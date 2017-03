HIPPISME -SAISON 2017

Les premiers barrier trials reportés au 15 mars

La préparation des coursiers en marge de la première journée hippique 2017, qui marquera le 25 mars le retour aux vieilles habitudes avec la Duchesse comme clou du meeting inaugural, bat son plein au Champ de Mars comme à Floréal. Aussi, si les chevaux chômeront ce samedi, les préparatifs aux célébrations des 49 ans de l’accession du pays à l’indépendance obligent, les premiers barriers trials de la nouvelle saison sont reprogrammés au mercredi 15 courant, soit avec 24 heures de retard.

Mansour rentre en Afrique du Sud

Donavan Mansour, qu’on avait aperçu aux côtés de Subiraj Gujadhur au Champ de Mars la semaine dernière, a remis le cap sur l’Afrique du Sud hier. La Cravache d’Or 2016, qui est revenue "à la maison" après avoir été limogé par l’entraînement Rameshwar Gujadhur à deux journées de la fin de la saison régulière l’an dernier, avait profité d’un petit break forcé en Afrique du Sud (suspension de dix jours) pour faire le saut à Maurice et renouer avec son entourage mauricien.

La configuration des jockeys qui exerceront cette année sur notre hippodrome se précise. Brandon Lerena (Rousset), Robert Khati (Narang), Westley Mawing (Raj Ramdin) et Donavan Mansour (R. Gujadhur) ont déjà le feu vert du Licencing Committee. Ryan Wiggins (Allet), Steven Arnold (Gujadhur) et Rye Joorawon (Maingard) devraient obtenir leur clearance cette semaine.

Cédric Ségeon devrait, en principe, atterrir chez Jean-Michel Henry pour son grand retour au Champ de Mars. Jeannot Bardottier, de son côté, montera pour le compte de l’établissement Shyam Hurchund pour les six premières semaines et son avenir au sein de ce groupe est tributaire de sa prestation durant cette période.

Encore 18 nouveaux sur place

Le nombre de nouveaux chevaux pour 2017 continue d’accroître. Un lot de dix-huit nouvelles acquisitions a débarqué à Plaisance le week-end dernier et sont déjà en quarantaine. De ce groupe, c’est l’entraînement Patrick Merven qui se taille la part du lion avec 16 nouveaux : Beat The Retreat, Belenos, Global Flyer, Gold Coast Captain, Gold Medalist, Gstaad, Ice Run, In The Loop, Jungle Path, Marron, Nation Builder, Roman Society, Soldier’s Code, Talbec, Tanjiro et Varadiso.

Les réserves du vol précédent, Patrol Mission et Prince Ariano, ont pris les deux places restantes sur le vol sud-africain et renforcent les effectifs de Simon Jones et Shyam Hurchund. À ce jour, ils sont 135 nouveaux coursiers sur place.

10 nouveaux pour Daby et Sewdyal

Les entraîneurs Preetam Daby et Amar Sewdyal, les deux derniers à intégrer le circuit — portant le total des établissements à 14 pour l’exercice 2017 — se jettent tranquillement dans le bain. Ils vont tous deux démarrer leur première campagne avec chacun dix nouveaux. Daby s’appuiera sur d’anciens de l’établissement Simon Jones (au sein duquel il appartenait encore la saison passée), à savoir Emaar, Aficionado, League Of Legends, Answeringenesis, Shreya’s Star, Pride Rock, Secret Idea, Black Parrot, Ocean Drive South et Greatfiveeight.

Amar Sewdyal composera avec d’anciens éléments de Shyam Hurchund, lui-même un novice en 2016. Var’s Dream, In Your Dreams, Sheer Trouble, Rob’s Jewel, Victory Team, The Boxster, Spirit Of Dover, Masaar, Harry’s Silver et Brave Leader

constituent ses effectifs de ce début de saison.