HIPPISME—SÉQUELLES 25E JOURNÉE: Rs 20 000 d'amende pour Ghunowa, “severe warning” pour Rama

Le board des Racing Stewards a ouvert une enquête sur la monte de Cula, qui était engagé dans la dernière course de samedi. Swapneel Rama a été « severely warned » pour son manque d'initiative dans la descente.

Les Racing Stewards ont voulu savoir pourquoi Rama n'avait pas contré l'accélération du favori Viento Magico quand celui-ci a accéléré au début de la descente pour ensuite se mettre à sa poursuite aux 600m. Le cavalier a expliqué que son cheval portait 60,5 kg et qu'il n'a pas voulu lui demander un effort aussi tôt dans le parcours.

Alain Perdrau a trouvé la remarque des RS des plus normales, mais a souligné qu'on ne pouvait vraiment dire que le résultat aurait été autre si Rama avait accompagné Viento Magico dans son mouvement. Il a aussi ajouté que Viento Magico l'avait facilement emporté. Aucune suite n'a été donnée à l'enquête, mais les RS ont pointé du doigt le manque d'initiative de Rama, d'autant que Viento Magico était le cheval à battre.

Un incident où plusieurs chevaux ont été gênés dans cette même course fut aussi débattu. C'est aux environs des 1200m que Tembot, Esteco et Saarikh durent être repris par leur jockey respectif. La faute revient à Kevin Ghunowa (Lividus), qui a trop repris son cheval quand Bridegroom Bertie a pris les commandes.

Darryl Holland comme club jockey

Dans notre édition d'hier, nous avons fait état que le Mauritius Turf Club était à la recherche du remplaçant de Jean-Pierre Guillambert. C'est exactement du côté de la Grande-Bretagne que le nouveau club jockey du MTC a été choisi. Il s'agit d'une vieille connaissance des turfistes, Darry Holland, qui était la saison dernière attaché à l'entraînement dirigé par Vincent Allet après avoir en 2014 été du côté de Ramapatee Gujadhur. La décision d'entériner le choix de Darry Holland aura lieu aujourd'hui.

Par ailleurs, deux barrier trials ont eu lieu ce matin lors du training matinal. Dans le premier, on a vu en lice Sacred Jewel (Mark Neisius), Kilory (Rakesh Bhaugeerothee) et Political Power (Donavan Mansour). Ils n'étaient que deux dans le second vu qu'Alberts Day s'est montré une fois encore difficile. Il devrait finalement intégrer sa stalle à l'aide d'une cagoule. Reste à savoir s'il sera autorisé à prendre part à la compétition.

Pour en revenir à ce second stall test, Starspangledbanner (Palveer Mogun) a facilement dominé Punter's King (Vijay Anand Bundhoo). Sachez aussi que Straight Jab a été essayé sans succès aux stalles.