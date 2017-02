HIPPISME - SAISON 2017 : Quatre nouveaux entraîneurs reçus

La communauté d’entraîneurs de chevaux au Champ de Mars s’est agrandie depuis mercredi. Praveen Nagadoo (récemment chez Shirish Narang), Preetam Daby (assistant-entraîneur chez Simon Jones), Amardeep Sewdyal (Stable Supervisor chez Shyam Hurchund) et Dereck Hip Hoy Chong (Stable Supervisor chez Alain Perdrau), sont venus se joindre au groupe après avoir réussi à leurs examens tenus au Mauritius Turf Club. Mark Neisius et Shakir Hossenbux ont eux obtenu leur licence d’assistant-entraîneur. À noter qu’Amardeep Sewdyal avait besoin de compléter ses examens d’assistant-entraîneur avant de passer à l’étape supérieure. Il l’a fait brillamment en deux jours.

14 écuries pour 2017 ?

Le Mauritius Turf Club, apprenons-nous, est en présence de trois demandes de candidature pour de nouveaux établissements cette saison. Preetam Daby et Amardeep Sewdyal, fraîchement auréolés d’un tablier d’entraîneur, ainsi eu Shyam Seebaluck, ont sollicité le MTC pour exercer à ce niveau. Dans la foulée, nous croyons savoir que le club ferait de la place à deux nouvelles écuries pour 2017, portant le total d’établissement de service à quatorze.