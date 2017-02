HLSU—REMISE DE CASH-PRIZES: Lambert Leclézio décroche le gros lot (Rs 675 000)

Fort de sa consécration aux championnats du monde de sports équestres au Mans (France) en août de l'année dernière, Lambert Leclézio a décroché le jackpot lors de la remise des cash-prizes sous l'égide de la High Level Sports Unit (HLSU). Au gymnase de Phœnix hier après-midi, ses parents, Bernard et Nathalie, ont obtenu un chèque de Rs 675 000 lors d'une cérémonie tenue en présence de Stephan Toussaint, ministre de la Jeunesse et des Sports, et d'autres hauts dirigeants du sport local.

Cette récompense se trouve être une des plus conséquentes obtenue par un sportif mauricien au niveau de la HLSU. Alors qu'il demeure le grand favori pour le titre de sportif de l'année dans le cadre du National Sports Award prévu le 3 mars, Lambert Leclézio se consacrera davantage à ses études cette saison, avant de se préparer adéquatement pour les Jeux Équestres Mondiaux prévus en Caroline du Nord (États-Unis) l'année prochaine.

Les autres récipiendaires ont été la sélection -19 ans de badminton, le jeune tennisman Christopher Fok Kow, les tireurs médaillés à la Coupe du Monde seniors et aux championnats du monde juniors de kick-boxing, aux championnats du Commonwealth d'haltérophilie, aux compétitions réservées aux Visually Handicapped et Physically Handicapped, à ceux ayant brillé aux championnats du mondez SIJF de jiu-jitsu brésilien, aux championnats d'Afrique de jiu-jitsu traditionnel et Ne Waza, de même qu'à la judokate Priscilla Morand. Cette dernière s'étant retrouvée sur le podium lors des Coupes d'Europe tenues à Zurich, en Bosnie et Croatie. Il est à noter que les entraîneurs de tous ces sportifs ont également obtenu un chèque.

Lors de son allocution, Stephan Toussaint a tenu à rassurer la famille du sport mauricien du soutien de son ministère. « Aujourd'hui, l'État reconnaît vos compétences. Toutefois, il n'est guère évident d'être un sportif de haut niveau. Soyez rassurés que le pays et le ministère vous soutiendront afin que vous puissiez briller encore plus. » Notons qu'un montant total de Rs 1,9 M a été remis aux sportifs.

Stephan Toussaint a également fait ressortir que « le sport de haut niveau prendra une dimension » et que « ce sera une certitude. » Tout en mettant l'accent sur le travail d'équipe qui devra être entrepris pour atteindre les objectifs fixés, Stephan Toussaint s'est présenté comme « un ministre de proximité, un grand frère, un ami des sportifs qui croit dans l'être humain et dont la porte sera toujours grande ouverte. »

Il a aussi salué la prestation d'Aurélie Halbwachs-Lincoln, médaillée d'or aux championnats d'Afrique de cyclisme au contre-la-montre, et la nomination de Fabienne St Louis lors des Laureus Awards.