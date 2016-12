HIPPISME - SAISON 2017 : La GRA avalise 37 journées

Alors que le Mauritius Turf Club avait formulé une demande pour organiser 40 journées de courses pour la saison 2017, le Gambling Regulatory Authority n’a officialisé que 37. C’est ce qu’a confirmé Mme Ringadoo, Chief Executive de l’instance régulatrice, au Mauricien ce matin.

La saison 2017 comptera donc le même nombre de journées que sa devancière qui la verra débuter le samedi 25 mars prochain et prendre fin avec le traditionnel Week-End International prévu le 2 et 3 décembre.

Par ailleurs, on prête l’intention au MTC de (re)programmer la Duchesse, première classique de notre calendrier hippique, pour la première journée, ce qui n’a plus été le cas depuis dix ans. En effet, la dernière fois que la Duchesse a été programmée programmé lors de la journée inaugurale remonte à 2007 et qui avait vu la victoire de Made Of Money, ex pensionnaire de la défunte écurie Maigrot, piloté par le Sud-Africain Pier Corné Orffer. Les autres dates phares du calendrier sont le 1er juillet (Barbé), le 3 septembre (Maiden) et le 28 octobre (Coupe d’Or). Quant à la trêve de mi-saison, elle interviendra le samedi 26 août. Ci-dessous le calendrier provisoire:



1ère journée Samedi 25 mars (Duchesse)

2e journée Samedi 1er avril

3e journée Samedi 8 avril

4e journée Samedi 15 avril

5e journée Samedi 22 avril

6e journée Samedi 29 avril

7e journée Samedi 6 mai

8e journée Samedi 13 mai

9e journée Samedi 20 mai

10e journée Samedi 27 mai

11e journée Samedi 3 juin

12e journée Samedi 10 juin

13e journée Samedi 17 juin

14e journée Samedi 24 juin

15e journée Samedi 1er juillet (Barbé)

16e journée Samedi 8 juillet

17e journée Samedi 15 juillet

18e journée Samedi 22 juillet

19e journée Samedi 29 juillet

20e journée Samedi 5 août

21e journée Samedi 12 août

22e journée Samedi 19 août

BREAK

23e journée Dimanche 3 septembre

(Maiden)

24e journée Samedi 9 septembre

25e journée Samedi 16 septembre

26e journée Samedi 23 septembre

27e journée Samedi 30 septembre

28e journée Samedi 7 octobre

29e journée Samedi 14 octobre

30e journée Samedi 21 octobre

31e journée Samedi 28 octobre

(Coupe d’Or)

32e journée Samedi 4 novembre

33e journée Samedi 11 novembre

34e journée Samedi 18 novembre

35e journée Samedi 25 novembre

36e journée Samedi 2 décembre

(Week-End Int.)

37e journée Dimanche 3 décembre

(Week-End Int.)