HIPPISME — RÉTROSPECTIVE 2016 : Rousset, Mansour et Parachute Man plébiscités

La saison hippique a pris fin le dimanche 4 décembre et il ne serait pas faux de dire que c'est avec un ouf ! de soulagement que les turfistes, les vrais, ont accueilli cette trêve. Soulagés, car non seulement leur porte-monnaie ne prendra plus de sales coups chaque week-end, mais aussi ne vivront-ils plus au rythme de scandales et autres spectacles affligeants, tant sur la piste qu'en dehors et qui ont terni l'image de l'hippisme mauricien cette année. « Il faudra mettre de l'ordre dans l'institution, car il y a beaucoup de choses qui ne vont pas bien », devait constater cet administrateur dans les colonnes de notre confrère Le Mauricien au lendemain du Week-End International. Ce qui résume on ne peut plus bien la situation au Champ-de-Mars.

Déjà, la saison 2016 ne s'annonçait guère sous de bons auspices, avec un début dans la confusion la plus totale. Il y eut d'abord la volte-face du Mauritius Turf Club concernant l'attribution de nouvelles licences d'entraîneur. Ensuite survint la bataille légale opposant le controversé Paul Foo Kune au MTC concernant son statut de propriétaire, avec comme victime collatérale Donavan Mansour. Le Sud-Africain fut contraint d'assister à la journée inaugurale en spectateur après que des rumeurs persistantes eurent fait état que c'est Paul Foo Kune lui-même qui fut à l'origine de sa venue à Maurice, ce dernier réglant ses frais de voyage et premiers salaires, alors même que c'est l'entraînement Rameshwar Gujadhur qui est officiellement son employeur. On se souviendra aussi de la désillusion de Randhir Pertaub qui, à deux jours du coup d'envoi de la saison, ne se vit pas autoriser par le Maurtius Turf Club à être de la partie pour n'avoir pas satisfait les exigences financières imposées par le Club. Une décision qui obligea le principal concerné à vendre tous ses chevaux et à mettre la clé sous le paillasson, alors même qu'il mettait tout en œuvre pour bien débuter ce nouvel exercice afin, justement, d'éviter toute tracasserie administrative. En filigrane de toute cette cacophonie, l'éviction sans ménagement du président sortant, Jeenarain Soobagrah, du board des administrateurs du MTC au profit de Mukesh Balgobin et Paul-France Tennant. L'ampleur de sa défaite (il a occupé la 4e et dernière place avec 158 voix, devancé par la néophyte Hilda Yerriah (185)) a résonné comme un cinglant désaveu de la part des membres du MTC qui, à bien voir, voulait du changement à la tête de leur Club.

Callow file à l'anglaise

Sur la piste, le spectacle a été pour tous les goûts. Le fait marquant des cinq premières journées a été sans doute les 12 semaines de suspension écopées par Nishal Teeha pour ses frasques sur Max Rapax et Karraar. Alors qu'on pensait que cela allait servir de leçon aux principaux acteurs, on se rendit vite compte qu'on faisait fausse route lorsque Noel Callow se vit sanctionner de trois mois de suspension assortie d'une forte amende de Rs 100 000 pour n'avoir pas donné toutes les chances à sa monture, Fyrkat, de l'emporter dans l'épreuve de clôture de la 9e journée. Comme dirait l'autre, au Champ-de-Mars, chassez le naturel, il revient au grand galop, comme les chevaux !

Malgré tout, le comble de l'histoire demeure la facilité avec laquelle l'Australien a pu mettre les voiles au nez et à la barbe des autorités, alors que c'est un cas flagrant de « cheating ». Avait-il peur de subir les mêmes tracasseries que Cédric Ségeon en se voyant infliger une interdiction de quitter le pays, le temps que dure l'enquête policière ? Toujours est-il que l'opinion publique est d'avis que des forces occultes ont facilité le départ du fantasque jockey australien, qui, quelques mois plus tard, se retrouva sous les verrous en Malaisie. On se souviendra aussi des quelques prestations grotesques de Derreck David – qui nous avait habitués à beaucoup mieux – à tel point que son employeur fut obligé de mettre un terme à leur association (officiellement c'est le Sud-Africain qui a demandé son release).

