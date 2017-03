HISTOIRE : L’indépendance sur un plateau, mais au prix fort !

S’il est vrai que la Grande-Bretagne n’a pas opposé de résistance à l’octroi de l’indépendance à Maurice, allant dans le sens de la déclaration du Premier ministre britannique Harold Macmillan faite le 3 février 1960 devant le Parlement sud-africain à Cape Town (qui, en fait, a été faite pour la première fois par le concerné à Accra au Ghana, le 10 janvier 1960) : “The wind of change is blowing through this continent. Whether we like it or not, this growth of national consciousness is a political fact”, qui inaugure la nouvelle politique coloniale de Londres ouvrant l’option indépendance à toutes ses colonies, toutefois le passage à l’indépendance à Maurice n’a pas été un boulevard dépourvu d’obstacles au niveau local. Et non des moindres, dressés par une partie importante de l’opinion mauricienne, soutenue par une presse robuste, et que la presse indépendantiste, aussi combative, tentait bien d’endiguer, “A press campaign was also started for and against independence. All our socialist papers went on mobilizing public opinion in favour of independence whereas the conservative papers did so to make integration a reality. It was repeatedly said that independence would have its consequent evils whereas integration its resulting blessings “(1)

La campagne pour et contre l’indépendance

En gros, l’indépendance apporterait (a) paix, prospérité et liberté ; (b) égalité sociale et économique ; (c) dignité et statut ; (d) développement économique et industriel ; (f) fin à l’exploitation et à la discrimination. Et l’association/intégration assurerait (a) la conservation du passeport britannique ; (b) l’accès au Marché Commun (c) ; la planification de l’économie ; (d) l’harmonie entre les différentes composantes de la société mauricienne. Les anti-indépendantistes qui craignaient “the rule of the Hindus over the Muslims, the Chinese and the Coloured people” (idem) allaient faire du spectre de l’hégémonie hindoue une des cartes maîtresses de leur campagne de peur. Le débat sur l’épouvantail communal était doublé d’une stratégie délibérée de l’oligarchie pour créer un sentiment d’insécurité économique dans le pays.

“Since 1965 the White planters had stopped expanding their activities and they had also neglected part of their normal work. That was done deliberately in order to cause a large scale unemployment which they believed would greatly affect Independence party and help Parti Mauricien. All the commercial banks also played their part in creating problems and causing frustration. That was a strategy planned to magnify economic insecurity. In most cases they refused to give overdrafts. Thus both agriculture end commerce started going from bad to worse. People began to feel insecure.”(idem)

Une image apocalyptique était associée à l’avènement de l’indépendance. “Les oligarques de tendance réactionnaire étaient d’avis que le pays se dirigeait la tête la première vers une période marquée par le chaos et la catastrophe engendrés par la pauvreté, la famine, la violence et les flambées communales. Cette sombre prévision se fondait sur le fait que la population croissait à un rythme alarmant dans un pays déjà en proie à la pauvreté, à la malnutrition et à la maladie et dont l’économie dépendait uniquement de la production de sucre, laquelle était malheureusement sujette aux caprices de la nature.”(2)

L’indépendance, à quelle condition et à quel prix ?

Mais la forte opposition suscitée à l’idée de rompre avec Londres n’était pas le seul obstacle majeur sur la voie de l’indépendance. Même si la Grande-Bretagne se montrait sensible à la question de l’indépendance lors des assises de différentes conférences constitutionnelles, la classe politique en faveur de l’indépendance devait passer par des tests d’aptitude (capacité d’administrer le pays) et électoraux (prouvant par ce biais qu’une majorité de Mauriciens soutenait sa cause). “La conclusion de ces conférences fut que Maurice pourrait devenir indépendant si après des élections générales le Parlement décidait de demander l’indépendance à une majorité simple.” (Idem) Ainsi, lorsque la délégation mauricienne rentre de Lancaster House en septembre 1965, l’indépendance était encore hypothétique, elle n’était pas encore acquise. Elle ne serait accordée qu’à la condition que le Parti travailliste et ses alliés remportent les élections générales. Comme aucun match n’est gagné d’avance, chaque camp devait mettre les bouchées doubles pour en sortir vainqueur.

