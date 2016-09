HIPPISME:THE SOUTH AFRICAN AIRWAYS CARGO PRINCESS MARGARET CUP: Charles Lytton roi du sprint

La Princess Margaret Cup, qui bénéficiait du haut patronage de la South African Airways Cargo, était l’attraction principale de cette vingt-cinquième journée puisqu’elle accueillait les meilleurs sprinters de notre turf. La victoire est revenue à Charles Lytton qui a mis fin à la suprématie de Kremlin Captain à l’issue d’une belle monte de Bernard Fayd’herbe pour être sacré roi du sprint. Donovan Mansour ne fut pas en reste puisqu’il s’adjugea trois victoires, tandis que Rye Joorawon réussit le doublé pour prendre la tête chez les Mauriciens. Kevin Ghunowa et Ian Sturgeon tirèrent leur épingle du jeu avec un succès chacun.

The South African Airways Cargo Princess Margaret Cup, un semi-classique, doté d’un label de Groupe 1, était le rendez-vous à ne pas rater pour les meilleurs sprinteurs de l’île. Le trophée restera finalement dans les vitrines de Gilbert Rousset puisqu’après avoir remporté les deux dernières éditions avec Albert Mooney, l’entraîneur a remis ça grâce à Charles Lytton qui mit tout le monde d’accord à l’issue d’une belle fin de course signée Bernard Fayd’herbe.

Cette épreuve étant disputée à poids d’âge, les trois Gujadhur étaient les plus avantagés au handicap. Kremlin Captain était le porte-drapeau logique vu qu’il était invaincu cette saison en trois sorties. Sa dernière tentative remontait toutefois à la quinzième journée et on se demandait si le manque de compétition allait jouer contre lui. Le cheval champion 2015 avait toutefois démontré qu’il était fait d’un autre métal et avec ses lieutenants, le coup était jouable tactiquement. De sa quatrième ligne, Kremlin Captain parvint à trouver la corde après un furlong. On s’attendait à ce que Captain Magpie le contourne pour s’installer en tête, mais cette fois, on ne lui facilita pas la tâche. Kennedy fit l’essentiel pour conserver la corde et forcer Guillambert à garder sa monture enone-off. Avec les false rails à 3m, qui représentaient une vingtaine de mètres additionnels à parcourir, cela rallongea davantage la distance pour ceux évoluant à l’extérieur, dont Desert Sheik, qui se retrouva en troisième épaisseur de sa dixième ligne. Charles Lytton suivit à l’extérieur de Split The Breeze, qui était longtemps septième à la corde. Fayd’herbe se laissa porter par Tandragee jusqu’au dernier tournant et il attendit la ligne droite finale pour lancer sa monture à l’intérieur de Kremlin Captain. Ce dernier commença à pencher sur sa droite, mais Fayd’herbe démontra sa dextérité pour éviter le contact. À 100m du but, l’issue ne faisait déjà plus de doute.

Après une petite journée, Donovan Mansour s’est offert un joli triplé pour le compte de son employeur. Il fallait être culotté pour faire débuter un cheval directement sur 1850m. Rameshwar Gujadhur tenta le pari dans The Racing Association Trophy avec son robuste The Big Easy. Suite à sa convaincante victoire face à Five Star Rock sur 1600m, Jay Jay’s Wild offrait les meilleures garanties d’autant qu’il avait hérité de la première ligne. Cela lui permit de bénéficier d’un parcours en or dans le dos de Parker. À mi-ligne droite, on voyait Sturgeon capable de réaliser le doublé, mais Jay Jay’s Wild ne se montra pas aussi percutant que prévu. Il ne put même pas refaire son retard sur Parker. En revanche, The Big Easy, qui avait longtemps été aperçu sur l’arrière-main du meneur et que Mansour lança à la rue du Gouvernement, sortit un joli coup de reins pour s’imposer. À noter que Swapneal Rama, qui pilotait Castle, plaida coupable sous le Rule 160 A (d) pour avoir gêné Seeking The Dream à 400m de l’arrivée. Il écopa d’une amende de Rs 25 000.

