HISTOIRE—IL Y A 125 ANS: La nuit effroyable du 29 avril 1892

À peine s’était-elle remise de la perte de 500 de ses habitants emportés par une épidémie de la variole que l’île Maurice, alors colonie britannique, sera frappée par l’un des cyclones les plus dévastateurs de son histoire. Cette nuit du 29 avril 1892, de triste mémoire, comme si La Faucheuse avait résolu de jeter son dévolu sur l’île, 1 200 personnes perdirent la vie, des habitations détruites, des navires engloutis, les chemins de fer bloqués... Avec des rafales supérieures à 156 milles/h, la capitale ne fut pas épargnée, le violent cyclone provoquant de lourds dégâts. Le bilan matériel et humain étant catastrophique, et ne pouvant gérer seule un tel désastre, l’île Maurice fera appel à l’aide britannique..

Le 30 avril 1892, au matin, les habitants, après une nuit blanche traversée de puissantes rafales, ne peuvent que constater l’ampleur des dégâts et dresser le bilan qui s’avère désastreux : 1 200 décès, 5 000 blessés, 15 000 sans-abris et des bâtiments détruits. Les habitants de Port-Louis sont les plus affligés (avec ceux du Nord) au lendemain de la catastrophe. En quelques heures seulement, édifices et maisons ont été ravagés, les plus solides monuments même n’ont pu résister aux vents violents. Ailleurs, dans l’île, surtout dans le Nord, le bilan matériel est aussi lourd : frêles maisons vite emportées par les rafales, champs agricoles et de canne dévastés, usines sucrières sérieusement endommagées...

Pour les habitants de l’île, la stupéfaction est totale : ce phénomène s’est produit à la fin du mois d’avril, alors qu’aucun cyclone ne s’est jamais formé après le 12 avril ! Ils n’en reviennent pas, les cyclones d’ordinaire surviennent plus couramment de décembre à mars ! Rien ne présageait donc une tempête à cette date et d’une telle ampleur et d’une telle violence. D’autant plus que les jours précédents, le samedi 29, les observations météorologiques indiquaient bien qu’une forte perturbation passait au nord de l’île, mais comme le vent soufflait du nord-est à Port-Louis, il ne semblait pas que la colonie fût menacée. Alors, un temps pluvieux certes, mais le soleil sera fidèle au rendez-vous après !

C’était sans compter la ténacité du cylone. Dès le 27, le Dr Meldrum, alors directeur de l’Observatoire, envoya une note à la presse locale, dans laquelle il disait, en substance, qu’il y aurait mauvais temps. Le savant, qui a étudié tout particulièrement les cyclones de l’océan Indien, expliquait lors du Standing Committee du 5 mai 1892 que « ...from the veering of the wind, and knowing that the barometer was falling slightly, the conclusion was, as in many similar cases, that there was a cyclone away to the northward of the island and that it was travelling from the north-eastward to the south-westward. But considering that it was the 27th of April and that no hurricane had ever been experienced in the colony later than the 12th of April, and considering also that almost every year there have been cyclones away to the northward of the island long after the 12th of April for the hurricane season in the South Indian Ocean is not over till towards the end of May, I came to the conclusion on the 27th that there was no danger...». En ce temps-là, la colonie avait un système de communication rudimentaire : « We have no communication with Rodrigues, Diego Garcia, St-Brandon or Bourbon. Storm warnings in this colony depends upon a special knowledge and experience of the tropical cyclones of the south indian ocean and not upon telegraphs receives from other stations », expliquait-il.

Au milieu des décombres, gisent des centaines et des centaines de morts

Bientôt, le temps se gâte. Le cyclone, dont le centre était passé à six milles de l’Observatoire va graduellement s’intensifier. Le baromètre se met à baisser avec une rapidité inquiétante. Un calme plat et de mauvais augure imprègne l’île qui n’échappe pas à l’intuition et la sagacité du Dr Meldrum. Il se rend vite compte qu’une catastrophe s’annonçait. Avec célérité, il prend le parti d’envoyer des télégrammes à partir de l’Observatoire pour avertir les navires en rade qu’ils devaient prendre des précautions.

