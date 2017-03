HIPPISME — THE VOCALCOM DUCHESS OF YORK CUP - G 2 (1400M/40+) : Ready To Attack, a birthday gift !

10 ans après, on retrouve la Duchesse lors de la première journée. Une épreuve qui sourit souvent au cheval le plus fit. On s'attend à course bien disputée, même en l'absence d'Exit Here. On a fait de Ready To Attack, la toque jaune de la casaque bleu électrique, associé à Swapneel Rama, notre favori pour offrir un joli cadeau d'anniversaire à Ramapatee Gujadhur, qui souffle ses bougies samedi.

La Duchesse est une course bien particulière. Ce n'est pas toujours le meilleur cheval qui l'emporte, mais on a vu des cracks émerger après ce succès classique. N'était le forfait d'Exit Here, les stalles auraient affiché complet. On se retrouve avec 10 postulants pour succéder à Night In Seattle. Les yeux sont surtout braqués sur les représentants des Gujadhur, Ramapatee et Rameshwar, les deux cousins qui en comptent trois et deux respectivement, et la victoire ne devrait pas échapper à l'un d'eux.

Cela dit, des turfistes se posent sans doute la question de savoir pourquoi le jockey Steven Arnold se trouve en selle sur l'outsider Disco Al et que c'est Swapneel Rama qui pilote le favori Ready To Attack. La réponse est bien simple : la cravache australienne ne peut monter à 56 kg. Il faut maintenant expliquer pourquoi nous avons opté pour la monture de Swapneel Rama.

Ready To Attack est, selon nous, le cheval qui a réalisé le plus de progrès ces derniers jours. C'est un 4-ans qui a été acquis à trois ans et qui a bénéfié d'une remise de 40 points au lieu de 30. Ce qui fait qu'il a 10 points en moins, donc quelque 5 kg en moins. Au cas contraire, il aurait été handicapé à 60 kg. Pour en revenir à son entraînement, c'est surtout son galop de mardi matin, quand il avait pour sparring-partner Bouclette Top, qui nous a le plus séduits. Réaliser moins de 0’23 en montée n'est pas à la portée de n'importe quel cheval. Il peut être catalogué comme un attentiste et devrait être bien servi par la présence de chevaux rapides.

Disco Al est un vieux de la vieille car il a sept ans. Il est capable de bien faire sur le sprint pour une reprise. Il s'est bien tiré d'affaire à l'entraînement, même si on peut avancer qu'il s'est montré discret. Il a côtoyé de bons chevaux et on ne peut l'écarter du quarté.

Du côté de Rameshwar Gujadhur, c'est Belong To Me qui tient la cote au niveau des paris, sans doute parce que Hard Day's Night n'a pas été gâté par le tirage au sort des lignes. Il est vrai que le numéro 10 à l'extérieur pose problème, mais il n'est pas impossible qu'il surmonte ce handicap pour essayer de mettre ses poursuivants dans le rouge. Belong To Me est lui aussi rapide et le numéro 2 à l'intérieur devrait bien lui servir. Mais il aura à rendre du poids à ses plus sérieux adversaires. Ramapatee Gujadhur dispose aussi de Silver Snaffles, un autre cheval rapide. Il n'est cependant pas bien placé au départ et pourrait au plus durcir la course pour Hard Day's Night.

Parmi les autres engagés, on a surtout retenu la candidature de Psycho Syd. Sans tambour ni trompette, il a continué son travail et nul doute qu'il est celui qui s'est le plus acclimaté aux conditions locales. Reste que sa valeur peut paraître trop élevée par rapport à ce qu'il a réalisé dans son pays d'origine. Il n'a également pas été à son avantage mercredi matin. Il ne porte pas d’œillères et s'aventure pour la première fois au-delà des 1200m. Mais Ricky Maingard ne l'aurait pas engagé s'il se doutait des capacités de son représentant. Il est le dark horse de cette épreuve.

Easy Lover représente, lui, les intérêts de Jean-Michel Henry. Auteur d'une bonne carrière en Afrique du Sud, il n'a toutefois pas retenu l'attention lors de ses galops. Pour ce qui est de Mountain Master, on est sous l'intime conviction qu'il pourrait être dépassé par les événements. Quant à Tabreek, qui suppléé à Exit Here, il n'a pas la même classe que son compagnon de box et devrait être satisfait si jamais il accroche un accessit.

LES AUTRES COURSES

Domination de Gilbert Rousset

1. La première course pourrait revenir à la nouvelle unité Cape Horn, qui est du reste déclassé dans cette valeur. Ce maiden possède un MR de 21 seulement vu qu'il a été acquis à deux ans. Le manque de partants fait qu'il est éligible pour cette épreuve. Il a paru bien mature et s'il peut trouver une bonne position, on le voit faire mouche. Ses adversaires sont tous de vieux brisquards qui ont beaucoup roulé leur bosse ces dernières saisons. Derrière Cape Horn, on a choisi Albert's Day, Brazo et Captain Matthew. Mais rien n'est joué et on ne peut dire que The Blue Streak ne peut retrouver la forme qui lui avait permis de créer la surprise il n'y pas si longtemps. À noter que cette première course est réservée aux cavaliers mauriciens, qui disputeront une nouvelle fois The Quantum Insurance Mauritian Jockey Race Series et dont c'est la première manche. L'édition 2016 avait été remportée par Sanish Ramgopal.