Triplé de Mansour

Bien que battu par Jay Jay’s Wild à sa dernière sortie, qu’il avait été retiré une semaine plus tôt après qu’il eut contracté une blessure à la bouche et qu’il avait hérité du huitième couloir, Five Star Rock se présentait comme le cheval à battre dans The Cape Thoroughbred Sale Trophy. Les 1400m étaient probablement plus conformes à ses réelles aptitudes, mais sur cette distance, le fait de s’élancer de l’extérieur complètement était un élément à considérer sérieusement. Ce handicap, il le surmonta finalement sans grosses difficultés vu que In Your Dreams, le seul qui paraissait capable de lui disputer le commandement, pointa à l’ouverture des stalles. Une fois en tête, on savait que Five Star Rock serait difficile à remonter. Gameloft se montra le plus dangereux dans la ligne droite finale, tandis que Guillambert offrait une pâle prestation sur In Your Dreams, mais le favori maintint le tempo pour renouer avec le succès. La déception est venue de Canadian Dollar, dont le jockey fut d’ailleurs interrogé pour expliquer cette contre-performance. Rien de probant n’est sorti de cet entretien. On aurait pourtant pu reprocher à Fayd’herbe d’avoir repris sa monture au poteau des 300m dans le dos de Headstrong Harry, alors qu’il avait le choix de déboîter à ce moment de la course.

Mansour réalisa le triplé à l’issue d’une belle monte tactique sur Viento Magico. Vu qu’en tête, Bridegroom Bertie ralentissait au 1100m et que plusieurs chevaux se montraient ardents au sein du peloton, Cula améliora sa position en one-off. Viento Magico prit son dos avant de le contourner dans la descente. Accountability en fit de même, mais il fut condamné en troisième épaisseur par Cula. Mansour fila les rênes à sa monture qui avait déjà mis le nez à la fenêtre au poteau des 600m. Viento Magico aborda la ligne droite finale en main et il résista facilement aux assauts de Cula et d’Accountability sur lequel Guillambert se désunit sur la fin.

Le départ de l’épreuve d’ouverture, réservée aux nouveaux chevaux, fut donné avec plusieurs minutes de retard ; plusieurs partants qui effectuaient leur baptême du feu, firent des siennes dans les stalles. Ainsi, les entraîneurs de Blue Jeans, Roy’s Express et Alloy furent avisés que leurs protégés respectifs devront réussir un barrier trial avant d’être autorisés à courir à nouveau. La victoire est revenue à Nadas qui, après ses débuts prometteurs sur le kilomètre, confirma son étendard de favori à l’issue d’une sage course d’attente. Seven League Boots déploya ses puissantes foulées pour mener les débats. La doublure de Patrick Merven abusa cependant de la largeur de la piste dans le dernier tournant après qu’il eut changé de pied. Magic Jay obtint un parcours en or, mais il demeura sans accélération dans la ligne d’arrivée. En revanche, lancé en pleine piste, Nadas sortit une belle accélération pour vite mettre le nez à la fenêtre avant de résister au retour de Blue Jeans avec une certaine assurance.

La première de Memphis Mafia

Rye Joorawon réalisa le doublé grâce à Memphis Mafia qui confirma qu’il valait plus que la course de ses débuts à l’issue de laquelle Ricky Maingard et lui avaient été interrogés par rapport au handling du cheval. On se souvient que ce jour-là, Joorawon avait ramené sa monture afin de se placer en cinquième/sixième position côté corde alors qu’il paraissait capable de suivre de plus près des favoris. Les commissaires avaient toutefois décidé de ne pas aller de l’avant dans leur enquête. Hier, le jockey de Ricky Maingard prit l’initiative, s’emparant du commandement dès les premières encablures. Sir Earl Grey surmonta le handicap de sa septième ligne sans trop de difficultés pour se positionner dans son dos côté corde. Torotino profita que le meneur eût réduit quelque peu l’allure aux abords du Tombeau Malartic pour se rapprocher. Étant un attentiste confirmé, Torontino manqua logiquement de punch pour finir. Son compagnon d’entraînement, Mr Leyend, fit illusion à mi-ligne droite, mais il versa à l’intérieur poussant Candy Rock, qui se retrouva dans les talons du futur gagnant. Sunil Bussunt plaida coupable sous le règlement 160 A (d) « for failing to take the necessary steps to ensure that his mount did not interfere with Candy Rock ». Il fut sanctionné d’une suspension d’une journée. Bien que changeant de trajectoire, Memphis Mafia parvint à repousser l’attaque du favori jusqu’au bout.

