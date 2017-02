HIPPISME — SAISON 2017 : Quatre nouveaux entraîneurs reçus

Le cercle très restreint des entraîneurs de chevaux à Maurice a accueilli quatre nouvelles têtes en son sein cette semaine. Praveen Nagadoo, Preetam Daby, Amar Sewdyal et Derek Hip Hoy Chong sont les lauréats des derniers examens d'entraîneurs, qui ont eu lieu au siège du Mauritius Turf Club les 2 et 3 février dernier. Les trois premiers nommés, qui étaient assistant-entraîneur chez les établissements J.M Henry, Jones et Hurchund l'année dernière, peuvent désormais voler de leurs propres ailes. Il nous revient ainsi que Preetam Daby et Amar Sewdyal envisagent sérieusement de créer leur propre écurie tout comme Shyam Seebaluck. Une demande en ce sens a déjà atterri sur le bureau des administrateurs du MTC. Quant aux examens d'assistant-entraîneurs, ils ont souris à Shakir Hossenbux et Mark Neisius, qui était jusqu'à l'année dernière rattaché à l'entraînement Raj Ramdin en tant que jockey.

NOUVELLES ACQUISITIONS

Le deuxième contingent 2017 débarque aujourd'hui

Quinze nouvelles unités sont attendues ce dimanche 12 février, en marge de la nouvelle saison hippique. Du lot, ce sont les entraîneurs Gilbert Rousset et Simon Jones qui sont les mieux représentés avec cinq et quatre coursiers respectivement tandis que Jean-Michel Henry accueillera, entre autres, Ernie (4 victoires et 11 placés), qui a évolué en bonne compagnie dans son pays natal. On note aussi que la part belle a été donnée aux jeunes pousses puisque dix sur les quinze compétiteurs du contingent sont âgés de trois ans. Le prochain contingent de nouvelles unités est attendu début mars.

Ci-dessous la liste des quinze nouvelles unités :

CHEVALECURIEAGEPERFORMANCE

AL DANGEURC.RAMDIN416-03-03

BLACK PARROTJONES308-01-03

ELYSIAN PARKNARANG417-03-01

ERNIEJ.M HENRY422-04-11

GLEN COCOROUSSET305-01-02

MAXAMOREROUSSET304-01-01

NIGHT CHAPELJONES303-01-02

OPEN HEIRJ.M HENRY522-05-08

PRIDE ROCKJONES308-01-05

SEA PASSROUSSET307-00-04

SECRET IDEAJONES308-00-04

SOWETO MOON (AUS)GUJADHUR308-02-02

STEAL A MARCHROUSSET305-01-03

TOP OF THE ROCKROUSSET419-02-09

WANTED MANR.GUJADHUR304-01-01

EFFECTIF 2017

Kemal Kavur et Masaar castrés

Les préparatifs vont bon train à l'approche du coup d'envoi de la nouvelle saison hippique. Ils sont deux coursiers à avoir été récemment castré, à savoir Kemal Kavur et Masaar. Le premier nommé, l'une des recrues phares 2016, n'avait pu justifier sa belle réputation et avait même été mis à l'écart suite à des pépins physiques avant d'effectuer son retour en fin d'année. Il est définitivement à suivre cette saison, maintenant que ses ennuis de santé semblent faire partie du passé. Masaar est, lui, une des nouvelles acquisitions de l'entraînement Hurchund, arrivé chez nous en décembre dernier. Il ne compte que deux sorties non placés en Afrique du Sud. Ces deux coursiers viennent ainsi s'ajouter à Storm Clipper (Maingard), Studiolo (Gujadhur) et The Boxster (Hurchund), qui ont aussi été castrés en début d'année.

AFFAIRE GAMELOFT

L'appel de Shirish Narang toujours pas fixé

Il n'y a plus qu'un appel en suspens par rapport à la saison 2016, à savoir celui de Shirish Narang dans l'affaire Gameloft. Pour rappel, ce coursier entraîné par Shirish Narang avait été testé positif au Human Recombinant Erythropoietin (EPO) et l'enquête marathon qui avait ensuivi avait débouché sur une forte amende de Rs 250 000 infligée à l'entraîneur et au "warning off" de son groom Clyde Coco pour une période de six mois. Shirish Narang, qui avait interjeté appel de la sanction, est toujours dans l'attente que le board d'appel soit constitué pour l'entendre. Selon nos recoupements d'information, le dossier n'a pas encore été complété, mais l'appel devrait être entendu avant le début de la campagne 2017.