HISTOIRE: Les armoiries de Maurice ont 110 ans cette semaine

Mercredi 21 décembre, cela faisait exactement 110 ans que notre pays se vit attribuer ses armoiries actuelles. Le fait serait passé inaperçu – comme ce fut le cas pour le centenaire – n’était-ce la vigilance et, surtout, la passion que nourrit pour l’Histoire Christopher Leroux, un jeune très dynamique, membre de l’organisation SOS Patrimoine.

C’est effectivement le 21 décembre1906 que le gouverneur de la colonie britannique de Mauritius, à l’époque Sir Cavendish Boyle, ordonna la publication d’un ordre du roi Edouard VII attribuant au pays des insignes armoriaux. Lesquels sont les emblèmes symboliques et devises qui figurent sur les pièces de monnaies, les documents officiels et autres passeports d’un pays.

Depuis l’ordonnance de Boyle, les armoiries de Maurice sont constituées d’une galère, de trois palmiers, d’une clé et d’une étoile, avec comme support, de chaque côté, un dodo et un cerf tenant chacun une canne à sucre.

L’oiseau unique à l’île Maurice, le cerf et la canne à sucre rappelent la contribution des premiers colonisateurs hollandais. La galère symbolise la colonisation et les trois palmiers, la végétation tropicale du pays. L’étoile et la clé démontrent l’importance stratégique et maritime qu’occupait notre pays dans le centre de l’océan Indien jusqu’au milieu du siècle dernier. D’où la devise Stella Clavisque Maris Indici, l’étoile et la clé de l’océan Indien. Importance qui, toutefois, devait commencer à décliner dès l’ouverture du Canal de Suez vers 1869 quand les navires en provenance d’Europe et vice-versa l’empruntèrent plutôt que de contourner le Cap de Bonne Espérance, en Afrique du Sud.

Selon des historiens, dont Mgr Amédée Nagapen, le roi Edouard VII aurait émis l’ordre d’accorder de nouvelles armoiries par voie de lettre patente. Cependant, le gouverneur Boyle aurait, semble-t-il, pris l’initiative de les modifier. D’où un retard accumulé jusqu’au 21 décembre 1906 pour l’officialisation de l’ordonnance nécessaire.