Après trois journées sans, Ian Sturgeon et Jean Michel Henry se sont remis sur les bons rails grâce à All Magic, qui se retrouvait sur un parcours plus approprié après avoir été aligné sur 1600m et 1000m lors de ses deux premières sorties respectives. Sur le papier, Jiggery Pokery faisait figure d’épouvantail, mais une fois de plus l’élève de Shirish Narang se fit reprendre dans les derniers mètres. La question que l’on se posait avant cette épreuve était : qui allait mener les débats vu qu’il n’y avait pas de réel frontrunner ? Jiggery Pokery et All Magic, qui s’élançaient à l’extérieur de Ted Bassett, étaient les plus susceptibles à répondre à cette interrogation. Certes, on comprend que Fayd’herbe décida de se rapprocher sur Colour Of Courage afin que ce dernier ne demeure pas en troisième épaisseur, mais était-ce un choix judicieux compte tenu de l’allure de la course et le fait que son cheval soit un attentiste confirmé ? Le rapport des commissaires fait état que Colour Of Courage « raced wide in the early and middle stages and approaching the 1000 metres, when the pace slackened, was allowed to stride forward to secure the lead. » Or, en jetant un coup d’oeil au temps fractionné, on constate que les 200m séparant le poteau des 1200m et celui des 1000m fut couvert en 12.10 par le meneur contre 12.24 pour la partie correspondante de la sixième course et 12.62 dans la septième épreuve, certes, toutes deux disputées sur 1400m. Par la suite, Colour Of Courage fut crédité de 10.72 entre le poteau des 1000m et celui des 800m. Après cet effort, on espérait que Fayd’herbe allait laisser souffler sa monture le plus longtemps possible et laisser venir ses adversaires avant de faire un nouvel effort, mais il durcit l’allure au poteau des 600m.

Malgré cela, Colour Of Courage se battit courageusement, mais il ne put produire son finish habituel, comme il fallait s’y attendre. Jiggery Pokery fut le premier à tomber sur lui. All Magic s’amena entre les deux et il se montra le plus percutant pour ouvrir son compteur.

Convaincant vainqueur dans une valeur inférieure deux semaines plus tôt, Step To Fame a remis ça en compagnie plus relevée, confirmant qu’il est bien un des meilleurs de notre turf sur le kilomètre. Sa septième ligne semblait un handicap difficile à surmonter surtout face au véloce Bellicosity, qui s’élançait de la deuxième ligne. Act Of Valor fut pourtant le plus rapide au départ, mais en l’espace de quelques foulées seulement, Step To Fame prit l’avantage et contourna ses adversaires pour s’emparer de la position tête et corde. En se rabattant à la corde au bas de la descente, Step To Fame incommoda Bellicosity qui frôla les barres. Ghunowa plaida coupable sous le Rule 160 A (d) et il écopa d’une amende de Rs 30 000. Par la suite, Kevin Ghunowa ne fit que régler l’allure à sa guise avant de résister aux retours de ses rivaux dans la ligne d’arrivée. L’apprenti Mogun était déjà en difficulté à la rue du Gouvernement où sa selle se déplaça. Ce qui fit que Bellicosity ne put défendre ses chances au sprint final. Le favori, Evergreen, fut gêné par Maestro’s Salute après une centaine de mètres et il ne put faire sentir sa présence au finish. Kimberly Al courut en net progrès sous la conduite de Fayd’herbe, mais le but arriva trop tôt pour lui. De sa huitième ligne, Rama choisit la course d’attente sur Act Of Valor. Ce dernier conclut honorablement tout comme Fort Ozark, mais les deux eurent trop de terrain à refaire pour influencer les résultats.

Temps Fractionnés

1re course : 14.52-12.49-11.35-11.66-11.39-26.25

2e course : 12.52-12.10-10.73-11.63-11.01-26.11

3e course : 5.07-11.89-11.58-12.34-13.37-11.83-12.17-11.32-25.91

4e course : 12.08-10.26-10.00-24.80

5e course : 8.06-12.01-12.77-11.36-11.47-11.15-25.88

6e course : 13.98-12.24-10.83-11.32-10.66-25.13

7e course : 14.36-12.62-11.16-11.42-10.93-25.26

8e course : 4.69-11.60-12.04-13.47-12.14-11.69-10.70-26.66

Déclarations

Ricky Maingard (entraîneur de Nadas) :

Nadas est un petit cheval que j’aimais beaucoup en Afrique du Sud. C’est un produit de Dynasty et on avait fait une offre qui n’avait pas été acceptée par les propriétaires. Comme je ne trouvais pas de chevaux, je l’ai acheté à un prix assez fort mais aujourd’hui je dois dire que je suis heureux d’avoir fait son acquisition. Rye me disait ce matin que personne ne le battrait dans cette course.

Jean-Michel Henry (entraîneur de All Magic) :

All Magic n’était pas un banker aujourd’hui mais avec sa bonne ligne il avait certainement sa chance. Il fallait cependant respecter Jiggery Pokery et Kentucky Bluegrass. Le fait que Colour Of Courage prenne le train à son compte nous a bien aidés mais je dois dire que je pensais qu’on allait être battu à mi-ligne droite. C’est vraiment Ian qui fait la différence.