Le départ de David facilita la tâche de Donovan Mansour dans sa quête au titre de jockey champion. Celui-ci, qui avait fait de la Cravache d'Or son principal objectif avant même le début des hostilités, ne dévia jamais de son but et fit preuve d'une régularité à toute épreuve pour transformer son rêve en réalité. Loin de nous de mettre en doute les qualités du Sud-Africain, qui a déjà démontré un certain potentiel lors de ses passages aux défunts entraînements Serge Henry et Hurlywood, mais force est d'admettre que la passivité de ses adversaires lui a souvent rendu la vie facile, surtout quand il se retrouvait seul aux avant-postes. Du reste, 22 de ses 43 victoires ont été remportées de bout en bout. Mansour s'est aussi révélé être un habile orateur dans la chambre des commissaires, ayant souvent trouvé une parade pour se sortir du pétrin. Sa défense pour expliquer la défaite de Mootahadee lors de la 26e journée — il avait déclaré qu'il pensait que le cheval avait claqué dans le parcours pour le monter à fond dans les 75 derniers mètres après que la messe a été dite — restera un modèle du genre. Même si son aventure avec l'entraînement Rameshwar Gujadhur a pris fin brutalement — pour une histoire de mors, nous dit-on — Donavan Mansour a atteint son objectif et a remporté, à 32 ans, son premier titre majeur.

Et de cinq pour Gilbert Rousset

Chez les entraîneurs, c'est Gilbert Rousset qui a enlevé la palme avec 48 victoires pour des stakesmoney de l'ordre de Rs 15,3 M. Même si la récolte était légèrement moins fructueuse qu'en 2015, elle fut suffisante pour garantir à l'entraîneur un 5e titre après ceux acquis en 1987, 2009, 2010, 2011 et 2013. Les artisans de ce nouveau sacre ont été incontestablement les nouveaux, qui ont tous répondu présents. Des 17 acquisitions, seuls Peace Keeper, Lecture D et Ready For Take Off n'ont pas goûté au succès. De ceux qui se sont montrés à la hauteur, on retrouve Night Seattle, vainqueur de la Duchesse, et Charles Lytton de la Princess Margaret Cup, semi-classique du sprint et runner-up de Parachute Man dans la Coupe d'Or. Au niveau des jockeys, le départ de Derreck David a été compensé par la venue de Bernard Fayd'herbe qui a su montrer à la hauteur, le Sud-Africain d'origine mauricienne ramenant 23 victoires à son employeur, quand bien même certaines de ses prestations ont laissé un goût d'inachevé chez de nombreux turfistes. Si dans un premier temps il fut convenu de renouveler son contrat pour la saison prochaine, il semblerait que cela ne soit plus d'actualité, l'état-major de l'entraînement Rousset étant déjà à la recherche d'un top gun pour le remplacer.

Même s'il n'est pas parvenu à remporter le titre chez les entraîneurs, Ricky Maingard n'a pas moins réalisé une belle saison et a le mérite d'avoir permis aux turfistes mauriciens de découvrir un cheval d'exception en Parachute Man. Le fils de High Chapparal a rayonné de toute sa classe sur la deuxième partie de saison en réalisant le double classique Maiden-Coupe d'Or, exploit qui n'est pas à la portée de tout cheval. C'est sans surprise qu'il s'est adjugé le titre de Cheval de l'Année, un titre amplement mérité au vu de ce qu'il a accompli en seulement six tentatives sur notre hippodrome. S'il fût envisager de l'envoyer en Afrique du Sud, en revanche, son entourage a dû revoir ses plans après que les autorités de ce pays n'aient pas accédé à la demande de l'entraîneur Ricky Maingard pour qu'il soit mis en quarantaine à Kenilworth en vue d'une éventuelle participation au Sun Met du 28 janvier prochain. Valeur du jour, Parachute Man reste à Maurice et a déjà été mis au repos au centre Guy Desmarais, à Floréal.

Gameloft positif à l'EPO

Pourtant, le Maiden, Parachute Man aurait bien pu ne pas y participer. Il a été, bien malgré lui, au centre du bras de fer opposant l'entraînement Gujadhur au MTC, l'état-major de la casaque bleu électrique et écharpe rouge allant même jusqu'en Cour suprême pour contester sa participation dans le Ruban Bleu. Cette démarche des Gujadhur a été condamnée par l'ensemble de la communauté des turfistes, incluant les plus fervents supporters de la plus vieille écurie du turf.

