Le championnat des 3-ans ne se dispute que sur deux courses. Oomph avait remporté haut la main la première épreuve et il se pose aussi comme le grand favori de la seconde manche. Il est le cheval à battre car toutes les conditions semblent réunies pour faire de lui le champion 2017 des 3-ans.

Cette épreuve est en principe réservée aux chevaux de la valeur 30 et plus, mais comme il y de la place, on retrouve un compétiteur avec 26 comme rating. Si on regarde de plus près la candidature du cheval Saracen King, on trouve qu’il est entraîné par Jean-Michel Henry, l’entraîner d’Oomph, et que s’il n’avait pas été aligné, cette seconde manche aurait été tout simplement annulée. Cela dit, il y a eu une compression de poids de par son engagement et c’est Oomph qui en tire le plus grand profit. Il n’y a qu’à prendre connaissance de la valeur des engagés et la comparer avec le handicap des autres compétiteurs. Sur le papier, Saracen King, qui est encore un maiden, n’a pas sa place dans ce lot, à moins qu’il ne possède des qualités qu’on n’aurait pas trouvées après avoir jeté un coup d’œil sur son palmarès.

Sa présence peut aussi venir du fait que Jean-Michel Henry ne veut pas que la course soit tronquée. Soit qu’un cheval se positionne à l’avant et réduise l’épreuve à un sprint sur 600m. Saracen King a démontré une certaine vélocité dans son pays d’origine et il pourrait être convié à rendre la tâche de Rob’s Jewel plus difficile. Ce dernier est bien estimé par son entourage, qui pense le voir vite gravir les échelons. Il aura toutefois 100m additionnels à parcourir. Mais si on regarde de plus près la course de ses débuts, on remarquera qu’il a sorti une nouvelle accélération à l’approche du but pour se démarquer davantage de ses poursuivants. Avec 53,5 kg sur le dos, rien n’est perdu.

On doit aussi prendre conscience de la présence d’Act Of Loyalty qui, selon nous, aurait ouvert son compteur lors de ses débuts si la malchance n’avait pas été du côté de son jockey. On doit maintenant savoir s’il est meilleur que Soweto Moon — on le pense — et s'il peut pousser Oomph dans ses derniers retranchements. L’important pour lui sera de se placer devant la monture de Cédric Ségeon pour avoir le first run. Il peut démarrer d’un peu plus loin qu’il ne l’avait fait il y a deux semaines. Donc, méfiance !

Du côté de Gimme Green, force est de constater que le niveau du jour est bien plus relevé que lors de son succès. Le parcours ne devrait pas être à son désavantage et il pourrait être bien servi par sa très bonne ligne. On peut se tromper, mais on ne le croit pas meilleur qu’Act Of Loyalty.

Oomph doit d’abord ne pas concéder trop de retard au départ. S’il démarre avec ses adversaires, il aura course gagnée. Les 1500m sont dans ses cordes et compte tenu de son avantage au handicap, ce sera difficile pour ses adversaires. Reste Night Chapel, de qui on s’attendait à mieux lors de la première manche. Son entraîneur effectue des changements au niveau de ses harnachements et espère qu’il aura les résultats escomptés.

On reste convaincu qu’Act Of Loyalty est l’adversaire principal d’Oomph.

LES AUTRES COURSES

Brad Pengelly pour débuter victorieusement

1. Voilà une épreuve à laquelle on n’aime pas trop assister. Une course de valeur 0-20. Et pourtant, il y en a deux au programme suite à l’annulation de l’épreuve de B36 sur 1850m où il n’y avait que quatre entrées. On se demande si, au lieu de diviser la première course en deux, il n’était pas plus juste de diviser la 7e course en deux vu qu’il y avait 19 entrées. Cette course d’ouverture peut servir les desseins de n’importe qui. Le cheval possédant la meilleure valeur est Punters King, mais il n’arrive pas à retrouver la bonne forme. On ne va pas l’écarter complètement pour autant. À son défaut, on accordera une bonne chance au vieux Pageantry, qui a retrouvé ses jambes de jeunesse dernièrement. On pense que Roy’s Express fera une meilleure course, d’autant qu’il ne devrait pas avoir à se surpasser pour prendre la tête des opérations. Halabaloo peut se mêler à la lutte, tout come M. Oshkosh ou encore Bright Shining.

2. On se dirige sans doute vers une lutte entre Maxamore et Skip The Red, avec Shreya’s Star et It’s My Party comme outsiders. Maxamore a été l’auteur d’un début intéressant. On est d’avis qu’il n’avait pas été bien piloté ou que son jockey d’alors avait présumé de ses forces. Il a eu tout le temps nécessaire pour se reprendre. Il affiche actuellement de très bonnes dispositions et on penche en faveur d’une victoire de sa part. Il devrait tranquillement se placer dans le sillage d’Ice Run en attendant l’emballage final. Le jockey de ce dernier doit à tout prix ménager sa monture, d’où sans doute l’apport du tongue-tie. Skip The Red se retrouve à un niveau supérieur par rapport à sa victoire. Il a été bien ménagé par son entraîneur et respire toujours la bonne forme. Shreya’s Star a couru ne net progrès et retrouve une valeur inférieure. De plus, le parcours est réduit et cela devrait l’aider à faire l’arrivée. It’s My Party se cherche encore ou n’arrive pas à passer à un palier plus relevé.