Subiraj Gujadhur (assistant-entraîneur de The Big Easy) :

Tout le mérite de cette victoire revient à mon père, qui a su parfaitement planifier l’entraînement de ce cheval. On voulait lui donner un run sur un kilomètre mais on n’a malheureusement pas pu le faire. On a visé spécifiquement cette course et accordé au cheval l’entraînement qu’il fallait et le cheval a été as per expectations.

Gilbert Rousset (entraîneur de Charles Lytton) :

Le cheval avait progressé sur sa dernière course et il avait très bien travaillé vendredi dernier. Il fallait aujourd’hui le gratin des sprinters mais on n’avait pas une mauvaise ligne et on a vu un Bernard Fayd’herbe des grands jours. Il gagne dans un joli style par plus d’une longueur et on est très content pour ses propriétaires mais je dois dire aussi un grand bravo à Soodesh.

Soodesh Seesurrun (assistant-entraîneur de Charles Lytton) :

Charles Lytton avait gagné dans un joli style la dernière fois et Rakesh Bhaugeerothee, qui l’avait piloté ce jour-là, m’avait dit que c’était la première fois qu’il montait un cheval aussi souple. On était assez confiant mais il fallait respecter les champions que sont Kremlin Captain et Captain Magpie. Je tiens aussi à dire un grand merci à Bernard Fayd’herbe, pour qui Charles Lytton est le meilleur cheval que nous avons à l’écurie.

The Radio Plus 14th Anniversary Trophy – Benchmark 66 – 1500m

Karraar pour une 6e victoire d’affilée

Ce sont les compétiteurs de la C2 qui prendront le relais aux sprinters de l’élite samedi prochain pour le compte de l’épreuve principale qui sera disputée sur 1500m. Déjà auteur d’une saison remarquable, Karraar sera en quête d’une sixième victoire d’affilée sur notre turf, chose qu’aucun coursier n’a réussie cette année.

Le petit prodige de Gilbert Rousset a littéralement crevé l’écran pour sa première saison au Champ de Mars. En effet, l’ascension fulgurante de Karraar a de quoi imposé le respect puisqu’il a su élever son niveau à chacune de ses participations et ce n’est pas un hasard si ce fils de l’étalon australien Reaan se retrouve aujourd’hui en C2. Son entourage a connu un petit frisson la semaine dernière après qu’il a été victime d’une petite blessure lors de son passage au centre Guy Desmarais à Floreal, mais le five-time winner s’en est très bien remis et nous le croyons capable de maintenir sa série victorieuse samedi prochain. Everest pourrait lui porter main-forte, lui qui était dans les entrées pour la Princesse Margaret Cup. En cette compagnie, le gris mérite certainement une considération s’il se présente sur la ligne de départ samedi prochain.

Face à Karraar se dresseront cependant quelques bons compétiteurs à l’instar d’Alpha Pegasi. Son entraîneur ne sait plus à quel saint se vouer après qu’il se soit fait battre de justesse lors de son dernier engagement. Suite à un début de saison compliqué, Alpha Pegasi semble enfin avoir trouvé ses marques et il se pose d’ores et déjà comme un sérieux danger pour Karraar si d’aventure sa candidature se confirme. Il n’est cependant pas le seul pensionnaire de l’entraînement Perdrau susceptible de pouvoir participer à cette épreuve puisque Abington pourrait également être de la partie. À l’inverse d’Alpha Pegasi, une tâche plus compliquée l’attend mais tout n’est pas perdu pour lui, vu qu’il s’est déjà frotté à plus forte partie sur notre turf.

Après des débuts corrects, où il avait même désarçonné son cavalier derrière les stalles de départ, Door Of Deception se verra probablement offrir son deuxième engagement de la saison par Ricky Maingard. Ce produit de Count Dubois a évolué en très bonne compagnie en Afrique du Sud et un coup d’oeil sur sa fiche nous révèle qu’il avait pris la mesure d’un certain Charles Lytton sur 1 600m. Il a en tout cas paru plus à son affaire lors de ses derniers exercices matinaux et il mérite certainement d’être suivi. Sinon, Top Jet pourrait aussi être une option pour Ricky Maingard. Le gris est toujours à la recherche de son premier succès sur notre turf et pour peu qu’il ait retrouvé la forme qui était sienne en début de campagne, il devrait avoir des arguments à faire valoir à cette joute.

