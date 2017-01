HISTOIRE : L'apport précieux et incontournable des esclaves dans le développement économique de Maurice

Le fait incontournable demeure que les premiers coups de pioche et de marteau, aux premières années de l'île Maurice francilienne, sont venus des défricheurs bourbonnais et français en 1721-1722. Ils sont bien évidemment les premiers bâtisseurs de l'île Maurice, alors l'Isle de France. Commençons par une brève présentation des activités de ces pionniers qui, très vite, auront recours à la main-d'oeuvre servile pour une construction durable de la colonie…

Dès leur arrivée dans l'île par Le Courrier de Bourbon qui "mouilla la veille de Noël (en 1721), à 10 heures et demie, au Port Nord-Ouest"(1), soit quatre mois avant la Diane et l'Atalante, la quinzaine de Bourbonnais, sous la houlette du major Le Toullec du Ronguet, se mettent à l'œuvre. Le journal de bord atteste d'une activité intense axée sur l'introduction des bestiaux dans l'île, la construction de logements et la chasse : "Ils onts baty dans lanfoncement du port à côté d'une rivière… Les habitans ont dessandu à terre ont emmené tous les bestiaux que nous avons pris à Mascarin (Bourbon ou la Réunion) pour peupler. Estant de retour le soir, ils ont apporté avec eux deux cerfs et cabris que leurs chiens ont pris… Le 24, Mr Durongouët a commencé à faire bâtir des cases et ont eu la penne d'aller à 2 lieues dans les terres pour chercher des feil de latanier ;… ils ont baty une case pour Mr Durongouët et chacun leux leurs". (Idem) Aussitôt les cases construites, le major Le Toullec et ses hommes font un tour de reconnaissance de l'île.

Lorsqu'en avril 1722, la Diane et l'Atalante débarquent leurs passagers au Port Nord-Ouest, ces derniers font, plus ou moins, les mêmes gestes que leurs prédécesseurs, en commençant par élever divers bâtiments utilitaires dont la case en paille du gouverneur. "Autour de cette case du gouverneur, on construisit quelques autres pour les officiers et les employés, ainsi que cinq ou six baraques pour les soldats et les ouvriers et une petite chapelle…Vers la mer, se trouvait une autre case qui servait de corps de garde et de prison et il y avait une cantine où officiers et soldats se réunissaient. Une forge, un étal pour débiter le gibier, quatre canons de 12 et deux de 18 complétaient ce qui fut le début d'une cité que l'on nommait alors le Camp." (Idem) La petite colonie s'initie à la culture caféière et vivrière qui connaît un développement en dents de scie dont de nombreuses phases sont vécues assez douloureusement dans les creux de la lame.

L'apport précieux et incontournable des noirs

Mais les bâtisseurs de cette île Maurice en devenir, n'ont pas été les seuls colons venus de France ou de Bourbon, bref les blancs ou les gens de couleur, bien qu'ils y ont été les premiers à s'y risquer volontairement et courageusement. Il faut ajouter à leur substantielle contribution, l'apport non moins négligeable des noirs auxquels la colonie naissante a recours à peine quelques semaines après l'arrivée des colons blancs. En effet, le 12 juin 1722, le gouverneur Denis Denyon introduit à l'île de France "une trentaine d'esclaves" (2) venant de l'île Bourbon. Il en fait de même en décembre 1722, en doublant la mise — l'introduction d'une cargaison de 65 esclaves de Madagascar : "27 hommes pièces d'Inde, 18 garçons moyens et petits, 20 femmes et filles", selon une correspondance de Denyon en date du 15 janvier 1723, Madagascar étant devenu, "faute de produits d'échange" entre Français et Malgaches, "la source première de traite pour les Mascareignes." (Idem)

La main-d'œuvre servile est mise à contribution dans le projet agricole initié par le gouverneur. "Avec l'aide des esclaves, de Nyon lui-même entreprit d'étendre les champs de culture." (Idem) En fait, les noirs deviennent, au fil des années et des décennies, des éléments incontournables dans le rouage du développement de l'île, comme cela est alors le cas dans l'espace colonial dans son ensemble. Le succès des colonies repose sur la main-d'œuvre servile, et se compose sur l'air du mantra du temps : "Sans nègres, point de colonies !" Le premier concessionnaire de l'Isle de France, Christophe Lenoir, souligne dans une remarque aux directeurs de la Compagnie des Indes : "Pour espérer des récoltes de la terre il faut nécessairement des habitants qui aient des nègres pour les aider à cultiver…". (Idem)

