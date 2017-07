HIPPISME-THE RENAULT KOLEOS TROPHY — (3YO/30+) — 1500M : Oomph n’a pas déçu

Le nom du champion des 3-ans version 2017 est connu. C’est sans surprise qu’Oomph a réalisé le doublé lors de la seconde manche du championnat pour l’emporter haut la main, pour le bonheur de ses propriétaires. « The best is yet to come », pense son entraîneur. On l’espère aussi pour vivre des courses palpitantes et non pas à celles auxquelles on a eu droit dans les troisième et cinquième épreuves.

Le plus important pour Oomph était de ne pas concéder trop de retard au départ pour garder ses chances intactes. Il s’était amélioré à sa dernière sortie et tout son entourage a été satisfait de le voir démarrer pratiquement en même temps que ses adversaires. Comme attendu, Rob’s Jewel a vite pris la direction des opérations, suivi de Night Chapel. Gimme Green était troisième après 200m avant d’être doublé par Saracen King, qui n’avait pas eu la meilleure des mises en action. Oomph était à l’extérieur de son plus sérieux adversaire, Act Of Loyalty. Et là, on pense que Cédric Ségeon a pris la meilleure option, celle d’enfermer la monture de Steven Arnold. Pour notre part, on avait prévu qu’Act Of Loyalty précède Oomph dans le parcours pour avoir une meilleure chance de battre le favori. Le fait de se retrouver plus en retrait que prévu lui compliquait la tâche.

À l’avant, il faut dire que Rob’s Jewel a imposé un bon rythme, pas comme celui auquel on a eu droit dans les troisième et cinquième courses. Il fallait à tout prix qu’il tire profit de sa légère charge. Cependant, il fallait que son jockey sache bien doser ses efforts vu qu’il abordait les 1500m pour la première fois. Swapneel Rama a bien monté Rob’s Jewel. Sa monture a tenu jusqu’à 150m de l’arrivée, quand Oomph est passé à l’offensive. Act Of Loyalty a donné le meilleur de lui-même pour se retrouver à moins d’une longueur du lauréat. Rob’s Jewel s’est accroché à la troisième place.

Les autres engagés n’ont à aucun moment influencé le résultat de la course. Night Chapel s’est montré rapide au départ, mais n’a pu continuer sur le même rythme. Gimme Green n’était pas mal placé. Toutefois, il s’est désintéressé de la course quand il a sauté le crossing à la rue du Gouvernement et s’est donné contre la lice. Saracen King a tenté de mettre la pression sur Rob’s Jewel, mais sans succès. Il a par la suite éprouvé des difficulté à terminer son parcours.



LES AUTRES COURSES

Les les favoris font la loi

1. N’importe quel concurrent pouvait l’emporter. Si Pageantry s’était montré le plus régulier, il n’avait pas pour autant course gagnée. Cependant, si on regarde l’épreuve de plus près, il a tout eu en sa faveur. Il est parvenu à se placer dans une position avantageuse derrière le meneur Roy’s Express, mais s’est fait battre à plate couture par Halabaloo. Roy’s Express a aussi eu une course facile à l’avant avant de céder dans les derniers 150m pour terminer cinquième. Halabaloo a été déboîté dans le dernier virage et il s’est montré supérieur à ses adversaires au finish. Le troisième à l’arrivée, Punter’s King, a mieux couru par rapport à ses dernières sorties. Cependant, il n’a pas encore retrouvé la forme qui lui avait permis de remporter une course la saison dernière. Anafesto s’est amené quelque peu sur la fin pour prendre la quatrième place. Halabaloo a offert à Shirish Narang sa 19e victoire de la saison.

2. Skip The Red s’est montré intraitable dans la deuxième course. Il n’a laissé aucune chance à ses adversaires au finish. Pourtant, rien ne laissait présager qu’il aurait été autant dominateur. Il était placé en cinquième position et son jockey ne lui avait pas encore demandé de produire son effort alors que Maxamore et Ice Run avaient été déjà lancés. Aussi, quand il a voulu passer entre Shreya’s Star et It’s My Party, le premier nommé a eu tendance à verser à l’extérieur. Brad Pengelly a vite pris la décision de diriger sa monture vers la corde. Heureusement pour lui, le passage était libre et, en quelques foulées, Skip The Red s’est bien repris avant de se détacher et gagner arrêté. On a été quelque peu déçu de Maxamore. On ne croit pas que le fait qu’il a couru avec le nez au vent l’a desservi. It’s My Party a cédé dans les derniers 150m, tout comme Ice Run, qui avait cette fois opté pour une course d’attente. Shreya’s Star a tout tenté, mais le vainqueur était trop fort. Du coup, Brad Pengelly a démarré sa carrière mauricienne sur les chapeaux de roues pour le compte de Ricky Maingard.

3. Il n’y a pas eu de course dans la troisième épreuve, le genre auquel on n’aime pas assister. On n’aime pas voir un cheval faire ce qu’il veut en tête. Surtout réduire au maximum une course. Charleston Hero n’a jamais été inquiété dans la course à l’avant. Ryan Wiggins a pu imprimer le rythme qu’il voulait. Il a bien réduit l’allure après 300m et a pu en faire de même entre les 800 et les 600m. On pensait que Bezamod aurait tenté quelque chose, mais il n’en a rien été. Son jockey n’a montré aucun intérêt dans la partie initiale et a préféré retenir sa monture dans la descente. League Of Legends était, lui, enfermé à l’intérieur de Bezamod, derrière Charleston Hero. Kentucky Bluegrass était lui trop distancé pour espérer pouvoir renverser la situation. Quand Charleston Hero a accéléré, la course était déjà gagnée. League Of Legends a résisté de peu au retour de Kentucky Bluegrass pour la deuxième place.