Au bout du compte, malgré la campagne rondement menée par les forces anti-indépendantistes, le verdict en faveur des indépendantistes sera sans appel aux élections générales du 7 août 1967. “Les urnes donnèrent 23 sièges au PMSD avec 43,5 % des suffrages. Le Parti de l’indépendance remporta l’élection avec 54,7 % des voix et 39 membres élus Maurice avait voté pour son indépendance.” (Idem) Une victoire acquise de haute lutte malgré le fait que la Grande-Bretagne l’offrait sur un plateau à l’île Maurice dans le cadre de sa nouvelle politique axée sur la décolonisation. Mais il ne faut pas commettre l’injure de dire qu’elle n’a pas été acquise au prix du sang (les émeutes communales des années 1960 ont bien fait des dizaines de victimes et déraciné maintes familles de leur milieu ombilical) et au prix d’un des grands drames humains de l’histoire de la colonisation - le déracinement des Ilois de l’archipel de Chagos. “La délégation mauricienne à Lancaster House fut placée devant un dilemme, une sorte de choix de Hobson: l’indépendance sans les Chagos, ou pas d’indépendance du tout. Concrètement, cela signifiait que si Maurice choisissait de garder Chagos sur son territoire, il ne deviendrait pas une nation indépendante.”(Idem) Les maîtres chanteurs à la sauce d’Harold Wilson avaient passé par là!

Le passage officiel à l’indépendance fixé au 12 mars 1968

Suivant une requête du Dr Seewoosagur Ramgoolam, le gouvernement britannique fixa la date de l’accession officielle de Maurice à l’indépendance au 12 mars, 1968. Pourquoi le 12 mars ? Bhishmadev Seebaluck a rapporté l’explication qu’a donnée SSR lui-même à Raouf Bundhun qui venait de se faire élire sous la bannière du Parti de l’Indépendance. La date symbolique du 12 mars avait été choisie sans explication quant à son choix. La curiosité de Raouf le conduisit à la résidence de Sir Seewoosagur à la rue Desforges. “Vous, les jeunes ne lisez pas assez”, fit observer le bon Chacha, avant d’expliquer que la date commémorait l’anniversaire de la Marche de Dandi, la Grande Marche du sel que Mahatma Gandhi avait entreprise en 1930. Le 12 mars 1930, Gandhi avait quitté l’ashram de Sabarmati à Ahmedabad à Gujerat avec 78 combattants de la liberté pour se diriger vers le village côtier de Dandi en signe de protestation contre la taxe britannique sur le sel. Il couvrit les 390 kilomètres jusqu’à Dandi à pied en 25 jours, et il rompit les lois du sel le 6 avril. Cela fut suivi par des millions d’Indiens comme un acte de désobéissance civile pacifique contre l’Empire britannique. Ainsi, le 12 mars était une date hautement symbolique pour mettre un terme à l’administration coloniale britannique à Maurice.(Idem)

Les préparatifs pour la première fête de l’indépendance eurent lieu malheureusement sur fond de tensions et d’émeutes raciales. Un des volets de ces préparatifs était d’ordre dévotionnel avec des rassemblements des fidèles pour des prières dans les principaux lieux de culte. “Plus tôt, le dimanche précédant la fête de l’Indépendance, des prières spéciales avaient été dites dans les principaux lieux de prière de l’île - à la cathédrale St James, la cathédrale St Louis, l’Arya Bhawan, la mission Ramakrishna, le Jummah Musjid, la pagode Kwan Tee, entre autres, demandant à Dieu de déverser ses bénédictions sur la nation naissante et de la protéger.” (Idem) Hymne national et préparatifs au Champ-de-Mars

Entre-temps, un comité de sélection travaillait sur le choix de l’hymne national, qui fit l’objet d’un concours. C’est le texte de Jean-Georges Prosper “Motherland” qui fut retenu et mis en musique par Philippe Gentil:

“Glory to thee

Motherland, O Motherland of mine

Sweet is thy beauty

Sweet is thy fragrance

Around thee we gather

As one people

As one nation

In peace, justice and liberty

Beloved country

May God bless thee

For ever and ever”

La Port Louis Youth Federation était activement engagée aux côtés des responsables de l’installation de l’infrastructure et de la logistique pour la cérémonie d’échange de drapeaux entre le pouvoir colonial britannique et la jeune nation mauricienne en devenir, le 12 mars au Champ-de-Mars. Une tâche qui ne fut guère facile avec la pluie jouant au trouble-fête la semaine précédant le jour J. Confidences de Bhishmadev Seebaluck: “Il avait plu abondamment sur l’Ile Maurice au cours de la semaine précédant le jour de l’indépendance. Ce déluge a été perçu comme un symbole du ciel, destiné à évacuer dans les torrents d’eau l’époque de la colonisation. J’étais le président de la Fédération de Jeunesse de Port-Louis à l’époque, et nous avions pris la responsabilité d’organiser l’installation de l’infrastructure requise pour les célébrations au Champ-de-Mars en collaboration avec des personnes venant d’autres secteurs et organisations. C’était par pur amour que l’on bravait la pluie battante, nous attelant à des tâches différentes sur le terrain, trempés jusqu’aux os, alors que plusieurs de nos aînés avaient cherché refuge et nous regardaient comme des spectateurs tétanisés.