La baisse s’accélérant, et la direction du vent demeurant constante au nord-est, il devenait évident que le centre du cyclone s’avançait directement sur l’île. L’appareil télégraphique s’affole et reste muet, de fortes rafales avaient déjà emporté les fils. Le seul moyen de communication dont il disposait était coupé ! A la station ferroviaire, les gens sont inquiets, pas de train à la gare ni à l’horizon, ils ne savent pas encore que le pays étaient en état d’alerte cyclonique. La plupart d’entre eux vont y ont passé la nuit... dans la tourmente.

Le cyclone se déchaîna ce soir-là dans toute sa fureur laissant décès et désolation après son passage. Une nuit cauchemardesque pour les habitants. Dès le matin, la colonie organisa les premiers secours par les autorités et des bénévoles. Ils ne savent pas ce qui les attend, on imagine leur effarement devant le triste tableau qui s’offrent à leurs regards : une peu partout, au milieu des décombres, gisent des morts et les gémissements des blessés fusent de part et d’autre.

Selon l’Officier Administrant du gouvernement :”The first duty was to see that those who were still alive should be brought out of the ruins. The next duty was to see that the dead should be buried properly.” Et il ajoutera lors de l’Assemblée législative : “The next point to be seen to was to feed the numbers of people who were houseless and who were thrown all of a sudden from comparative comfort into the most abject misery and distress. I ascertained that this colony had enough rice, enough food for the next four months and that, therefore, with all that we had suffered we should not have famine at our door.”

Le bilan matériel est sans précédent. Comme si Maurice aura connu une guerre, ou plutôt la seule forme de guerre que l’île mène — contre les éléments ! Dans le port, des navires endommagés. Plus loin dans l’île, de vastes plantations de cannes à sucre ont été anéanties, des bâtiments commerciaux dévastés. Les infrastructures de transport ont aussi été durement touchées. Le cyclone du 29 avril a mis à terre des centaines d’arbres. Le secteur de la pêche a été un des plus gravement perturbés, notamment des embarcations démembrées ou littéralement détruites, du matériel de pêche brisé.

Confrontée aux conséquences de cette catastrophe naturelle, la colonie n’avait pas d’autre choix que de faire appel à l’aide britannique en contractant un emprunt de £ 800 000. Entre-temps, les dommages causés par ce cyclone en 24 heures ont été tellement importants qu’il a fallu avoir recours à des mesures inhabituelles. “The fishermen will, by being empowered for one month to fish in the Government Reserves, have a means of livelihood given to them, and at the same time they will be able to supply food or to increase the supply of food in very many parts of the Colony. Again, by allowing people to go into the Pas Géométriques, which have not been leased, and, therefore, not interfering in any way with private rights, it will probably enable many poor persons to gather wood which has fallen and with that wood to rebuild their huts.”

Même si d’importantes mesures seront prises afin de subvenir aux besoins de la population de cette importante colonie britannique, pour les colons, le cyclone de 92 restera longtemps gravé dans les mémoires et dans notre histoire.

Recherches de Gona Soopramania et Jacques Pougnet

Ce dossier de Week-End relève des recherches de Gona Soopramania, ancien cadre ayant passé quarante ans à la station météo de Maurice, et de Jacques Pougnet, secrétaire du Club des amateurs de météo, connu de par le monde comme « Les fous du météo ».

Détenteur d’un certificat de l’Organisation météorologique mondiale en Data Reduction Analysis du Permanent Mean Sea Level Observatory à Bisken Head, au Royaume Uni, Gona Soopramania avait procédé à l’installation de deux marégraphes à Trou-Fanfaron et Port-Mathurin pour déterminer les niveaux de la mer et d’éventuels tsunamis. Doté d’une grande expérience des cyclones, de la météorologie aéronautique et océanique, il a de nombreuses années durant collaboré à Week-End.

