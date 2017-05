HIPPSISME - 8E JOURNÉE : Scotsnog offre le doublé au tandem Rousset-Lerena

C’est la cinquième course qui a fait office d’épreuve principale après l’annulation du championnat des 4-ans. Scotsnog a sorti une belle accélération en ligne droite pour mettre tout le monde d’accord et offrir à Gilbert Rousset et Brandon Lerena leur doublé de l’après-midi. Ces deux hommes dominent actuellement les championnats des entraîneurs et des jockeys respectivement et ont même accentué leur avance face à leurs poursuivants immédiats.

Scotsnog a été monté de façon de maître par Brandon Lerena. De notre côté, on a à un certain moment pensé que le Sud-Africain se montrait trop patient car Nordic Warrior n’a pas donné l’air de vouloir s’arrêter. Mais les derniers 200m de Scotsnog ont été époustouflants et ses adversaires n’y ont vu que du feu et on ne croit pas se tromper en disant qu’il a franchi un palier de par la façon dont il s’est imposé. Il sera sans nul doute aligné sur une distance rallongée la prochaine fois.

Que dire de la course ? Scotsnog n’a pas pris un bon départ, mais il a pu néanmoins conserver l’avantage de la corde face à One Cool Dude. Blow Me Away, après sa victoire lors de sa rentrée à la suite d’une tactique autre que celle à laquelle il nous avait habitués, n’a pas insisté pour lutter avec Nordic Warrior. Il restait néanmoins idéalement placé derrière le meneur. Scotsnog était un peu en retrait, à quelque cinq longueurs du meneur. One Cool Dude était à ses côtés. Bouclette Top précédait Alpha Pegasi et Clifton Surf.

Pour en revenir aux temps fractionnés de la course, il faudrait souligner que Nordic Warrior a poussé sur le champignon dès l’amorce de la descente avec 10"77 entre le Tombeau Malartic et le poteau des 800m. Le temps de souffler quelque peu, il a à nouveau accéléré, et ce, brusquemment entre les 600 et les 400m. On a enregistré 10"43 à notre chronomètre. Blow Me Away restait dans le coup, alors qu’on avait un petit doute quant aux possibilités de Scotsnog de revenir. On avait aussi les yeux sur Reim, mais à 400m de l’arrivée, on savait qu’il était déjà battu.

Nordic Warrior s’est essoufflé peu après avoir amorcé le dernier tournant et il a aussi versé à l’intérieur. Blow Me Away en a profité pour revenir et mettre le nez à la fenêtre avant d’être, à son tour, dominé par Scotsnog. Bleong To Me a terminé quatrième. On s’attendait à une meilleure course de One Cool Dude. Il peut avoir l’excuse d’avoir été dirigé vers l’extérieur au début de la ligne droite pour sans doute ne pas gêner un adversaire.

Les autres courses

Nouveau coup de deux de Danielson

1. Il fallait qu’il y ait du rythme pour que le favori Alberts Day soit en mesure de contourner le handicap de sa ligne extérieure. La monture de Rye Joorawon a eu un excellent allié en Mc Naught, qui a lancé l’épreuve sur des bases élevées. On sait que c’est un cheval qui n’est pas facile à reprendre et il se peut qu’il se soit montré trop allant car il était sur sa fraîcheur. Condamné en épaisseur, Albert Day a pu trouver une place à la corde dans la descente derrière Gris Cheval qui était idéalement placé derrière le meneur. Le principal danger du favori, Montante, était pratiquement dernier. Albert Day a attaqué au bon moment alors que Mc Naught n’en pouvait plus peu avant la dernière courbe. On s’est alors dit que la victoire était dans la poche. Mais le premier challenge est venu de l’outsider Pageantry, qui a toutefois pu changer de vitesse dans les derniers mètres. Montante s’est amené sur le tard pour échouer à une encolure du vainqueur.

