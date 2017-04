HIPPISME - THE ROTARY FOUNDATION CENTENNIAL CUP – B 56 (1400M) : Revoilà Cherish The Charm !

Cherish The Charm sur 1400m, on ne l’avait pas cru. Mais c’était sans compter avec l’état de la piste qui a été en sa faveur. Le bout en bout était possible et il n’a laissé aucune chance à ses adversaires pour renouer avec le succès. Gilbert Rousset remporte ainsi son deuxième succès dans une épreuve principale et consolide sa première place au classement.

C’est vrai que Cherish The Charm avait connu une baisse de régime fin 2016 après avoir beaucoup donné au début de la dernière campagne. Mais, comme dit plus haut, on ne le pensait pas capable de tenir la dragée haute sur 1400m. Cependant, comme il s’adapte mieux à un terrain mou, il est parvenu à faire la différence. De la course, on dira que Cherish The Charm a tout eu en sa faveur. Il a pu imposer le rythme à sa guise avant de lancer le sprint final d’assez loin, c’est-à-dire à environ 1000m de l’arrivée. On aura aussi noté une accélération à 600m du but.

Rap Attack est revenu sur la fin. En dépit de l’apport des œillères, on dira qu’il était néanmoins quelque peu distancé à mi-parcours et qu’il lui a été difficile de refaire tout son retard. Malak El Moolook était bien placé dans le parcours. Il a paru perdre ses marques peu avant le dernier virage, sans doute gêné par l’état de la piste. Il serait illogique de le condamner sur cette course car il vaut certainement mieux.

Mountain Master avait été retiré pour cause de boiterie et ils n’ont été que huit chevaux au départ. Après la course, les Racing Stewards ont décidé de déclarer King’s Knight comme non-partant. Non pas parce qu’il n’a pas bénéficié d’un bon départ comme déclaré par erreur par l’annonceur de service au Champ de Mars, mais parce qu’il a été l’auteur d’un faux départ.

À l’œil nu, au moment où le starter a donné le départ, on a pu constater que King’s Knight avait forcé sa stalle et que Brandon Lerena a regardé en direction du juge de départ, pensant sans doute à un faux départ. On a aussi pu remarquer que le starter a levé son drapeau en conséquence, mais que le flag man n’en a pas pris compte alors qu’il aurait dû alerter les jockeys qu’il y avait eu un faux départ et ces derniers auraient pu arrêter leurs chevaux. King’s Knight a été repris par son jockey pour courir à l’arrière-garde. À l’issue de la course, il a été déclaré non-partant vu qu’il avait forcé la porte de sa stalle.

La question qu’on peut se poser est que ce serait-il passé si la monture de Brandon Lerana avait gêné un adversaire avec qui il était à la lutte pour la victoire. On peut penser que les Racing Stewards n’auraient pas eu d’autre alternative que de déclarer la course nulle. S’il est vrai que les RS ont la possibilité d’annuler l’épreuve que si plus d’un concurrent a été lésé au départ, il leur incombe de rappeler au flag man de son devoir de lever son drapeau quand le starter trouve qu’une course peut avoir été faussée suite à un faux départ.

LES AUTRES COURSES

Sewdyal and Perdrau break the ice

1. Chap Trap n’a pas déçu ses partisans et a ouvert son compteur au Champ de Mars. Cette victoire peut paraître laborieuse vu que ce n’est que dans les derniers mètres qu’il s’est démarqué de Social Network. Il faut toutefois prendre en considération le parcours rallongé et l’état de la piste qui était molle (3,0 unités). Ce qui a fait que Steven Arnold l’a peut-être monté à l’économie. Cela dit, il était déclassé dans la valeur et devrait se montrer utile pour le reste de la saison. Des autres engagés, Social Network a fait ce qu’il a pu. Il a essayé de réduire la course, mais en avait assez à 75m de l’arrivée. Albert’s Day s’est amené sur le tard pour échouer à une tête du cheval de Raj Ramdin. The Blue Streak, avec une course dans les jambes, a bien terminé pour faire partie du quarté. On pourrait aussi dire que Battle Ready n’a pas mal fait, mais reste qu’il a terminé assez loin du vainqueur. Déception du côté de Fyrkat, qui a terminé sur les genoux, tout comme Mighty Lion.