Pour sa part, Jacques Pougnet, féru de la chose météorologique, qui transmet depuis plusieurs décennies son savoir étendu, tel un infatigable passeur, a accédé à la requête du Mauricien Ltée d’établir le récit faisant la part belle à la chronologie des événements liés à l’annonce et aux conséquences désastreuses du cyclone du 29 avril 1892. Mais pas que. Son texte, qui sera publié la semaine prochaine dans Le Mauricien, illustre l’inquiétude même des citoyens en cette fin du 19e siècle, l’impossibilité du Dr Charles Meldrum, directeur du Royal Alfred Observatory, d’alerter au moment opportun les autorités et la population que le cyclone « marchait droit sur l’île »… Il est même question de ces gens pris dans l’illusion de l’œil du cyclone. « Certains se rendirent vers la rade pour admirer le spectacle inouï de la mer qui était montée à hauteur de la Place d’Armes », écrit Jacques Pougnet, alors même que le phénomène météorologique meurtrier était toujours à l’affût…

Le deuxième cyclone le plus puissant à affecter l’île Maurice

Dû au fait que l’anémomètre de l’Observatoire avait été endommagé, la vitesse des rafales enregistrées lors du passage du cyclone d’avril 1892 ne put être établie avec exactitude. Mais il ressort d’un tableau comparatif dressé par M.B.M. Padya, ancien directeur de la Station de météorologie nationale, dans son livre « Weather and Climate of Mauritius » (1976) que des rafales de l’ordre de 225 km/h avaient été relevées à Pamplemousses, dans le nord du pays, où se trouvait l’Observatoire.

On en déduit alors que le cyclone d’avril 1892 aura été le deuxième plus puissant qui aura passé directement sur le pays étant surclassé par Carol (28 février 1960) avec ses rafales de 238 km/h à Pamplemousses et 255 km/h à Médine.

Il faut signaler que, toujours selon le tableau comparatif de M. Padya, on peut même entretenir quelque doute sur qui, du cyclone d’avril 1892 ou de Gervaise (6 février 1975), aura fait souffler les plus fortes rafales. Effectivement, lors du passage de Gervaise, l’anémomètre indiqua 280 km à Mon-Désert Alma, à Moka. Toutefois, parce qu’il n’y eut qu’une seule rafale de cette ampleur, des spécialistes l’attribuèrent à un « effet d’entonnoir » causé, selon eux, par la présence des montagnes et des vallées de la chaîne de Moka. Et c’est ainsi que des réserves furent exprimées sur la force réelle de Gervaise, d’autant que les rafales enregistrées dans d’autres endroits lors de ce même cyclone variaient de 185 à 204 km/h.

Même après mars, la prudence reste de mise

Tout comme le bon docteur Meldrum, directeur de l’Observatoire météorologique en poste lorsque le cyclone de 1892 vint dévaster l’île Maurice, sur la base de leur expérience personnelle, nombre de météorologues ont tendance à croire que, en général, passée la mi-mars, le pays, voire l’ensemble des pays de la région, peuvent se croire à l’abri d’une catastrophe. Il faut leur concéder que, statistiquement, exception faite du fameux 29 avril 1892, ils ont eu largement raison jusqu’ici. Toujours est-il que la prudence voudrait que jamais il ne faut baisser la garde puisque la présente saison cyclonique elle-même a surpris plus d’un avec les dépressions tropicales A et B survenant aussi tôt — de septembre de l’année dernière…

Des études ont conclu qu’en avril — qui est un mois de transition entre l’été et l’hiver — même si les tempêtes étaient rares, néanmoins 31,4° d’entre elles se transformaient en cyclones tropicaux ou en cyclones intenses (soit avec des rafales dépassant les 250 kilomètres/heure). Ce fut, d’ailleurs, le cas de ce cyclone du 29 avril 1893, le plus meurtrier qui ait frappé l’île Maurice jusqu’ici avec ses 1 200 morts à une époque où les habitations surtout étaient structurellement très fragiles. La plupart de ces habitations étaient, à l’époque, soit en bois, soit en tôle et le béton était très peu répandu comparé à nos jours.