L'autre sujet qui a marqué l'actualité hippique en cette année 2016 est incontestablement le cas de dopage impliquant le cheval Gameloft de l'entraînement Narang. Si le Champ-de-Mars a déjà connu des cas de dopage par le passé, en revanche le produit utilisé dans ce cas précis en l'occurrence, le human recombinant erythroprotein, plus connu comme l'EPO humain, est une première dans les annales du turf local, si ce n'est mondial. Un cas de dopage est un cas de trop et cette saison. En sus de Gameloft, il y a eu aussi l'affaire Dreams Come True testé positif au Methylprednisolore alors qu'il défendait les couleurs de Shyam Hurchund. Au final, il semblerait qu'il y ait plus de raison de reléguer la saison 2016 aux oubliettes.

Le Champ-de-Mars et ses limites

La saison 2016 a été l'occasion pour tous les stakeholders de constater, impuissants, les limites du Champ-de-Mars. En effet, la 28e journée avait dû être écourtée, car la piste était devenue impraticable suite aux grosses averses qui s'étaient abattues sur la capitale en ce début d'après-midi. C'est à l'issue de la troisième épreuve, alors que le pénétromètre affichait 3,3 unités, que la décision fut prise de ne pas aller de l'avant avec ce 28e rendez-vous. Ce n'est pas la première fois que le MTC se voit obliger d'écourter une journée de courses. On se souvient qu'en 2014, une décision semblable avait été prise pour les mêmes raisons. Cela a eu pour effet de remettre sur le tapis le projet d'un nouvel hippodrome.

Awesome Power : le plus gros upset de la saison

Chaque saison apporte son lot de surprises au plus grand plaisir des petits parieurs, qui trouvent souvent leur compte quand les outsiders passent la ligne d'arrivée en vainqueur. Celle de 2016 ne fut pas exception à la règle. Au hit-parade des surprises, nous retrouvons Awesome Power qui à 79/1, a causé le plus gros upset de la saison sous la selle de Girish Goomany. Il est talonné de près par Polar Palace vainqueur à 64/1 avec Vijay Anand Bundhoo sur le dos, alors que le podium est complété par Esteco, que Peter Hall a mené à la victoire alors qu'il était offert à une cote généreuse de 49/1. On retiendra aussi d'autres victoires qui ont laissé plus d'un pantois à l'instar de Ocean Hunter (39/1), Scorecard (35/1) ou encore The Blue Streak (34/1) pour ne citer qu'eux.

Victoires : 139 aux Mauriciens contre 130 aux étrangers

Les Mauriciens ont été dominateurs dans l'ensemble cette saison. En effet, ils ont été 19 local boys à inscrire leur nom au tableau des vainqueurs pour un total de 139 victoires contre 130 à leurs homologues étrangers. En pole position chez les Mauriciens on retrouve Rye Joorawon avec 33 victoires, dont trois classiques, Duchesse, Maiden et Coupe d'Or. Son dauphin Swapneel Rama, a, pour sa part, réalisé la meilleure de sa carrière jusqu'ici avec 28 réalisations. Yashin Emamdee est troisième avec 16 victoires, dont le Barbe, remporté avec Kremlin Captain de l'entraînement Gujadhur. À retenir aussi les victoires des néophytes Jameer Allyhosain, Mervyn Teetan, Kreshen Chumun et autre Alvinio Roy, qui ont su tirer leur épingle du jeu quand l'occasion leur a été donnée.

Amendes : Rs 1 M dans les caisses du MTC

En faisant l'addition des diverses amendes infligées par les Racing Stewards aux jockeys et dans un cas, à un assistant-entraîneur, en l'occurrence Subiraj Gujadhur, c'est près d'un million de roupies qu'a collectées le Mauritius Turf Club pour la saison 2016. Si Noel Callow a dû s'acquitter d'une forte amende de Rs 100 000, c'est Donavan Mansour qui a eu à mettre la main au porte-monnaie le plus souvent, le Sud-Africain contraint de passer à la caisse en pas moins de huit occasions pour un montant total de Rs 180 000. Il est suivi par le jockey Kevin Ghunowa, qui a écopé de cinq amendes s'élevant à Rs 90 000.