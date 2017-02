HISTOIRE : L'exemple singulier du marronnage maritime en Isle de France

Le centre de recherche sur l'esclavage et l'engagisme (CRSI) a choisi de se pencher cette année sur le marronnage maritime pour commémorer le 182e anniversaire de l'abolition mauricienne. « Maritime marronnage in Isle de France », le livret présenté jeudi dernier à l'auditorium Octave Wiehe, est une version révisée et augmentée de la dissertation qu'Annelise Levasseur-Elizabeth a présentée en 2008 pour son BA en histoire qu'elle a obtenu à l'Université de Maurice. Depuis, l'étudiante est devenue travailleuse sociale et assure aujourd'hui la coordination des villages SOS Children's. Cet après-midi a également permis de découvrir le documentaire du Pr Benigna Zimba sur les traditions orales héritées de l'esclavage en Afrique de l'Est.

Le secteur social passionne Annelise Levasseur-Elizabeth, mais elle ne peut s'empêcher d'avoir un pincement au cœur en pensant aux études d'histoire. Elle nous confiait en effet, après la conférence, qu'elle aurait aimé poursuivre ses recherches si les débouchés professionnels qu'offrait ce type d'études à Maurice était plus encourageant. Mais comme beaucoup de ses homologues, elle a dû choisir une autre voie.

« Je n'aurais jamais imaginé, a-t-elle déclaré lors de la présentation de cette nouvelle publication du CRSI, que cette dissertation réalisée en 2008 serait publiée un jour ». Se replongeant dans ses souvenirs d'étudiante, elle a souligné le fait que cette recherche a été particulièrement exigeante en matière de paléographie puisque la jeune femme a dû décrypter de nombreux documents d'époque, jamais consultés jusqu'alors, dont l'écriture était particulièrement complexe à déchiffrer. « Cette période de l'histoire demande aussi beaucoup d'empathie, a-t-elle fait remarquer, pour comprendre ce qui se passait. J'étais impressionnée par les punitions qui étaient appliquées aux esclaves marrons rattrapés, qui pouvaient être vraiment terribles. Cette période montre aussi les moyens inimaginables que les esclaves ont entrepris pour retrouver leur liberté… »

Cette dissertation est une première exploration du marronnage maritime. Elle ouvre en fait un champ de recherches et la jeune femme estime que beaucoup d'autres investigations de ce type pourraient être entreprises de nos jours. Aussi a-t-elle invité les étudiants présents dans la salle à choisir des thèmes de recherche qui les passionnent et qui peuvent comme celui-ci contribuer à l'histoire du pays. Elle se demandait par exemple si le marronnage maritime pendant la période anglaise avait été étudié depuis sa dissertation… Rappelons que l'an dernier, Peter Nicholls avait présenté un autre volet du marronnage, très souvent maritime, qui a eu lieu aux Seychelles, avec Evading enslavement in the Seychelles, publié dans la même collection.

La dissertation a non seulement été révisée, mais elle a aussi été complétée par une préface de la coordinatrice du CRSI, Vijaya Teelock, ainsi que par un avant-propos d'Ali Moussa Iye, coordinateur du projet Unesco de route de l'esclave, résistance, liberté et patrimoine. Vijaya Teelock souligne le caractère méconnu de cet aspect de l'histoire du marronnage, où sont accomplis des actes de bravoure et de solidarité particulièrement intéressants pour échapper à la prison du système esclavagiste à Maurice. La professeure situe cette publication comme la première des « Student monograph series ».

Invitation à la recherche

Comme elle l'a fait aussi oralement lors de la présentation de jeudi après-midi, Vijaya Teelock invite tout Mauricien à s'intéresser par exemple à son histoire familiale et entreprendre ses propres recherches dans ce domaine. Aussi en appelle-t-elle à l'ouverture de toutes les archives présentes sur le territoire mauricien. Cette préface annonce aussi un vaste projet de recherche, financé par l'Union européenne sur trois ans, qui permettra à partir de juin de constituer une base de données sur la traite négrière et de retracer nos origines au Mozambique et une étude orientée sur la question patrimoniale, qui se penche sur l'identité et les représentations de l'esclavage. Le fruit de ce travail sera présenté lors d'une grande conférence internationale et dans une publication prévues en 2020.