4. Avec Nottinghamshire, c’était la troisième course d’affilée où le cheval faisant la course en tête l’a emportée. On peut accepter qu’Evergreen ait pris une encolure d’avance dans la ligne droite d’en face, mais le fait est que le cheval de Rameshwar Gujadhur était toujours en main à la corde. Il a couru comme il l’aurait fait s’il avait été seul en tête. Donc, il a trouvé les ressources nécessaires pour repousser l’attaque d’Aware. Il faudrait signaler que nous avons noté que Steven Arnold a regardé à l’arrière en deux occasions durant le parcours, cherchant sans doute un adversaire en particulier. La troisième place est revenue à Promissory. On a remarqué qu’il avait pu surmonter le handicap de sa huitième ligne pour trouver une position à la corde. Il n’a toutefois pas été aussi percutant dans l’emballage final. Quatrième à l’arrivée, Schachar. Il a essayé de trouver la meilleure position possible de sa ligne extérieure, mais a couru one off et n’a pas accéléré comme prévu. Le nouveau In The Loop n’a pas mal fait. Si on regarde de plus près sa fin de course, on trouve qu’il a été quelque peu incommodé et aurait même pu terminer quatrième. La course d’In Your Dreams doit être ignorée.

5. Encore une victoire de bout en bout pour un favori. Décidemment, quand un cheval a pris la direction samedi dernier, il a été libre de faire à sa guise. Steven Arnold a pu faire comme Ryan Wiggins dans la troisième course. Ainsi, Ready To Attack a pu résister au finish de Candy Rock, qui s’est montré le plus dangeureux pour le cheval de Ramapatee Gujadhur. Pour en revenir au tempo de ces deux courses, on trouve que la cinquième a été plus lente que la troisième. Qui plus est, la première épreuve s’est déroulée à une allure plus rapide. On appréhendait l’absence d’un vrai meneur dans la course et Ready To Attack en a profité pour effectuer un retour gagnant après quatre mois d’absence. Les autres engagés n’ont eu aucune influence sur l’épreuve. Olympic Bolt a été l’ombre de lui-même, ne précédant que Jolie Roger à l’arrivée. Gharbee n’a pas été bien servi par le rythme. On pensait Pierneef capable de mieux faire sentir sa présence au cas où il n’y aurait pas un bon tempo, tel n’a toutefois pas été le cas. La quatrième place est revenue à Clifton Surf.

7. On s’attendait à la victoire de Redwood Valley et le doublé de Brad Pengelly, mais c’est Top Of The Rock qui a émergé pour offrir à Donovan Dillon son premier succès sous les couleurs de Gilbert Rousset. Top Of The Rock a eu une course idéale en troisième position à la corde. Si on compare cette prestation à celle de la 15e journée, on trouve qu’il n’avait pas été bien monté la dernière fois. Redwood Valley, bien placé après 200m, s’est toutefois retrouvé plus en retrait par la suite, quand il a été incapable de se placer à la corde au passage du poteau pour la première fois. Dès lors, on savait que sa tâche serait compliquée, d’autant qu’il a été incommodé par Blunderbuss, qui tirait beaucoup dans la descente. Et pour corser davantage sa difficulté, il a eu à patienter avait de trouver le passage idéal au début de la ligne droite. Quand cela a été fait, il était trop tard et Redwood Valley a dû se contenter de la deuxième place. Burwaaz a terminé troisième devant Roman Silvanus et Aspara. C’est Cula qui avait mené le peloton avec Rock Hard dans son sillage. Les deux n’ont pu continuer jusqu’au bout de la ligne droite, terminant finalement septième et huitième respectivement.

8. La dernière course a sanctionné le premier doublé de Steven Arnold pour le compte de Ramapatee Gujadhur. Rasta Rebel a bénéficié du parcours idéal pour mettre tout le monde d’accord et compléter la passe de cinq pour les favoris au cours de cette 19e journée. Put Foot Singe a tenté le bout en bout avec l’appui de son compagnon de box Spin A Coin, mais il a cédé en fin de parcours. C’est Agincourt qui s’est montré le plus menaçant pour le favori. Il a terminé sur une plaisante note pour échouer à seulement une longue encolure. The Blue Streak a pris la troisième place après avoir éprouvé des difficultés à trouver le jour. Put Foot Singe a complété le quarté.

Quatre semaines de suspension

pour Bardottier

Il ne se passe pas une journée sans que Jeanot Bardottier ne soit sanctionné pour une faute d’interférence. Le Mauricien a été trouvé coupable — il avait plaidé non-coupable — d’une faute commise à l’encontre de Lividus aux 1300m. Selon lui, Rasta Rebel avait aussi contribué à la faute, dans le sens où Steven Arnold avait dirigé son cheval vers la gauche au moment même où Spin A Coin a légèrement versé à l’intérieur. Le board des Racing Stewards, placé sous le chairmanship d’Alain Rousset, n’a pas été de cet avis. Il a trouvé que c’est Jeanot Bardottier qui était coupable. Ainsi, après pris en considération la sévérité de la gêne et le fait que c’était la cinquième faute du Mauricien en l’espace de quelques semaines, il l’a suspendu en conséquence.

Affaire Gameloft

Shirish Narang disqualifié pour 12 mois

* Il fait appel contre la sanction

Le verdict est tombé aujourd’hui dans l’enquête « de novo » initiée sur la positivité du cheval Gameloft à un produit interdit (EPO à usage humain) en octobre dernier. Le board des Racing Stewards a tranché en faveur d’une disqualification de 12 mois de l’entraîneur Shirish Narang. Pour rappel, lors de la première enquête, il avait écopé d’une amende de Rs 250 000.

Shirish Narang a fait appel contre sa sanction.