HIPPISME - THE T-PRINTERS 25TH ANNIVERSARY CUP – B 66 (1400M) : Scotsnog offre le 100 % à Lerena

Scotsnog n’a pas déçu. Il a été exact au rendez-vous pour confirmer qu’il était bel et bien le cheval qui avait fait la meilleure impression à l’entraînement. Gilbert Rousset et Brandon Lerena accrochaient le premier quadruple de la saison, dont cent pour cent de réussite, pour prendre largement la tête aux classements des entraîneurs et des jockeys respectivement.

Scotsnog a été assez impressionnant, même s’il est vrai de dire qu’il n’a pas dominé un champ relevé. Ce qu’on a tous retenu chez lui, c’est qu’il n’a pas eu une course de tout repos. Il a trébuché au départ et on aurait même pu craindre le pire pour Brandon Lerena. Ce dernier a pu redresser sa monture pour la diriger à l’extérieur de Ryder Cup, qui avait pris la mesure de Memphis Mafia au départ. Ce dernier s’est contenté de conserver l’avantage de la corde en deuxième position en attendant l’emballage final.

Ryder Cup en tête, certains pouvaient penser qu’il pourrait être tenté à lancer l’épreuve sur des bases élevées pour que Bulsara puisse bien terminer. Mais, force a été de constater que Swapneel Rama a fait le contraire. Il a, à bon escient, essayé de réduire la course à un sprint, d’autant qu’il recevait du poids des chevaux les plus en vue de la course. Les 400m ont été couverts dans le temps très moyen de 27.40s et il n’a pas vraiment accéléré dans la descente, se contentant de conserver des ressources pour la ligne droite finale.

Brandon Lerena a senti le danger et il est resté à proximité du meneur. Il a été le premier à passer à l’offensive. Hillbrow s’est lui aussi mis de la partie et a même pris un léger avantage à 100m de l’arrivée. Toutefois, Brandon Lerena avait conservé une petite marge sous sa manche et Scotsnog a trouvé un second souffle pour faire la différence.

Netflix et Bulsara, en dépit des conditions qui n’ont pas été en leur faveur, ont réalisé une bonne fin course. Par contre, Memphis Mafia a été une grosse déception, mais il n’est pas impossible qu’il ait été desservi par la tactique choisie. Il s’est retrouvé derrière Ryder Cup qui l’a, au final, privé d’un run adéquat dans l’emballage final. Hillbrow sera plus à l’aise quand il ne sera pas opposé aux meilleurs. Everest a été quelque peu part à la place à laquelle on s’attendait vu qu’il n’avait pas fait grosse impression à l’entraînement.

LES AUTRES COURSES

La 100e de Jeanot Bardottier

1. Une course n’est jamais gagnée d’avance et le favori Dark Force l’a appris à ses dépens. Tout semblait à sa mesure dans le sens où il avait pu prendre la direction des opérations. Il avait certes sauté une ombre après quelques mètres de course, mais rien ne laissait présager qu’il allait s’arrêter à 450m de l’arrivée. La victoire est revenue à Shield Of Thunder, qui tentait sa chance pour la deuxième semaine. Un galop de course dans les jambes qui lui a permis de faire la différence. Ek Tha Tiger était bien placé en ligne droite, mais le cheval n’a pas voulu passer à l’intérieur de Shield Of Thunder et a dû être redirigé vers la gauche. Un changement de direction qui lui a fait perdre le bénéfice de la deuxième place, qui est allée à l’outsider Lors Wellington, qui avait aussi déjà couru cette saison. Villa Le Blanc, qui avait tenté de suivre Dark Force, a complètement cédé en fin de parcours. Notons que c’était la 100e victoire de Jeanot Bardottier au Champ de Mars.

2. Dawn Raid est un cheval qu’il faut suivre cette saison. Ce représentant de Gilbert Rousset a moins transpiré que d’habitude et le fait de prendre quelques kilos sur son poids de forme lui a été bénéfique. On pouvait craindre qu’il soit pris en épaisseur durant le parcours, mais il a pu trouver un dos en Gameloft qui, lui, s’est retrouvé avec le nez au vent. C’est Mexican Sun qui a mené le peloton. Le train a été modéré si on le compare au rythme imposé par Dark Force dans la première épreuve. Quand les choses sérieuses ont commencé, on a vite trouvé que Dawn Raid avait plein de gaz et il s’est montré trop fort pour Gameloft. Chester’s Wish a bien tenté quelque chose, forçant même Dawn Raid plus à l’extérieur, mais il a dû s’avouer vaincu. Mexican Sun a été bien décevant en fin de parcours étant donné qu’il n’a pu que précéder Max The Man. Spirit Of Dover est à revoir.