Ali Moussa Iye souligne notamment la dimension culturelle dans les différentes formes de résistance des esclaves marrons. Les colons savaient que les esclaves qui leur arrivaient avaient été des hommes et des femmes libres possédant leur propre culture, leur savoir et leur histoire, bien loin de l'image que la propagande coloniale et esclavagiste diffusait… « The most profound resistance, the most radical of all was their cultural resistance », précise-t-il en l'occurrence. Ainsi, contrairement au discours officiel qui les présentait comme des sauvages ignares, les esclaves utilisaient l'essence même de ce qui fait l'humanité pour lutter contre l'entreprise de déshumanisation des sociétés esclavagistes. Les colons ne captaient pas grand-chose de l'expression artistique et spirituelle dont les esclaves étaient capables.

L'auteur de l'avant-propos évoque notamment les rébellions des Zanj qui sont survenues en Irak du 6e au 9e siècle. De 869 à 883, des centaines de milliers d'esclaves africains de la Corne de l'Afrique, qui travaillaient dans les marais salants du sud de l'Irak, ont rejoint d'autres groupes pour se révolter contre l'esclavage. Ces rebelles Zanj ont même été jusqu'à créer leur propre État, dont ils battirent la capitale fortifiée, Al Mukhtarah. S'ils menaçaient le système du califat et le règne des Abassides, ils ont cependant été écrasés. Et il faudra attendre la révolution haïtienne, à partir de 1791, pour remporter les premières grandes victoires contre le système esclavagiste.

Une histoire singulière

Si le marronnage a fait l'objet de nombreuses recherches, le marronnage maritime est demeuré relativement inexploré, malgré son caractère absolument unique. Annelise Levasseur a fondé l'essentiel de ses recherches sur l'analyse de documents, tels les JB Series, qui contiennent les comptes rendus de la cour en Isle de France, les extraits des registres de police. Des cas de crimes, d'insubordination et d'empoisonnements commis par des esclaves figurent notamment dans ces archives. Grâce à ces documents, l'auteure a pu, par exemple, dresser le profil des marrons maritimes, essentiellement des hommes travaillant souvent dans les milieux portuaires, et leurs motivations principales, qui étaient la quête de liberté dans son expression la plus absolue, car partir ainsi au grand large signifiait s'éloigner définitivement des terres serviles. Ces documents relatent également les punitions qui leur étaient infligées.

Annelise Levasseur a pu, grâce à cette étude, comparer le marronnage maritime à trois périodes différentes de la colonisation française, sous le gouvernement royal (1767 à 1790), sous la révolution (1790 à 1803) et sous la période napoléonienne (1803 à 1810). Ce type de marronnage dans d'autres îles de la région et des Caraïbes a également été pris en compte pour cette étude. Les témoignages de voyageurs ont aussi constitué une source précieuse qui faisait contrepoids, tout comme les plaintes au Protecteur des esclaves sous le régime britannique à une autre période.

Après un rappel des avancées de la recherche sur ce thème en préambule, Annelise Levasseur commence par dresser un panorama du système esclavagiste en Isle de France et, surtout, la situation du marronnage, ses différentes formes, ses causes, son encadrement légal et les formes de répressions, et enfin son ampleur dans la mesure où celle-ci est mesurable. Elle concentre ensuite son analyse sur le marronnage maritime en se penchant sur les affaires passées en cour, qui ont commencé avec le cas de 11 esclaves de M. de Bois Martin, qui se sont échappés sur le Zéphir en mai 1774… On comprend notamment, à la lecture de ce texte, que le marronnage incluait toute une organisation en groupe et une solidarité particulièrement solide pour réussir. De là au développement d'une culture du marronnage, il n'y a qu'un pas.