Du côté de l’entraînement Narang, c’est la candidature de Hillbrow qui semble la plus probable. En cas de participation, l’alezan en sera à sa première sortie sous les couleurs de son nouvel entraîneur. Généreux dans l’effort, Hillbrow aura certainement son mot à dire, d’autant qu’il n’a pas été ridicule la dernière fois qu’il a affronté des adversaires de cet acabit. Cette épreuve pourrait également servir de tremplin à Assegai de l’entraînement Henry, qui a eu le malheur de perdre Rampant Ice des suites d’une colique rouge en semaine. Comme il n’a rien réussi de probant cette année, Assegai ne peut que s’améliorer.

Son nom figurait parmi les entrées du Maiden 2016 mais ce sera fort probablement samedi prochain qu’Awesome Power sera revu en compétition. L’élève de Ramapatee Gujadhur n’a pas été en mesure de confirmer sa victoire surprise acquise le 25 juin dernier mais on s’attend à une réaction de sa part. Sinon, Ryder Cup et Silver Bluff sont aussi des candidats valables dans cette valeur. Le premier nommé n’a pas été surclassé à sa dernière sortie et il appréciera certainement la distance réduite tandis que Silver Bluff tentera d’aligner une deuxième victoire consécutive s’il est confirmé à cet engagement. Il possède en tout cas les qualités pour le faire.

Greys Inn Control pourrait, lui, avoir droit à sa première course sous les couleurs de Patrick Merven. Lui aussi était pressenti pour participer au Ruban Bleu mais il semblerait qu’il n’était alors pas encore physiquement au point. À défaut de jouer la victoire, cet engagement devrait aider son entraîneur à mieux le situer afin de le préparer pour ses futures échéances.

Partants probables - 26ème journée

samedi 24 septembre 2016

1. LE DEFI BUSINESS & ECONOMY TROPHY (12h30) — 1500 M — C9 (0-20) (Draper’s Mile)

In The Frame, Bataan, Eastward Bound, Mucajai, Alberts Day, No Prisoners, Captain Matthew, Black Gambit, Don’t Say Don’t, Gris Cheval, Mc Naught, Bright Shining, Young Royal, Social Network, Put Foot Singe

2. LE DIMANCHE-L’HEBDO TROPHY (13h05) — 1000 M — C7/8 (B31)

Adi Star, Lord Al, Yoda Man, Corker Stalker, Ruby Rocker, Domani, Epicentre, Prince George, Tigre Libre, Red China, Kingdom’s Key, Power Dive, Starspangledbanner, Peace Keeper

3. LE DEFI TURF / TURF PLUS TROPHY (13h40) — 1400 M — C7 (B36)

Power To Please, What’s News, Yoda Man, Corker Stalker, It’s My Party, Roman Express, Counts Rocket, Rumbullion, Vintage Angel, Tigre Libre, Billy Bojangles, Triad Of Fortune, Harryhopeithappens, Sir Henry, Melson

4. LE DEFI QUOTIDIEN / DEFI PLUS TROPHY (14h15) — 1500 M — C6 (B46)

Hot Rocket, Wind Glider, Unbridled Joy, Burg, Dark Liability, Rebel’s Game, Kruger Rand, Prince Of Wings, No Resistance, Valerin, Schachar, Prince Lateral, Max Rapax, Parado

5. LE EVENTS PLUS TROPHY (14h50) — 1400 M — C4 (B56)

Streetbouncer, Mootahadee, Burg, Azapel, Speed Limit, Elite Class, The Tripster, Kruger Rand, Aware, Kalinago, Forward Drive, Wieland, King’s Knight

6. THE RADIO PLUS 14TH ANNIVERSARY TROPHY (15h25) — 1500 M — C2 (B66)

François Bernardus, Silver Bluff, Ryder Cup, Awesome Power, Assegai, Door Of Deception, Chinese Gold, Top Jet, Donnie Brasco, Greys Inn Control, Man To Man, Hillbrow, Abington, Alpha Pegasi, Everest, Rear Admiral, Karraar, Cherish The Charm

7. LE TELE PLUS TROPHY (16h00) — 1400 M — C7-9 (0-30)

Istiqraar, Joe’s Legacy, Epicentre, Kapiti Coast, Sail To Paradise, Monarchs Emblem, Starspangledbanner, Brazo, Obligation

8. THE CASTLEBELLINGHAM PLATE (16h40) — 1365 M — C8 (0-25)

Isipho, Earthwind’nfire, Bataan, Ruby Rocker, Joe’s Legacy, Punters King, Right To Tango, Domani, Epicentre, Mediterranean Man, Powder Keg, Kapiti Coast, Canadian Club, Anweringenesis, Captain Nero, Kingdom’s Key, Sail To paradise, Power Dive, Data Controller, Starspangledbanner, Brazo, Bright Shining, Smitten, Peace Keeper, Obligation