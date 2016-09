HISTOIRE : Suggestion pour retirer Maurice Curé de l'oubli

130 ans ! C'est l'âge qu'aurait eu aujourd'hui, jour pour jour, Maurice Curé, le tribun et fondateur du Parti travailliste mauricien. C'est Christophe Leroux, qui se présente comme un militant pour la préservation du patrimoine, qui a tenu à signaler cet anniversaire.

"Notre pays, ses laboureurs et ses artisans, et la société mauricienne dans son ensemble doivent tant à l'engagement politique et sociale de Maurice Curé et il n'est, effectivement, pas juste qu'il soit ainsi tombé complètement dans l'oubli. Il ne faut jamais cessé de rappeler que c'est cet homme sans grands moyens qui, en 1936, a fondé un parti qui, ensuite, a mené le pays à son indépendance. C'est une personnalité qui a marqué l'Histoire", soutient-il.

Christopher Leroux a entrepris depuis l'année dernière des démarches pour qu'un coin du musée aménagé à la résidence de l'ancien Premier ministre sir Seewoosagur Ramgoolam, à la rue qui porte le nom de ce dernier (ex-Desforges), soit consacré à la vie et à l'œuvre du Dr Curé. Mais les démarche n'ont pas abouti.

En cette année où la Cité de Port-Louis célèbre son jubilée d'or, il suggère que la corporation municipale prenne la relève afin d'obtenir qu'au moins une plaque soit apposée à l'extérieur dudit musée pour rappeler que la résidence fut autrefois aussi celle de... Maurice Curé. C'est exactement là où ce dernier donnait des consultations souvent gratuites aux défavorisés et c'est également là que le tribun prit conscience de la souffrance de la masse des non-possédants et qu'il prit la résolution de se mettre à leur service.