2. Si on regarde cette course de plus près, on arrive à la conclusion que James Winks était bien confiant en la victoire. Mais, au final, on devait apprendre que s’il a tardé à demander à Criss Cross Man de produire son effort, c’était surtout parce que le cheval a tendance à se montrer distrait une fois en tête. C’était la troisième victoire de Criss Cross Man après ses deux succès de fin 2016. Donc, on peut s’attendre à le voir continuer sur sa lancée. It’s My Party a fait ce qu’il a pu et essaiera d’éviter un représentant de Patrick Merven la prochaine fois. Dark Liability a quelque part démontré qu’il est plus à l’aise dans le B36. Il a failli monter sur les postérieurs de Lord Al avant la dernière courbe et a été débalancé. On pense qu’il sera plus à son affaire sur une distance rallongée. Harryhopeithappens reste le même. Plain Of Wisdom a été un peu décevant. Lord Al a couru avec le nez au vent, alors que le nouveau Harry’s Silver avait visiblement besoin de cette course.

3. L’absence de Rebel’s Game a sans doute joué en faveur de Jay Jay’s Wild, qui s’est retrouvé à la corde au départ. Cédric Ségeon ne s’est pas fait prier pour conserver l’avantage de la corde. Le Français a monté une course parfaite. On avait dit dans notre avant-papier que Jay Jay’s Wild ne doit pas être retenu dans un parcours et on retiendra qu’il a parcouru le dernier kilomètre à une allure à mettre ses poursuivants dans le rouge. En fait, son accélération entre la rue du Gouvernement et le dernier virage a coupé l’herbe sous les sabots de ses poursuivants, à la grande joie de Jean-Michel Henry. On a remarqué que Rock Hard a perdu du terrain, à moins qu’il n’ait lâché son mors à cet instant de la course. Kurundu a été sévèrement gêné quand le grand favori Aware lui a fermé le passage lorsqu’il essayait de passer entre lui et No Resistance. Ce dernier a fait ce qu’il a pu et peut être satisfait de sa deuxième place. Rock Hard est revenu quelque peu pour accrocher le deuxième accessit.

4. La chance n’est pas du côté de Vincent Allet en ce début de saison. Pierneef s’est incliné dans la toute dernière foulée, laissant la victoire à l’outsider Seven Fountains, le numéro 2 de Rameshwar Gujadhur. Et là, on ne peut passer sous silence la course du numéro 1 The Big Easy dont la tactique était vouée à l’échec. Même si on sait que c’est un big striding horse, on avait prévenu qu’il manquait de travail. La course a été lancée sur des bases élevées et on pensait qu’Entrée avait trouvé le box seat. On avait aussi remarqué que Pierneef et Phiri E Kwatile avaient pris position à l’extérieur, non loin de la tête de la course, pour sans doute éviter le terrain gras à l’intérieur. Quand Pierneef a accéléré dans le dernier virage, il a versé à l’extérieur avant de revenir vers la gauche. Ce qui a fait qu’il a parcouru plus de terrain que prévu. Castle s’est mis en évidence alors qu’Entrée n’a pas trouvé un second souffle. On a pris conscience de la progression de Seven Fountains. Pierneef a pu être remis sur le droit chemin entre-temps et les deux chevaux ont passé la ligne dans la même foulée. La photo finish a donné raison à la monture de Girish Goomany.

