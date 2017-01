HIPPISME - Sun Met 2017 : Whisky Baron émerge, Legal Eagle encore maudit 

Whisky Baron, beau vainqueur du Sun Met 2017 et toujours invaincu dans ses six dernières courses, a encore privé Legal Eagle, le beaten favourite de ces deux dernières éditions, d'une victoire dans la course la plus richement dotée en Afrique du Sud, soit 5M de rands (≈Rs 10 M). À Cape Town samedi, l'entraîneur Brett Crawford faisait le 1 et 3 (Captain America) à l'arrivée et s'offrait sa troisième Met après Angus (2003) et Futura (2015).

Greg Cheyne, leading jockey en Afrique du Sud et à qui Whisky Baron a été associé a déclaré « être confiant à l’écurie. Même si les critiques disaient que le cheval n’avait pas eu la meilleure des préparations, nous savions que nous l’avions préparé comme il se devait pour cette épreuve. Whisky Baron est de loin le cheval le plus facile que j’ai piloté jusqu’ici. » Ce qui est encore plus remarquable dans l’histoire, c’est que les propriétaires Ross et Craig Kieswetter ont remporté le Met avec leur tout premier représentant dans cette course de prestige.

En ce qu’il s’agit du déroulement de la course, c’est Captain America (Orffer), 3e de l’édition 2016, qui prit les choses en main suite à une excellente mise en action, tandis que Mac De Lago (Domeyer) et Baritone concédèrent pas mal terrain à l’ouverture des boîtes. L’éventuel vainqueur se retrouva lui au cœur du peloton, mené tambour battant par son compagnon d’écurie qui avait dans son sillage The Conglomerate, piloté par Lanfranco Dettori.

C’est au courage que Captain America emmena tout le peloton dans la dernière ligne droite mais dut composer avec les assauts de Legal Eagle (Marcus) et le bottom-weight Gold Standard (Fourie) qui se firent de plus en plus pressants. Bien inspiré, Greg Cheyne prit l’aspiration du favori avant de gicler dans les derniers 200m pour passer en revue les chevaux de tête pour offrir au Sud-Africain son premier Met.

Whisky Baron boucla les 2000m dans le temps de 2’02”71 et relégua le favori Legal Eagle a 1,5L, condamnant ce dernier à la place de dauphin pour la deuxième année consécutive dans le Met. Captain America est à créditer d’une énorme prestation malgré le rythme effréné qu’il a imposé sur la majeure partie de la course. Ce résultat est dans la lignée de ce qu’il avait réalisé dans l’édition 2016 lorsqu’il avait terminé troisième de Smart Call.

Belle prestation également de Gold Standard, qu’on n’attendait pas à ce niveau. La jument Bela-Bela (Delpech), qui s’était fait de nombreux partisans, a donné l’impression de n’avoir pas eu toutes ses aises sur la partie gauche de la piste et même si elle fit illusion à mi-ligne droite, dut se contenter au final d’une modeste 7e place.

À l’issue de l’épreuve, Richard Fourie (Gold Standard) arrivé 4e, logea une objection contre Captain America pour interférence alléguée mais celle-ci fut rejetée après enquête des commissaires.



Dettori sauve la mise

Même s'il n'a pas remporté le Met, Lanfranco Dettori, l'ambassadeur d'Investec, un des principaux sponsors de cette journée classique à Cape Town, a quand même tiré son épingle du jeu avec Edict Of Nantes. Une épreuve qui précédait la grande course et dans laquelle l'Italien était chanceux avec un changement de dernière minute où il se retrouva sur l'éventuel vainqueur, alors qu’Anton Marcus, qui devait piloter Edict Of Nantes, fut en selle sur le favori battu Table Bay. Le Français Stephane Pasquier, qui bénéficia de six montes samedi, rentra pour sa part bredouille. Son meilleur rang fut une quatrième place avec Spirit Of Hamilton dans la 11e des 13 courses au programme.