D'une manière ou d'une autre, inéluctablement, cette collaboration blancs-noirs, entre "habitants" et "nègres", finira par prendre corps : il en sortira un pays, une patrie que les deux camps (dont les rapports n'ont pas toujours été au beau fixe) auront façonnés. Il est vrai qu'une forte proportion, presque la moitié, de la centaine d'esclaves introduits par Denyon désertent les plantations. Les déserteurs sont "environ cinquante" en 1723. (1) Il ne reste de la main-d'œuvre servile que "24 noirs de la Compagnie et 10 noirs des particuliers" en octobre 1725. (Idem) Qu'à cela ne tienne, après une brève accalmie de la traite dans les Mascareignes, de 1724 à 1728, la colonie s'ouvre de nouveau à la main-d'œuvre servile, si bien que vers 1730 le nombre de travailleurs noirs dans l'île s'élève à 634 pour une population blanche d'un peu moins de 1000 âmes. (3)

Africains et Indiens se joignent aux bâtisseurs

A la reprise de la traite, le commerce servile, tout en maintenant son territoire de prédilection, Madagascar, étend ses tentacules jusqu'à la côte de l'Afrique et jusqu'en Asie, et ramène, de 1728 à 1731, "à Bourbon et à l'Isle de France pas moins de 3 200 esclaves."(3) Un peu moins de deux tiers de ce contingent de travailleurs noirs est puisé de Madagascar, 1000 le long de la côte d'Afrique, notamment de Mozambique, de Guinée et du Sénégal, et 300 "au Bengale ou dans d'autres coins de l'Inde". (Idem) Il faut dire que la main-d'œuvre servile fera l'objet de vives tensions entre les "habitants" et l'instance dirigeante, la Compagnie des Indes, tous deux en dépendant pour leurs besoins propres. C'est sur la Compagnie que les "habitants" jettent le blâme pour n'avoir "pas réussi à atteindre l'autosuffisance en vivres"(2), celle-là ayant accaparé la main-d'œuvre servile introduite dans la colonie.

La récrimination des "habitants" est le sujet d'une lettre, en date de janvier 1732, que des habitants de l'Isle de France adresse au Roi : "Nous avons l'honneur d'assurer Votre Majesté qu'entre quatre-vingts habitants, ou environ, qui composent cette colonie, la Compagnie ne nous a fournie que 284 esclaves, tant noirs, négresses, que négrittes et négrillons… Ainsi elle ne peut nous imputer le retard de l'accroissement de la Colonie puisque nous avons manqué d'esclaves…"(Idem) Bref, la Compagnie s'est approprié la part du lion en matière de main-d'œuvre servile au détriment des cultivateurs locaux. Ce conflit ne fait que souligner la place importante qu'occupent les noirs dans le rouage du développement de l'île.

La pénurie de la main-d'œuvre agricole demeurant criante, le nombre d'entrées d'esclaves à l'Isle de France ne cessera de croître au cours de la deuxième décennie de l'occupation française : pas moins de 2 599 sont introduits de juin 1735 à janvier 1740, si bien qu'"en 1740, sur les concessions hors de Port-Louis, pour 379 blancs qui y habitaient, le nombre d'esclaves avait grimpé à 2 604, selon le détail suivant : 1 263 noirs, 613 négresses, 458 négrillons et 270 négrittes." (3) Toutefois, il est utile de se défaire du mythe qui veut que l'esclave ne soit bon que pour la plantation. En fait, sous l'administration du gouverneur Maupin, les "meilleurs esclaves" sont affectés aux entreprises de fournitures de matériaux de construction, alors que La Bourdonnais met les esclaves en apprentissage dans les ateliers afin de faire avancer les constructions. (2) Effectivement, les esclaves ont passé par un apprentissage pour devenir vite des maîtres de leurs arts. "En règle générale, ces travailleurs (esclaves constructeurs) avaient fait l'apprentissage de leur métier auprès de professionnels français et indiens. Ils avaient acquis la maîtrise leur art par la pratique sur le tas, au fil des années." (4)

Un ouvrage qui réhabilite la personne de l'esclave

Il est évident que la main-d'oeuvre servile a contribué, dès les premières années de l'ère francilienne, au développement économique (d'ailleurs, c'était la raison d'être même de son importation) de la colonie, et ce depuis l'occupation hollandaise en passant par toute la période de la colonisation française jusqu'à l'abolition de l'esclavage sous l'administration britannique. Dans un ouvrage sorti il y a quelque temps de cela, commandité par l'ex-vice Premier ministre Xavier-Luc Duval, Benjamin Moutou a brossé un tableau mettant en relief toutes les sphères d'activités dans lesquelles les esclaves étaient engagés et qui ont contribué substantiellement à l'avancement économique de l'île.(5)