Pendant très longtemps, la croyance que la survenance d’un cyclone dans notre région devenait peu probable après mars s’est fondée sur les faits scientifiques que le facteur déterminant dans la formation d’un tel phénommène climatique était la température de la mer. Lorsque celle-ci est suffisamment élevée, elle réchauffe l’air des basses couches qui deviennent alors plus légères que l’air qui les surmonte.

A mesure que l’air des basses couches s’élève, la vapeur d’eau se condense sous forme d’énormes nuages (des cumulo-nimbus entre autres). La condensation libère de la chaleur, ce qui accroît davantage le processus. La chaleur dégagée constitue le véritable carburant du cyclone, celui qui va alors faire tourner le système comme une turbine et va lui permettre de prolonger son existence. En principe, la température de la mer décroît à partir d’avril et, avec, les conditions pour la formation des dépressions.

Selon les scientifiques, l’existence d’un cyclone est généralement d’une quinzaine de jours dépendant des conditions environnantes. Mais il est intéressant de noter que, lors de la saison cyclonique 1999-2000, il y eut le passage loin au nord de Maurice du cyclone Eline dont la durée de vie s’étala sur… 29 jours. Eline reste à ce jour non seulement le cyclone qui est demeuré très actif le plus longtemps, mais il avait aussi établi un record encore inégalé, soit celui qui a couvert le plus de distance dans la région. Formé très près dans l’est de l’Indonésie, Eline traversa complètement l’océan Indien d’est en ouest, s’engagea sur le Mozambique et le Botswana y faisant des milliers de morts, de blessés et de dégâts matériels conséquents pour n’aller se combler que dans l’Atlantique dans l’ouest de la Namibie. D’où son surnom d’« Eline », l’Africain.

Ce cyclone Eline avait, en fait, bouleversé bien des certitudes scientifiques, elles-mêmes déjà mis à mal par Hansen, un savant américain qu’on faisait passer pour un peu fou. En réalité, dès 1980, Hansen avait prévu qu’avec le réchauffement de la planète (le Global Warming) et l’effet de serre (le Greenhouse effect), les cyclones deviendraient de plus en plus violents dans l’océan Indien. Et, après les avertissements de ce savant, il y a bien eu les passages dans la région de phénoménaux cyclones comme Géralda (à Madagascar en 1994) suivi la même année de Hollanda chez nous, de Litanne, de Firinga et bien d’autres par la suite.

En théorie, la présente saison cyclonique entre dans sa phase terminale et il est heureux que, selon le centre météorologique régional de La Réunion (le CMRS), il n’y ait aucun risque qu’un cyclone se développe dans nos parages d’ici une semaine. Mais, croisons les doigts, pour que jamais notre île ni une de ses voisines n’aient encore à subir la surprise d’un terrifiant avril 1892 !

Minima barométrique 947

La pression barométrique, qui se mesure en hectopascals, est une indication de la force d’un cyclone et plus basse elle est, plus puissant est le phénomène climatique. Si l’on se fonde sur le minima enregistré durant les cyclones dont les centres sont passés directement sur Maurice, il est clair que Carol a dominé le lot avec une pression barométrique de 943 hectopascals.

Le cyclone de 1892 se classe en deuxième position avec 947 hectopascals. Suivent dans l’ordre, Gervaise avec 951 hectopascals, le cyclone du 16 janvier 1945, avec 953 hectopascals et Claudette (22-23 décembre 1979) avec 965 hectopascals.