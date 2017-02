Hommage au Docteur Luchmaya

Enn bon dokter. C'est ce que disaient les petites gens, des gens simples, de la région de Cassis, de Port-Louis qui venaient le voir pour se faire soigner. Des mots qui veulent tout dire d’un homme qui de par son intelligence, son calme et sa générosité va rester dans leurs mémoires. Il en sera de même chez ses collègues à l’Institut de Santé de Maurice (MIH), ceux des institutions internationales avec lesquelles il a travaillé, ou encore avec ses amis d’horizons divers, pour qui Kripa était un homme au grand cœur.

Médecin dans le service de santé public au début, où il était très apprécié pour sa compétence et sa gentillesse, il s’est joint au MIH où il s’est dévoué à la formation du personnel de santé de Maurice et des pays de la région. C'est aussi à ce titre qu'il a aidé à la mise sur pied de nombreux cours de formation à l’intention du personnel de santé des îles de l’océan Indien pour le compte du Fonds des Nations unies pour la Population. Il s’est investi avec dévouement à Madagascar et au Comores, où il avait assuré dans des endroits les plus pauvres la formation des prestataires de services de santé afin de faire baisser le taux de mortalité maternelle et promouvoir la santé de la mère et de l’enfant. Il a été un digne représentant du MIH et du pays pour des organisations telles la SADC, l’UNFPA et l’OMS auprès desquelles son engagement pour le développement était fortement reconnu. Des centaines de médecins, sages-femmes, nurses de l’Afrique subsaharienne ont bénéficié de ses compétences. Jusqu’à tout récemment, il dirigeait un projet destiné à aider les pays de la région à développer leurs stratégies de lutte contre le VIH/Sida.

Mais avant tout, Kripa était un homme généreux et d’une modestie exemplaire. Aussi, un digne homme de famille, un professionnel consciencieux, un ami sûr. Un homme portant ce brin de lumière dont on aurait souhaité que toute l'humanité soit faite. Un homme grand. Un frère.