La pluie s’était calmée le jour de l’Indépendance, laissant la place à un soleil rayonnant d’espoir et d’expectative, annonciateur de jours heureux.”(Idem)

Le jour J au Château du Réduit et à Port-Louis

Et arrive le jour J où les artisans de l’indépendance et les invités prennent place dans les Loges devant une foule composée de personnes venues des quatre coins de l’île. Auparavant, SSR aura prêté serment comme Premier ministre au Château du Réduit devant le gouverneur général Sir John Shaw Rennie: “Sir Seewoosagur Ramgoolam prêta serment comme Premier ministre de Maurice au Château du Réduit devant Sir John Shaw Rennie le 12 mars 1968 au matin. Parmi ceux présents à cette occasion étaient son épouse Lady Sushil, et leur fils de 19 ans Navinchandra et leur fille Sunita. Un invité très spécial présent au Château du Réduit ce jour-là était le Dr Cheddi Jagan de Guyane, un ami personnel de Sir Seewoosagur Ramgoolam et un grand champion du socialisme.” (Idem)

Et à midi, tout le monde est au Champ-de-Mars pour la cérémonie du lever du drapeau qui se déroule dans une atmosphère chargée d’émotion. Le quadricolore fut hissé par l’Inspecteur Roger Palmyre de la SMF alors que l’Union Jack était descendu par le lieutenant britannique D.E. Wenn en présence du gouverneur général Sir John Shaw Rennie et du Premier ministre Sir Seewoosagur Ramgoolam: “La cérémonie du lever du drapeau eut lieu au Champ-de-Mars le même jour à midi. Les forces de l’ordre, précédées de l’orchestre de la Police, prirent place au milieu du Champ-de-Mars en face des tribunes où les dignitaires et les invités avaient pris place. C’était l’un des moments les plus solennels que le pays vivait dans les annales de son histoire.

Une émotion intense remplit les cœurs des 150 000 personnes présentes alors que l’Union Jack descendait et que le quadricolore rouge-bleu-jaune-vert fut hissé dans le ciel au son glorieux de l’hymne national “Mère Patrie” (Motherland), accompagné de l’orchestre de la Police. L’île Maurice scellait ainsi son nouveau destin pour le meilleur et pour le pire. Une salve de 31 coups de canon fut tirée par les soldats de la Special Mobile Force (SMF) alors que les navires ancrés dans le port faisaient entendre leurs sirènes.” (Idem)

C’est avec une certaine nostalgie que l’ancien Vice-président de la République Raouf Bundhun se rappelle personnellement de ce moment historique et des événements de cette journée exceptionnelle. “Après avoir salué le drapeau mauricien caressant le ciel pour la première fois, le Dr Ramgoolam retourna aux loges. Là, il fut chaleureusement accueilli par son ami Razack Mohamed. Les deux géants de la politique mauricienne et architectes de l’indépendance s’embrassèrent et pleurèrent comme deux gosses, tant le moment qu’ils vivaient et que nous vivions tous avec eux était chargé d’émotion. Ils semblaient se dire l’un à l’autre, alors que des larmes ruisselaient sur leurs joues: “Nous avons réussi !”(Idem)

Bibliographie

1. Moonindra Nath Varma, “The Road To Independence”, Nice Printing, 1976

2. Bhishmadev Seebaluck, “On the wings of destiny – A. Raouf Bundhun”, Editions de l’océan Indien, (2010)

3. Le Dimanche du 7 mars 2010, No. 2672

Drapeau et hymne nationaux pour le 12 mars 1968

Dès que la date du 12 mars 1968 fut arrêtée pour la cérémonie marquant officiellement l’accession de l’île Maurice à l’indépendance, un comité fut nommé “représentant un échantillon de la population pour concevoir un drapeau pour l’île Maurice indépendante”. (1) Le chroniqueur ajoute que “le comité s’est réuni plusieurs fois et a finalement recommandé que notre drapeau national soit un quadricolore rouge, bleu, jaune et vert chacune des quatre couleurs pouvant tenir respectivement pour l’énergie et le travail, l’espérance et la foi, la pureté et et le sacrifice et la prospérité et la réussite.” (Idem) Tandis que le gouverneur général Sir John Shaw Rennie et le Premier ministre Sir Seewoosagur Ramgoolam se tenaient solennellement, à la mi-journée le 12 mars 1968, devant le mât, “l’Union Jack a été descendu et notre quadricolore a été déployé au son de notre hymne national”. (Idem)