5. On attendait Silver Snaffles, Answeringenesis ou encore Fort Orzark, mais on n’aurait pas pensé le nouveau Victory Team (Rs 3 500) capable de damer le pion aux favoris. Les courses étant ce qu’elles sont, une épreuve n’est jamais gagnée d’avance. Armardeep Sewdyal pouvait afficher un large sourire tout comme Matthew Palmer pour leur première au Champ de Mars. Answeringenesis n’est plus invaincu, mais il est tombé sur un très bon cheval. Ce dernier a allié vitesse et accélération, ce qui est un bon atout pour notre hippodrome. Espérons qu’il ne s’arrête pas en si bon chemin pour le bien de la compétition. La prestation de Silver Snaffles doit être ignorée. La monture de Steven Arnold paraissait bien placée avant d’être gênée par Maestro’s Salute qui, selon les Racing Stewards, aurait pris peur quand Fort Ozark s’est amené à son extérieur. Silver Snaffles a frôlé la lice et perdu sa position lors de cet incident. Pour en revenir à Victory Team, il faut préciser que son arrivée avait été retardée après que le cheval a dû être opéré. Il n’avait pas mal fait lors de son barrier trial, mais on ne le pensait pas en mesure de jouer les premiers rôles dès ses débuts.

7. Mount Fuji n’a pas raté son rendez-vous. Il a permis à Gilbert Rousset de réaliser le doublé et à Brandon Lerena de prendre quatre longueurs d’avance en tête du classement. La tactique a été sûrement choisie en fonction de l’état de la piste. Il a été décidé de courir un peu plus à l’extérieur. On était déjà conscient que la victoire de Mount Fuji à 800m de l’arrivée, tandis que Bezamod menait le peloton. Le bon terrain aidant, Mount Fuji a accéléré complètement à l’extérieur, suivi de Captain’s Orders. Ce dernier a tenté le tout pour le tout, mais a dû s’avouer vaincu. On retiendra la bonne course d’After Midnight, qui a bien accéléré quand il a pu être bien équilibré.

8. On pensait que Cape Horn allait nettement se démarquer de ses adversaires, mais il n’en a rien été. Il a trouvé en Golden Ball un adversaire avec lequel il a dû compter sur une piste molle. Finalement, c’est par une longue encolure que s’est incliné le représentant de Ramapatee Gujadhur. Pourtant, tout semblait aller en faveur de la monture de Steven Arnold, qui avait pu trouver une position à la corde. Le cheval d’Alain Perdrau a quant à lui été contraint à courir à l’extérieur. À l’amorce de la ligne droite finale, Cape Horn s’est amené à l’extérieur. Il a quelque peu versé sur sa gauche alors qu’il en a été de même pour Golden Ball. La présence de Red China n’est pas passée inaperçue. Vers la mi-ligne droite, Golden Ball s’est rééquilibré du fait qu’il avait des chevaux à ses côtés. Il a ainsi pu sortir un nouveau coup de reins pour faire la différence, à la grande joie de l’entourage d’Alain Perdrau qui a pu visiter le box des vainqueurs pour la première fois cette saison.



Rye Joorawon out !

Le feu couvait depuis un bout de temps. Finalement, Rye Joorawon a été congédié par l’entraîneur Ricky Maingard après la quatrième journée samedi. Le jockey qui évoluera dès la semaine prochaine en free lance, a été surtout associé à Parachute Man, cheval de l’année 2016 et vainqueur du Maiden et de la Coupe d’Or lors d’une dernière saison bénie. On parle de plus en plus du come-back d’Andrew Fortune au sein du groupe Maingard.

Yashin Emamdee : deux journées de suspension

Yashin Emamdee devra observer deux journées de mise à pied pour n’avoir pas monté The Big Easy à la satisfaction des Racing Stewards. En dépit du fait qu’il a déclaré avoir monté son cheval d’après les instructions, les RS ont été d’avis qu’il a nui aux chances de sa monture quand il lui a demandé de produire un autre effort entre le Tombeau Malartic et les 800m après l’avoir sollicité depuis le départ et s’était retrouvé en quatrième épaisseur. Pour le board des commissaires de course, Yashin Emamdee aurait été plus judicieux de laisser son cheval courir dans son pas durant cette partie de la course. Il avait plaidé non-coupable.