3. Tout pourrait dépendre du départ vu que les trois chevaux les plus en vue peuvent réaliser le bout en bout. Au niveau de la ligne, League Of Legends est le mieux placé, mais il a parfois tendance à se montrer lent. Sa monte a été confiée à Jeanot Bardottier, qui devra tout faire pour qu’il ne rate pas sa mise en action. Bezamod avait failli tenir jusqu’au bout, mais avait été repris par Wing Man. On est en droit de penser que Wing Man est inférieur à League Of Legends. Charleston Hero avait quelque peu surpris la dernière fois. Non pas qu’on ne s’attendait pas à le voir passer le but en premier, mais on n’avait pas prévu qu’il mène le peloton. De l’arrière, il y a Kentcuky Bluegrass, qui était passé près de la victoire il y a un mois. À la faveur d’un meilleur parcours, il peut faire mouche. Nadas peut aussi espérer terminer parmi les quatre premiers. Il lui faudra rééditer sa course de la 15e journée, sans toutefois verser en fin de parcours.

4. Les stalles affichent complet avec dix partants possibles. Du lot, on retrouve un seul récent vainqueur. Il s’agit d’Aware. Les deux autres gagnants de 2017 sont Phiri E Kwatile et Schachar. Toutefois, on a choisi Nottinghamshire en dépit du fait qu’il est aligné à un niveau supérieur. Ce cheval s’est plutôt bien comporté lors de ses deux courses. Il l’aurait emporté à ses débuts s’il n’avait pas versé en fin de parcours. C’est son défaut dans la ligne droite finale. Il paraît capable de réaliser le bout en bout vu que les autres chevaux rapides sont placés à son extérieur. In Your Dreams se retrouve au 9 et pourrait être contraint à courir avec le nez au vent. Schachar est plus mal loti avec un 10. Il est toutefois un finisseur et pourrait tirer avantage si jamais il y avait une lutte à l’avant. Phiri E Kwatile est bien placé. Il n’aura pas d’excuse cette fois, sauf qu’il devra retrouver la forme qui était sienne lors de la deuxième journée. Aware mérite qu’on le respecte, mais on trouve que le jockey Robert Khathi sera en selle sur Allenby Park, qui en sera à sa première tentative chez Shirish Narang. C’est un cheval qui a été remis à l’état de neuf et qu’il ne faudrait pas ignorer dans cette catégorie de compétiteurs. Promissory est un autre candidat pour les lauriers, même si on pourrait lui préférer une distance réduite.

5. Pierneef est le cheval en forme du moment, avec deux victoires et deux deuxièmes places en quatre tentatives cette saison. S’il continue dans la bonne voie, il serait tout proche de la valeur qui était sienne à ses débuts. On ne peut ne pas lui accorder une chance, d’autant qu’il a démontré qu’il peut tout aussi bien faire si le train est moyen ou si le tempo est élevé. On aura aussi l’œil sur Olympic Bolt, qui pourrait être desservi par un faux rythme une fois encore. Toutefois, il porte cette fois des œillères dans le but d’être plus concentré. Il a gagné avec ce harnachement en Afrique du Sud et devrait pouvoir accélérer avec ses adversaires. On remarquera que l’absence d’un vrai meneur peut se faire sentir. Ce qui implique à penser que le "revenant" Ready To Attack pourrait être convié à cette tâche. Fort de son numéro un à l’intérieur, il peut jouer un mauvais tour aux favoris. Certes, il n’a pas couru depuis la première journée et le manque de compétition peut jouer contre lui. Mais on demandera aux turfistes de l’inclure dans les combinaisons. Gharbee sera quelque peu désavantagé par l’absence d’un bon tempo. Il pourrait alors se contenter d’un accessit. Une petite chance à Jolie Roger, qui n’avait pas mal fait la dernière fois dans la position d’attentiste.

7. On a fait de Redwood Valley le cheval à battre tant il avait été dominateur la dernière fois. On peut dire que la valeur est plus relevée cette fois, ce qui est vrai, mais on peut aussi souligner qu’il l’aurait déjà emporté dans la valeur du jour si son jockey s’était montré mieux inspiré. Le danger pour lui viendra de Top Of The Rock, qui devrait bénéficier d’un bon parcours. On n’avait pas vraiment compris sa tactique la dernière fois. C’est un cheval qu’il ne faudrait pas bousculer au début d’un parcours. Burwaaz fait aussi partie des gagnants possibles. Il est doté d’un bon finish, mais a tendance à se montrer lent au départ. Ce qui fait qu’il se concède parfois trop de retard. Roman Silvanus reste sur une belle prestation, quand il avait terminé à moins d’une longueur de Silver Snaffles dans une valeur supérieure. Il ne peut être écarté. Que dire de Pride Rock, qui n’a pas démérité à sa deuxième tentative ? Le parcours rallongé est définitivement meilleur pour lui, mais il a un mauvais couloir comme handicap à surmonter.

8. Comme la première course, cette compétition réunit des chevaux bien moyens. Ce qui fait que rien n’est perdu d’avance pour aucun d’entre eux. À signaler qu’aucun n’a gagné dernièrement. Le plus régulier du lot est Lividus et il devrait faire partie du quarté. Bright And Blue n’a pas mal fait dernièrement. On n’ira pas jusqu’à dire qu’une victoire de sa part est envisageable, mais qu’un accessit est plus à sa portée. Marine Sky s’est aussi bien comporté avec trois accessits lors de ses trois dernières tentatives. Il est à noter qu’il sera pour la première fois piloté par Cédric Ségeon. Rasta Rebel a également sa chance. On pense que le parcours réduit sera meilleur pour lui. Put Foo Singe, avec un poids léger, pourrait tenter la course à l’avant. Si jamais il n’est pas inquiété, une victoire de la part de Rehaze Hoolash se pointera au bout de la ligne droite. Chez Vincent Allet, s’il y a un cheval avec lequel tout a été essayé, c’est bien Commodus. On a décidé l’apport des pacifiers cette fois. Cela marchera peut-être.