L'auteur a, au passage, balayé d'un revers de main des préjugés tenaces entretenus sur la personne de l'esclave. Commençons par faire état de cette fâcheuse myopie qui a été à la base des observations erronées. D'abord, il donne le coup de grâce à l'étiquette de fainéantise collée à l'esclave. Dans sa note liminaire à l'ouvrage, il fait état de la croyance populaire selon laquelle "la plupart des esclaves en provenance des côtes africaines et de Madagascar étaient des personnes indisciplinées et paresseuses qui ne pensaient qu'à s'échapper de la tutelle de leurs maîtres et vivre dans le marronnage." (Idem)

Rien de plus faux. Citant les documents, l'auteur maintient que seulement environ 12% des esclaves tombaient dans cette catégorie. La grande majorité d'esclaves, "hommes et femmes se sont engagés dans toutes sortes d'activités humaines, que ce soit dans le domaine de l'agriculture, élevage, pêche, travaux de construction et de toutes sortes de travaux durs si bien que sans le labeur des esclaves toutes les activités seraient paralysés." (opuscule cité)

Une connexion vitale avec l'industrie sucrière

Loin d'être un fainéant l'esclave a fourni le labeur — pendant des décennies, dans les champs et à l'usine, puis, à l'arrivée massive des ouvriers agricoles de l'Inde, surtout à l'usine — qui a donné le momentum au développement de l'industrie sucrière qui a été pendant longtemps l'industrie mère. La deuxième idée fausse que Benjamin Moutou s'efforce donc de corriger repose sur l'hypothèse selon laquelle l'esclave a coupé toute connexion avec l'industrie sucrière après l'abolition de l'esclavage. Rien de plus faux. Non seulement cette connexion (même si elle a été partiellement rompue avec l'éloignement des esclaves des travaux des champs) s'est maintenue mais elle a été entretenue par leurs descendants nés libres jusqu'aujourd'hui:

"Tous les esclaves des plantations ont été licenciés et remplacés graduellement par les travailleurs sous contrat. Les esclaves engagés dans la production et le traitement du sucre au niveau des sucreries étaient cependant maintenus dans leur emploi. D'autres esclaves étaient également concernés par la manutention et le transport de ballots de sucre à bord des navires marchands. En tant que tels, les descendants d'esclaves n'ont jamais rompu la connexion avec l'industrie sucrière contrairement à la croyance populaire. Les esclaves des plantations représentaient environ 40% de la population esclave." (opus. cité)

Le développement économique fondé sur l'esclavage

Que ce soit sous les Hollandais ou les Français, le développement économique était inconcevable sans le recours à la main-d'oeuvre servile. En entrée en matière, ce survol de l'impact économique de la main-d'œuvre esclave sous l'occupation néerlandaise le prouve amplement:

"Les seuls documents fiables concernant l'impact économique de l'île Maurice néerlandaise concernent l'exploitation du bois d'ébène. Pendant les 60 ans d'occupation néerlandaise, environ 4500 tonnes de bois d'ébène ont été exportées à Batavia et Amsterdam évalués à 6 000 florins. Cette somme suffit à couvrir tous les frais de maintenance de l'avant-poste. Comme nous l'avons déjà souligné, l'esclave était engagé dans tous les autres domaines d'activités. En premier lieu, il y avait la collecte de tortues, un commerce très lucratif fait sous le couvert de 'rafraîchissement'. Il n'y a jamais eu d'étude sur la valeur des exportations de ces animaux Autrement le travail de l'esclave touchait aussi à la culture vivrière, à l'élevage et à la pêche. Les exportations de poisson séché et de produits de mer, y compris les pieuvres séchées, étaient importantes.» (21)

Plus loin, l'auteur résume l'impact économique du travail de l'esclave sous l'occupation française: "Dans une colonie où les esclaves étaient plus nombreux que leurs maîtres (ratio 8:1)… tout travail manuel était uniquement du ressort de la population esclave…"

Il n'est pas étonnant que l'ensemble de la production agricole, qu'il s'agissent des cultures de subsistance ou les cultures destinées à l'exportation, l'élevage, la pêche pendant toute l'occupation française dépendait uniquement sur l'esclavage. En plus tous les travaux de construction… dépendaient de l'esclavage: la construction de bâtiments, routes, canaux, aqueducs, fortifications n'aurait pas pu être réalisée sans l'aide d'esclaves.