2. Les retraits de Laughistheanswer et de Glen Coco pour cause d’incapacité physique après avoir fait des siennes dans leur stalle respective ont fait que les gains de ceux qui ont misé sur Data Controller ont été réduits de 35 sous par roupie. On a eu un autre aperçu de la bonne maîtrise de Raymond Danielson, qui a monté une très belle course. Le Sud-Africain a su bien doser les efforts de sa monture et a même pu réduire l’épreuve à un sprint. On a ainsi pu voir que Dark Liability et Baron Bellet se sont montrés ardents dans le parcours, surtout le premier nommé. On a aussi noté que Tigre Libre n’a pas semblé bien dans sa peau. Le cheval peut avoir été incommodé par le fait que Laughistheanswer faisait des siennes à ses côtés. On reste convaincu qu’il doit être revu. Pour en revenir à Raymond Danielson, on a surtout aimé sa patience et son jugement en fin de parcours. Il n’a pas paniqué quand Charleston Hero venait à son intérieur et a attendu les derniers mètres pour reprendre ses distances. Kilroy, lent au départ, est quelque peu revenu en fin de parcours.

3. S’il fallait une preuve que Raymond Danielson a bien cerné les rouages du Champ de Mars, on l'a eue avec le favori Schachar qui n’a pas commis d’erreur. Vu la présence d’Act Of Valor, on avait prévu une course difficile pour Var’s Dream, qui pouvait être contrarié dans la course à l’avant. Act Of Valor s’est montré plus rapide au départ et il n’y a pas eu de lutte pour le commandement. On retiendra néanmoins que l’épreuve n’a pas été lancée sur un tempo élevé. Ainsi, on a vu James Winks rapprocher Triad Of Fortune pour se placer devant Schachar dans le but d’avoir le first run. Mais le cheval d’Alain Perdrau s’est montré le meilleur dans l’emballage final pour son doublé de la journée. Var’s Dream a été à la lutte avec Triad Of Fortune pour le premier accessit, qui est finalement revenu au cheval d’Amardeep Sewdyal. Melson, sans doute en raison du rythme pas assez élevé, est venu sur le tard. On a constaté que le nouveau Redwood Valley n’a pas obtenu un bon parcours en ligne droite et mérite d’être suivi quand il sera aligné dans sa catégorie de valeur. Notons que Gameloft a pointé à l’ouverture des stalles, désarçonnant son jockey.



4. Entree sur 1365m, c’est un pari osé qui a été relevé avec brio par l’état-major de Gilbert Rousset. On savait que ce cheval avait progressé par rapport à la saison dernière et qu’il n’était plus one-paced. À sa dernière sortie, c’est le mauvais terrain qui avait joué contre lui. Mais la présence de chevaux rapides était à considérer et un train rapide jouerait en sa faveur. Au vu du déroulement de la course et des lignes au départ, on trouve qu’Entree était le mieux placé. On ne peut avancer toutefois que le rythme était élevé, mais que le cheval le plus fit et qui a eu le moins d’effort à fournir l’a emporté. Racing For Fun en était à sa reprise et s’est retrouvé plus en retrait que prévu. Mr Bond était mal placé au départ et n’a pu se placer plus proche des chevaux de tête. Il en est de même pour Valerin, qui a dû se diriger vers l’intérieur pour trouver un passage. De Paladin, on dira que son jockey a sans doute surestimé de ses possibilités et il a payé de ses efforts en fin de parcours. Il a été toutefois noté que le cheval toussait et qu’il y avait du sang dans sa trachée. Tout comme Racing For Fun. Noah’s Ark est à revoir après avoir couru en troisième épaisseur durant tout le parcours.

7. Kimberley a tenu les 1600m. Il a quelque part bien hérité de la tenue de son géniteur comme on l’avait mentionné dans notre avant-papier. La victoire a été toutefois difficile à se dessiner car tous les chevaux ont terminé sur les genoux. On peut avancer que League Of Legends a joué de malchance en ratant complètement sa mise en action. Il a dû attaquer en épaisseur dans la ligne droite d’en face pour prendre les devants à 600m de l’arrivée. Il a bien tourné en tête, mais il était évident que les derniers mètres seraient pénibles. Il a, dans un premier temps, repoussé l’attaque du grand favori Seven League Boots avant de se faire dominer par Kimberley. Dans la dernière foulée, il a été rattrapé par la monture de James Winks. Catwalk Model est venu compléter le quarté. La victoire de Kimberley donne raison à Robert Khathi, qui a différé sa suspension d’une journée et qui sera donc absent ce samedi. À noter que Ravatak a été déclaré non-partant.