3.The Lall Seesurrun Cup à Gilbert Rousset et Soodesh Seesurrun, quoi de plus normal pourrait-on dire. Mais la victoire de Melson a été laborieuse, mais a sans doute tiré profit de son galop de course. On a eu droit à une belle arrivée avec trois chevaux en une demi-tête et c’est la photo finish qui a tranché. Notre coup de cœur Accountability a été exact au rendez-vous et n’a pas à rougir de cette défaite. Le troisième à l’arrivée, Seven Oceans, aurait pu l’avoir emporté si Robert Khathi avait pu le maintenir sur le droit chemin. Il a intérêt à corriger ses fins de course pour ne pas être sanctionné par les Racing Stewards. Seeking The Dream a été une déception. Il a peut-être suivi de trop près et péché dans la finition. League Of Legends a eu à s’user pour prendre les devants et a été sans accélération. Pimpernel a réalisé un gros progrès par rapport à 2016 et peut s’avérer utile pour la suite de la compétition. Al Firenze doit s’améliorer comme on l’avait dit avant la course. Gilbert Rousset et Brandon Lerena ont, grâce à ce succès, pris la tête chez les entraîneurs et les jockeys.

4. La domination du tandem Gilbert Rousset-Brandon Lerena a continué au cours de la journée avec ses deux chevaux, Argun et New Star, terminant aux deux premières places. Ce qui fait que cette paire a remporté trois courses d’affilée. Pourtant, tout semblait aller en faveur de Sir Earl Grey, qui avait décidé de suivre Evergreen de près. Il est vrai qu’il s’est retrouvé avec le nez au vent, mais on ne pensait pas qu’il resterait one-paced dans les derniers 100m. À un certain moment, on avait aussi pensé qu’Argun ne serait pas de l’arrivée, mais il semble avoir pris de l’assurance quand Buffalo Trip est venu à ses côtés dans la ligne droite. Le cheval de Vincent Allet peut s’avérer utile cette saison. New Star a terminé le plus fort. Il était sous pression dans la ligne droite d’en face, mais a bien répondu aux sollicitations de Nishal Teeha.

5. Step To Fame s’est montré beaucoup trop fort pour ses adversaires. Du coup, Robert Khathi et Shirish Narang qui s’étaient contenté des accessits depuis le début de la journée, ont enfin accroché une victoire. Un succès sans bavure après qu’il a été décidé de placer la barre très haut dès l’ouverture des stalles. Streetbouncer a essayé de suivre tandis que Chosen Dash n’a pu soutenir la comparaison. Le cheval a donné l’impression qu’il a eu un problème en course. Il pourrait, dans un premier temps, avoir pris peur de la présence de Streetbouncer à ses côtés et il a, par la suite, versé à l’intérieur, mettant son cavalier dans une position inconfortable. Pour en revenir à Step To Fame, il faut préciser que le tempo était bien relevé après 10.13s entre les 800 et les 600m, il a encore accéléré pour passer 9.82s entre les 600 et les 400m. La deuxième place a été occupée par Streetbouncer à plus de quatre longueurs. Fortissimo termine troisième devant Beluga.

7. Van Der Scaler a tenu jusqu’au bout. Il était celui qui offrait les meilleures garanties et sa première ligne aidant, il a touché la ligne en premier devant Red Hot Poker qui a réalisé une bonne fin de course. Il y avait deux nouvelles unités au départ de la course. Masaar et Anton Ruskin ont terminé respectivement troisième et quatrième, mais loin des deux premiers. On ne peut les jauger sur cette performance, sauf peut-être que Masaar pourrait être plus à l’aise sur une distance rallongée. Domani et Alloy n’ont pas été dans le coup. Pour en revenir à la course, on dira que Steven Arnold a su ménager sa monture, d’autant que d’après l’entraîneur Ramapatee Gujadhur, le cheval n’avait pas été spécialement entraîné en vue de cette course, faute d’un parcours à sa convenance.

8. Burwaaz s’est montré irrésistible au finish dans la dernière course, offrant du coup leurs premiers lauriers à Simon Jones et Jean-Roland Boutanive. On trouve que la course a été lancée sur des bases bien élevées pour une épreuve de cette catégorie. Ce qui fait qu’il était évident que c’est un finisseur qui devrait émerger en fin de parcours. Et là, c’est Burwazz qui a été le meilleur quand il a laissé sur place Yoda Man. Concernant le train imposé, Emblem Royale n’a pas voulu se laisser faire quand il a été challenged par Bridegroom Bertie et les deux chevaux ont terminé leur parcours assez péniblement. Lividus a terminé troisième devant Catwalk Model qui a privé Emblem Royale de la quatrième place quand le jockey de ce dernier a cessé de monter son cheval dans les derniers mètres.