2. C'est un petit champ de six chevaux seulement qui s'affronte sur le kilomètre. En jetant un coup d'œil sur la liste des engagés, on se rend vite à l'évidence que deux chevaux s'extirpent du lot. Le premier n'est nul autre que l'invaincu Answeringenesis, qui vise un quatrième succès. Il se retrouve cependant à un palier supérieur et n'a pas course gagnée. Son adversaire le plus sérieux se nomme Black Tractor, qui n'a pas encore gagné. Il n'a toutefois couru qu’une seule fois en 2016 et paraît avoir bien gagné en maturité. Il a été excellent à l'entraînement et le parcours est idéal pour une reprise. Pour revenir à Answeringenesis, il faut certes faire ressortir qu'il n'avait pas bien travaillé sur le gazon samedi dernier. Mais ce galop lui a fait énormément de bien et il a démontré ses progrès mercredi matin. Var's Dream espère pouvoir se mêler à la lutte finale et la confiance, apprenons-nous, est de mise du côté de son entraineur, Amardeep Sewdyal, qui, du coup, enregistrerait son premier succès dès son entrée en lice. In The Trenches peut aspirer à une place dans le quarté, tout comme Mount Hillaby.

3. La victoire se jouera entre Melson, Sunset Breeze, It's My Party et dans une course qui a enregistré le premier retrait de la saison, en l’occurrence Laughistheanswer. On peut aussi ajouter Plain Of Wisdom vu qu'il bénéficiera d'une remise au poids de 3 kg, cela dû à la monte de l'apprenti Sanish Ramgopal. On ne retrouve pas de meneur attitré dans cette épreuve, à moins que Sunset Breeze ne décide de mener les opérations. Reste qu'il ne devra pas sortir de son pas ou se montrer ardent, de peur d'y laisser des plumes en fin de parcours. It's My Party peut être un autre aspirant à la course à l'avant, surtout qu'il démarre avec le numéro 2 comme tapis de selle. Plain Of Wisdom est capable de réaliser une bonne performance par occasion. Disons qu'il peut miser sur sa fraîcheur pour accrocher une place. On est d'avis que les trois dernières courses de Melson doivent être ignorées et il ne doit pas être bousculé au début du parcours. Sunset Breeze l'a emporté dans un joli style lors du dernier week-end international. S'il a encore progressé, il sera difficile à contrer en fin de parcours. It's My Party respire la santé en ce début de saison. Sur sa fraîcheur, il sera un prétendant sérieux.

4. On est d'avis qu'Entree sera difficile à battre sur ce qu'il a démontré à l'entraînement. Sa prestation face à Recall To Life nous force à penser que ce cheval a largement progressé par rapport à fin 2016. Du reste, il paraît plus maniable et son entraîneur a décidé de lui ôter les pacifiers. Sa bonne deuxième ligne lui garantit une bonne position durant la course avant de forcer la décision. L'épreuve pourrait être lancée par In Your Dreams, à condition que ce dernier prenne un bon départ. À son défaut, le leadership reviendra à Rebel's Game, qui a souvent mené un peloton. Le cheval de Ricky Maingard s'est montré dans de bonnes dispositions ces derniers jours et on le voit bien se comporter pour sa reprise. Le nouveu Cavallino est à voir, mais Apple Pie a démontré qu'il peut être exact au rendez-vous. Notons aussi que Kalinago concourt dans une valeur qui ne peut que lui plaire. En B 46, le nouveau Roving Jet ne peut être complètement écarté.

5. Enfin une première victoire pour Mootahadee ? Ce n'est toutefois pas donné car le cheval de Rameshwar Gujadhur aura à se battre en dépit du fait que certains pensent qu'il est trop fort pour ses adversaires du jour. Mootahadee peut bénéficier de l'apport de son compagnon d'entraînement Lucky Valentine qui, lui, excelle dans la position tête et corde. Il devrait bien se défendre sur sa fraîcheur. Mootahadee peut, lui, suivre de près et accélérer par la suite. La question est de savoir quelle tactique adoptera l'entraîneur Rameshwar Gujadhur. On pense qu'il fera de sorte que ses deux chevaux conservent le maximum d'énergie avant d'aborder la ligne droite finale. C'est exactement dans ce secteur que se manifestera King's Knight, qu'on a trouvé dans de meilleures dispositions après le repos. Ce cheval, qui avait connu des problèmes d'adaptation et de sabot en 2016, a pris du volume et pourrait ne pas être loin de la bonne forme. En tout cas, il est dans une condition améliorée. Aussi, comme il était bien estimé à son acquisition, on le croit supérieur à Mootahadee. L'outsider de la course est Pierneef, en attendant que Clifton Surf montre enfin quelque chose.

7. Il semblerait que certains chevaux ont été complètement délaissés au niveau des paris quand ceux-ci ont été ouverts. Et là, on pense plus particulièrement à Political Power ou encore Ravatak. Le premier nommé l'avait emporté à sa dernière sortie, alors que l'autre a été un modèle de régularité en 2016. Par contre, même s'il détient une première chance, on estime que la cote de Mount Fuji est au-dessus de sa vraie valeur tout comme l'est celle de Jiggery Pokery, qui a hérité de la dixième ligne. Cette course reste bien ouverte car Ritmo Total peut bien réaliser quelque chose grâce à sa bonne ligne de départ. Nadas a laissé entrevoir des possibilités lors de ses galops et s'il est dans cette même forme, il aura son mot à dire.

8. On estime bien Skip The Red car il présente un bon palmarès, mais on trouve que Blue Jeans est plus mature et paraît en mesure de démontrer que son succès en décembre dernier n'était pas le simple fait du hasard. Right To Tango ne part pas battu, ayant démontré qu'il en a encore sous les sabots, surtout si on se base sur ses derniers workouts. Chap Trap, qui n'avait pas encore bien cerné le Champ de Mars, a eu tout le temps nécessaires pour s'y habituer. Si Blue Jeans n'est pas à l'arrivée, il est celui qui devrait le plus en profiter.