon Jones. Balse (Patrick Merven), en revanche, a été mis à la retraite.

Guillambert et la Police des Jeux

Jean-Pierre Guillambert a reçu hier la visite surprise de la Police des Jeux. L’appartement du Club Jockey à Trou-aux-Biches a été fouillé par les policiers de service, mais nous apprenons que rien de compromettant n’avait été trouvé au domicile du Britannique. Guillambert, qui a signé sept victoires (dont trois sous les couleurs de l’entraînement Ramapatee Gujadhur), avait été convoqué hier matin même par les Racing Stewards pour sa monte sur Tandragee, battu par Captain Magpie dans l’épreuve principale de samedi dernier. Il avait tiré son épingle du jeu lors de cette 22e journée en menant à bon port le gros favori Kurundu. Le contrat de Guillambert au Mauritius Turf Club expire à la mi-septembre. Il montera les deux prochaines journées avant de mettre le cap sur le Qatar, où il a des engagements.