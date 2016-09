HISTOIRE : Un musée intercontinental dans la capitale

Le Centre de recherche sur l'esclavage et l'engagisme (CRSI) a publié la semaine dernière, dans le cadre de la journée du 23 août*, date de la commémoration de la traite négrière et de l'abolition de l'esclavage, un livret d'une vingtaine de pages exposant les arguments en faveur de l'implantation du Musée intercontinental de l'esclavage dans les locaux de l'ancien hôpital militaire, dit hôpital Labourdonnais. La genèse de cette idée remonte à plus de cinq ans puisqu'elle a déjà été présentée dans le rapport de la Commission Vérité et Justice et qu'elle continue depuis de se préciser. Avec l'annonce d'une étude de faisabilité présentée dans le discours du Budget 2016/17 et, en avril dernier, la décision du cabinet d'aller de l'avant sur ce projet, une nouvelle étape semble en passe de s'accomplir, à laquelle ce petit ouvrage destiné à tout public apporte des éléments d'information essentiels.

Restituant le contenu de certains documents historiques sur le plus vieux bâtiment du pays et sur tous les éléments qui le relient directement à l'histoire de l'esclavage, ce livret arrive à point nommé pour réfléchir sur l'idée d'un musée intercontinental de l'esclavage au cœur de Port-Louis, dans la mesure aussi où ce projet ne ferait pas tout à fait l'unanimité. Initialement proposé dans le rapport de la Commission Vérité et Justice, le choix de ce lieu et de ce projet a été clairement entériné par le conseil des ministres du 7 avril dernier, puis renforcé par la dotation budgétaire annoncée pour l'exercice 2016/17 aux fins d'une étude de faisabilité.

Qui dit faisabilité, dit évaluation budgétaire. Et certains d'avancer déjà que ce projet sera trop coûteux. Qu'ils soient pour ou contre, certains se demandent si cette décision budgétaire vise à valider ou invalider le projet ? Ou si elle vient étudier de manière plus approfondie comment ce musée à vocation internationale doit être implanté dans les locaux de cet ancien hôpital, qui nécessitent des travaux de restauration ? Comme d'habitude, nous sommes confrontés à l'absence d'architectes du patrimoine à Maurice, et à des soucis d'évaluation dans le cadre d'éventuels appels d’offres, liés à l'absence de références tarifaires dans la restauration de structures anciennes sur place, qui permettrait d'arriver à des évaluations budgétaires raisonnables…

Ce bâtiment a beau être le plus ancien que Mahé de Labourdonnais ait fait construire, ses structures et fondations sont d'ores et déjà jugées viables, même si certaines parties ont été tellement négligées qu'on a pu en début d'année y faire une découverte macabre. « La démarche de restauration, nous explique Vijaya Teelock, va surtout consister à retirer beaucoup de choses qui ont été ajoutées au fil du temps, pour lui redonner son cachet historique. Évidemment, vu qu'une partie de ces locaux est abandonnée depuis plusieurs années, ils ont tendance à se dégrader plus vite. Mais une chose est sûre : une restauration et une valorisation en musée ne coûteront pas plus cher que la construction d'un bâtiment neuf… »

Un complexe muséal

Avec sa cour intérieure pavée et arborée, ses trois corps de bâtiment, en partie occupés par les bureaux de l'Aapravasi Ghat Trust Fund et de la CWA, avec un ancien entrepôt destiné sous l'ancien gouvernement au projet de galerie d'art nationale, cet ensemble forme un vaste complexe, dont le potentiel muséal et l'accessibilité au public ne peuvent jusqu'à preuve du contraire que faire rêver les spécialistes d'histoire et des sciences humaines. Il est d'ailleurs envisagé d'y installer non seulement le musée intercontinental de l'esclavage, mais aussi des services complémentaires, tels des librairies, cafétérias et boutiques de souvenirs qui pourraient être communs avec le site classé Patrimoine de l'humanité d'Aapravasi Ghat. Ce dernier propose actuellement un service de vente de livres assez timide, au centre d'interprétation Beekrumsing Ramlallah. Peut-être pourrait-il aussi, dans le cadre de ce projet, disposer d'un espace supplémentaire pour des expositions temporaires… Le musée de la poste, qui se situe à deux pas de là, pourrait aussi faire bénéficier ses visiteurs de ces facilités.

L'idée d'un musée intercontinental de l'esclavage à Maurice, qui deviendrait une référence sur l'histoire de l'esclavage dans l'océan indien – relativement méconnue internationalement, comparativement à l'esclavage atlantique –, s'impose par le simple fait qu'il n'existe pas dans le grand bassin de l'océan Indien de musée comparable à ce projet. Envisagé dans un premier temps au Mozambique, il s'est finalement imposé au profit de Maurice avec l'appui du Dr Benigna Zimba, qui apporte son expertise et ses connaissances sur l'esclavage sur le continent. Cette spécialiste a lancé en premier l'idée d'un musée régional de l'esclavage en lien avec la première phase des routes de l'esclave et des traditions orales dans le sud-est africain (2001-2005).

Dans ce livret, Irina Bokova, la directrice générale de l'Unesco, rappelle en préambule que l'histoire de l'esclavage n'est pas seulement parsemée de colère, de cruauté et d'amertume, mais qu'elle a aussi été une affaire de courage, de liberté et de fierté dans la liberté retrouvée. La lutte contre l'esclavage a permis des avancées dans les droits humains, qui bénéficient à tout être humain aujourd'hui. Rien qu'à ce titre, et contrairement à ce que laissent entendre certaines dérives culturalistes, toute l'humanité est concernée par cette histoire dans ses transgressions et ses accomplissements.

Un lieu de mémoire et de réconciliation

Le choix de l'hôpital militaire est argumenté dans ce livret en six points : sa localisation dans la capitale, d'une grande accessibilité sur le plan des transports; l'importance historique et la nature de ce bâtiment, qui a été construit par celui qui a initié la traite avec le Mozambique, et qui pouvait déjà accueillir 300 patients au XVIIIe siècle, essentiellement des esclaves et des marins; un site qui honore l'interculturalité en raison de la diversité sociale et ethnique des personnes qui y ont reçu des soins, ainsi que celle des maçons, artisans et ouvriers esclaves qui l'ont construit; le fait que les trois bâtiments d'origine de cet ensemble, qui est la plus ancienne construction de la République, soient toujours présents et méritent à ce titre une restauration dans les normes requises; la viabilité financière du projet en synergie avec les autres musées présents à proximité et la fréquentation touristique déjà effective dans ce quartier portuaire; et, enfin, le contexte international de la décennie des peuples d'origine africaine, décrétée par les Nations Unies pour 2015 à 2024.

Outre leurs textes introductifs, Benigna Zimba et Vijaya Teelock signent un article commun dans ce livret, qui rappelle la genèse de cette idée de musée intercontinental et en propose une définition en regard de quelques données statistiques sur la traite et les routes de l'esclave entre les différents pays du continent, Madagascar et les Mascareignes. Le lecteur trouvera également dans ce livret un texte de Jean-Yves Le Lan sur des marins français qui y ont été soignés, et un autre sur le traitement des esclaves et les études sur leur santé que le chirurgien Jean Barthélémy Dazille avait entrepris à l'époque. Il se conclut sur la description des bâtiments aux XVIIIe et XIXe siècles.

* Cette date a été choisie en référence au premier acte collectif de rébellion contre l'esclavage qui est survenu à Haïti dans la nuit du 22 au 23 août 1791, entraînant déjà en 1804 la première indépendance d'un pays soumis à la colonisation, qui sera suivi bien plus tard par d'autres