8. Cape Horn a justifié son statut de favori pour enlever la dernière course, à la grande joie de son entourage. Sa victoire a cependant été difficile à se dessiner, dans le sens où Red China a fait de la résistance. En dépit d’un parcours difficile à l’extérieur, ce dernier a trouvé le moyen pour pousser Cape Horn dans ses derniers retranchements. On a été quelque peu déçu de la prestation de Newsman. On pensait que les side winkers l’aideraient à être plus concentré durant la course, mais il n’en a rien été. Il s’est montré green et prend plus de temps pour cerner l’hippodrome. Jullidar a été contraint à un parcours difficile en épaisseur et n’a pas été en mesure de lutter pour la victoire.

Khathi et Sola suspendus

Robert Khathi sera en selle ce samedi en dépit d’une deuxième suspension pour cause d’interférence. Le Sud-Africain était déjà sous le coup d’une mise à pied pour une faute commise lors de la 6e journée, mais il a différé sa suspension d’une semaine pour être en lice samedi dernier. Aussi, comme la première manche du championnat des 4-ans a été reprogrammée pour la 9e journée, il pourra être en action vu que cette course est une épreuve de Groupe 3. Samedi, il a été trouvé coupable d’avoir sérieusement gêné Fortissimo alors qu’il était en selle sur Racing For Fun. Il peut, le cas échéant, différer cette sanction d’une journée.

Vikram Sola, lui, a été sanctionné pour avoir laissé League Of Legends verser à l’intérieur dans la descente de la 7e course. Ce qui a fait que Sacred Jewels a été emmené sur Kimberley, et ces deux chevaux sont entrés en contact. Il faut aussi souligner que Kersley Ramsamy et Sanish Ramgopal ont été pénalisés d’une amende de Rs 5 000 chacun pour être arrivés en retard dans la jockeys’ room. Le premier nommé a écopé d’une autre amende de Rs 5 000 pour n’avoir pu monter Pageantry au poids indiqué au programme. Jean-Roland Boutanive s’est retrouvé dans le même cas pour la monte de Bright And Blue et a été pénalisé en conséquence.

Demande pour une

9e course samedi

Le Mauritius Turf Club compte demander à la Gambling Regulatory Authority de considérer la possibilité d’organiser une neuvième épreuve ce samedi. On apprend aussi que la première manche du championnat des 4-ans figurera lors de cette 9e journée. Mais, au cas où la demande n’était pas agréée, une course sera éliminée au profit de l’épreuve des 4-ans.

Le MTC amendera les

Directions For Security 2017

Suite à la directive de la GRA ordonnant le retrait de Prince Of Thieves et qui a vu l’annulation de la sixième épreuve samedi dernier, il nous revient que le MTC compte amender le règlement (i) pour qu’il n’y ait pas d’ambiguïté en ce qui concerne les elective tests pour les cortico steroids. Une faute qui aurait pu être évitée si on avait été plus conscient lors du libellé de cette clause. Il faudrait peut-être souligner qu’en 2013, l’actuel Chief Stipe avait apporté des modifications, mais que le tout a été modifié par Ian Paterson, qui avait pris la relève en 2014. En 2013, on pouvait lire, entre autres : « However, in relation to elective test for cortico steriods, the Chief Security Officer’s office will accept these requests at latest at 9 a., of Tuesdays for Saturday meetings and on Wednesdays at 9 a.m for Sunday Meetings”. Depuis 2014, il est fait état que “However, elective test for cortico steroids will close at 9 a.m on Tuesdays for Saturday Meetings and at 9 a.m on Wednesdays for Sunday Meetings. »

En conclusion, on dira que le MTC est fautif, même si on peut toujours se demander s’il est possible d’analyser des échantillons de sang ou d’urine avant 9 heures les mardis ou les mercredis.