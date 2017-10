HIPPISME—RETOMBÉES 32E JOURNÉE: Joorawon et Teeha suspendus, Ségeon à l’amende

Les Racing Stewards n’ont pas chômé ce matin avec quatre enquêtes à l’ordre du jour. Rye Joorawon, déjà lourdement sanctionné samedi (10 semaines) pour sa monte sur Charles Lytton (5e course), a été à nouveau appelé devant les Racing Stewards, cette fois pour sa monte sur Karraar dans la Coupe d’Or. Il a écopé d’une semaine de mise à pied. Nishal Teeha a pris deux semaines fermes sur Ready For Take Off, tandis que Cédric Ségeon a été mis à l’amende pour interférence sur Oomph dans cette même Coupe d’Or.

Les malheurs ne finissent donc pas pour Rye Joorawon. Cette fois, il lui a été reproché de n’avoir pas pris suffisamment de précautions pour ne pas gêner Tandragee lorsqu’il a pris les commandes aux environs des 600m. Après avoir écouté la cravache mauricienne, les Racing Stewards sont arrivés à la conclusion qu’il aurait pu éviter cette faute et l'ont sanctionné.

Nishal Teeha, lui, a été puni pour careless riding sur Ready For Take Off dans la septième course de la 32e journée. Il a été trouvé coupable d’avoir gêné Heart Of Darkness (Kevin Ghunowa) peu après le passage du but pour la première fois. Il a plaidé coupable et purgera sa sanction lors des 33e et 34e journées.

Le premier à être appelé dans la chambre des commissaires ce matin a été Cédric Ségeon, accusé de n’avoir pas fait suffisamment d’efforts pour ne pas gêner Prince Of Thieves (Nishal Teeha) au dernier virage dans la Coupe d’Or. Le Français a plaidé non-coupable mais s’est quand même vu infliger une amende de Rs 25 000.

Par ailleurs, le jockey australien Ryan Wiggins, qui n’est plus attaché à l’établissement Vincent Allet, a été vu sur les chevaux de cette formation ce matin. Il nous revient qu’il a retiré son appel dans le cas Le Clos et qu’il devrait regagner son pays sous peu. Signalons aussi que Rye Joorawon, qui a fait appel de sa première sanction de 10 semaines, a été vu sur plusieurs coursiers de l’entraînement Preetam Daby ce matin. Le recordman de victoires au Champ de Mars (348 gagnants) pourrait se voir confier une monte dans l’épreuve principale (Groupe 2) ce samedi et ainsi différer sa suspension écopée sur Karraar pour le samedi 11 novembre.