Le quadricolore fut hissé en haut du mât par l’inspecteur Roger Palmyre tandis que l’Union Jack fut descendu par le lieutenant britannique D.E. Wenn. (3) L’inspecteur Roger Palmyre raconte comment il fut choisi pour cette tâche solennelle : “De constable dans la force policière, je suis passé sergent dans la Special Mobile Force (SMF). J’étais d’ailleurs parmi les premiers soldats de cette unité. Vu que j’étais discipliné et bon travailleur, mes supérieurs m’ont choisi après une sélection de longue haleine pour hisser le quadricolore au haut du mât le jour de l’accession du pays au statut de l’indépendance. Alors inspecteur et âgé de 40 ans, c’était pour moi et ma famille un très grand honneur de participer à cet événement historique.” (Idem)

L’hymne national, l’œuvre d’un triumvirat

Le loyal serviteur de l’État a conservé un vif souvenir de cette journée inoubliable et de la préparation minutieuse qu’il a faite pour cette cérémonie de lever de drapeau historique : “A 9h30, j’étais déjà au Champ-de-Mars avec mes autres collègues de la SMF. Militaire, je n’avais nullement le trac. De plus, pendant deux à trois mois, j’ai répété la scène presque quotidiennement. Je savais que je n’avais pas droit à l’erreur. Et pour cause, je savais que tous les regards allaient être tournés vers moi.” (Idem)

L’hymne national a été écrit par le célèbre poète et écrivain mauricien Jean-Georges Prosper et composé par le non moins célèbre musicien Philippe Gentil. En ce 12 mars 1968, l’orchestre de la Police dirigé par l’inspecteur Freddy Lorrens a joué l’hymne national alors que Sir Seewoosagur Ramgoolam “lève la tête au ciel comme pour réclamer la protection divine.” (Idem) C’est bon de savoir comment les choses ont pris forme dans les coulisses, selon les propos tenus jadis par Philippe Gentil lui-même : “En 1967, à l’aube de l’indépendance, le gouvernement lance un appel aux compositeurs et aux paroliers pour composer notre hymne national. L’idée me séduit. Puis, un soir, un air me vient tout naturellement alors que je suis allongé sur mon lit. Je prends mon crayon et note les premiers accords de ce qui sera notre futur hymne national. A vrai dire, c’est le requiem joué lors des funérailles de Winston Churchill qui ont inspiré les premières notes de ma composition. Dans la soirée, la tête plongée dans mes cahiers, ce n’est que sur l’insistance de mon épouse que je reposerai ma plume pour aller me coucher, j’avais déjà complété la moitié de la composition. J’ai fini l’autre moitié le lendemain. Les accords couchés sur papier, je file tout de suite chez mon oncle à Metz pour faire les arrangements sur le piano.

C’est avec beaucoup de difficultés que j’ai réussi à convaincre mes amis de la police à jouer le morceau. Et là, Philippe Ohsan qui se trouve dans son bureau, s’approche de nous pour nous applaudir à la fin de notre prestation. Me voyant, il lance : ‘Je crois que c’est là notre futur hymne national!’

Je lui ai avoué que j’espérai que ma composition sera retenue comme la musique nationale. Deux jours plus tard, Philippe Ohsan m’appelle dans son bureau et me remet un texte qu’il me demande de lire. Puis, il me stoppe net et me demande de chanter les paroles sur l’air de ma composition. Je suis donc le tout premier Mauricien à avoir chanté l’hymne national du pays. C’était impressionnant ! Les paroles collaient parfaitement avec les accords de ma musique. Philippe Ohsan m’avouera qu’il avait retravaillé un poème que lui avait envoyé Jean-Georges Prosper dans le cadre de l’appel lancé par le gouvernement. On était alors à la fin de l’année 1967.

Début 1968. Un comité composé d’une dizaine de personnes finit par accepter le Motherland comme le futur hymne national du pays.” (Idem)