En bref, la structure de l'ensemble des activités économiques était fondée sur l'esclavage. Tout au plus les maîtres blancs ont participé à titre de superviseurs pour maintenir la discipline et de veiller à ce que travaux publics fussent exécutés à leur satisfaction. C'est à juste titre que le ministre des Colonies a souligné le fait que "sans esclaves point de colonie!(opus cité) Et de citer l'ingénieur Charpentier de Coissigny pour étayer ses dires: "La contribution des esclaves au développement ne peut guère être sous-estimée. Selon les mots de l'ingénieur français Charpentier de Cossigny, la main-d'œuvre esclave avait des tâches essentielles, briser et transporter des pierres, creuser des tranchées, charger et décharger des navires, construire des routes pavées et non pavées et des canaux." (opus. cité)

En somme, la main-d'oeuvre servile était omniprésente, apportant tant sa force brute que sa dextérité et son sens de la précision, dans les multiples activités économiques — infrastructurelles, productions agricoles et vivrières, industrielles et portuaires — sans lesquelles le pays serait resté à l'état sauvage, couvert de forêts et de savanes.

Des chiffres et des tableaux qui parlent d'eux-mêmes

Benjamin Moutou ne se prive pas d'utiliser maintes statistiques pour soutenir que les esclaves valaient leur pesant d'or, si ce n'est d'argent, et qu'ils constituaient pour leurs maîtres ainsi que pour les coffres de l'Etat un investissement lucratif. Un de ces relevés statistiques révélateurs utilisés pour prouver la profitabilité de la pratique servile concerne une taxe imposée sur les colons/planteurs par l'Assemblée coloniale durant la période révolutionnaire (dernière décennie du 19e siècle):

De 1 à 15 esclaves — 350 livres par tête

15 à 40 esclaves — 400 livres par tête

40 à 80 esclaves — 450 livres par tête

80 à 120 esclaves — 470 livres par tête

120 à 200 esclaves — 500 livres par tête

200 à 300 esclaves — 530 livres par tête

300 et plus — 550 livres par tête

A la lumière de ces chiffres, Benjamin Moutou ne peut que conclure que "cette taxe, justifiée ou non, indique que la main-d'oeuvre servile était une source de gain sinon de richesse pour leurs maîtres".

Pour parodier Tertulien (IIe siècle): "Le sang des martyrs est la semence de chrétiens", il n'est pas interdit de dire que la sueur de l'esclave a fécondé la terre mauricienne, patrie des immigrants venus de tous les coins du monde.

L'apport économique des esclaves quantifié

Le dernier ouvrage de Benjamin Moutou, The economic impact of slaves and their descendants on the development of Mauritius, paru en première édition en juillet 2016, est le livre à lire pour qui veut se rendre compte de tout ce que les esclaves, depuis les Hollandais jusqu'aux Anglais en passant par les Français, ont fait comme activités pour la construction du pays. Un labeur sans paie, mais nourri, blanchi et logé, qui a, sous directives, transformé l'île en un lieu habitable pour les colons venus d'Europe et les milliers des contractuels et libres venus d'Asie, un lieu tellement accueillant que bon nombre d'entre eux y éliront domicile pour de bon et feront souche.

Vite épuisée, la première édition de l'ouvrage, sortie de l'Imprimerie du Gouvernement, sera suivie quelques mois après d'une seconde qui est disponible en librairie à Rs 300 l'exemplaire. L'intérêt de se procurer un tel ouvrage est de pouvoir soi-même se faire une idée, en analysant les faits et chiffres fournis par l'auteur à partir d'une abondante bibliographie, de la somme de labeur injecté dans l'économie par les esclaves et de la valeur ajoutée apportée par les produits auxquels ils apporté leur part de sueur et de sang.

La démarche de Benjamin Moutou s'apparente à ce qu'Amédée Nagapen a fait, lui, en recensant les monuments de la ville de Port-Louis et en évaluant la contribution des esclaves à leur édification. "En regardant les vieux monuments de la ville, les rues, des vestiges de fontaines, les canalisations, les infrastructures du port, l'on songe d'emblée aux autorités, architectes ou artisans, mais guère aux esclaves constructeurs, à ces ouvriers du petit matin — maçons, tailleurs de pierre, charpentiers, ébénistes, charretiers, cantonniers et éboueurs — qui au long de générations successives ont écrit «l'histoire» en creux." (4)

Bibliographie

1. Marcelle Lagesse, L'Ile de France avant La Bourdonnais (1721-1735), M. Coquet, Imprimerie Commerciale, 1972

2. Huguette Ly-Tio-Fane Pineo, Ile de France 1721-1746, Mahatma Gandhi Institute, 1993

3. Amédée Nagapen, Le Marronnage à l'Isle de France – Ile Maurice, Rêve ou Riposte de l'Esclave ? Centre Culturel Africain, 1999

4. Amédée Nagapen, Port-Louis, construit par les esclaves – Les pierres parlent, Centre Nelson Mandela pour la Culture Africaine, 2008.

5. Benjamin Moutou, The economic impact of slaves and their descendants on the development of Mauritius, 2016, Caractère Ltée