HOMMAGE : Benjamin Gontran, le gardien de la culture rodriguaise, s’en est allé

Le samedi 4 mars, Rodrigues a perdu une de ses grandes personnalités. Sir Ben s’en est allé à 84 ans. C’est dans l’émotion et au son de la musique traditionnelle qu’il a été enterré, dimanche. Benjamin Gontran laisse une trace indélébile dans la musique, la culture et l’éducation à Rodrigues.

Les funérailles de Sir Ben ont eu lieu le dimanche 5 mars à 11h à l’Église Saint Cœur de Marie à Port Mathurin. Des proches, des voisins, des personnalités politiques, des artistes et plusieurs de ceux qui l’ont connu et qui reconnaissent son œuvre lui ont rendu un dernier hommage, au lendemain de son décès. Benjamin Gontran a clôturé sa grande symphonie à l’âge de 84 ans et laisse à la jeunesse le défi de préserver le riche patrimoine de la culture rodriguaise. Lui-même y avait consacré une bonne part de sa vie. D’où un convoi mortuaire au son de la musique traditionnelle, qui a débuté dans sa maison et s’est poursuivi jusqu’à l’église.

Ben Gontran a marqué Rodrigues pour son engagement dans l’éducation et la musique traditionnelle. Marlin Augustin, un accordéoniste très connu, nous a déclaré :

“Li ti enn tre bon profeser, mo finn lekol avek li ek plitar mo finn zwenn li dan lamizik. Mo ti pou aret zwe, me li finn touzour ankouraz mwa zwe lakordeon. Li ti enn dimounn bien serye dan seki li ti fer. Mo gard enn bon souvenir de li. Li ti enn Jack of all trades. Pena boukou dimounn ki ena so kapasite.”

Préserver sa mémoire.

L’autorité régionale s’est engagée à tout mettre en œuvre pour préserver l’héritage légué par Ben Gontran. C’est ce qu’a affirmé Lima Edouard, Commissaire des Arts et de la Culture : “Nous sommes très attristés par son départ. Il était une icône. Il avait une place importante dans l’histoire de la musique et de l’art. Il a eu une grande contribution dans la construction des différentes facettes de la culture de Rodrigues. Au niveau de la Commission, nous verrons comment faire pour préserver sa mémoire et pour voir comment retransmettre son souvenir, de génération en génération, afin qu’il reste vivant dans notre histoire.” Elle a rappelé que l’Assemblée régionale lui avait décerné la citoyenneté d’honneur en 2003. Signe que sa contribution était largement reconnue.

Lors de la cérémonie funèbre, l’évêque de Rodrigues, Monseigneur Alain Harel, a tenu à remercier Ben Gontran pour sa contribution dans le domaine de l’éducation, où il a été un pionnier. Sir Ben a également marqué l’histoire syndicale de Rodrigues, avec la mise en place du premier mouvement syndical rodriguais, au côté de son ami Jacques Castel. Il a également été, pendant longtemps, un ambassadeur de Rodrigues auprès des magistrats qui venaient dans l’île pour siéger.

Plusieurs cordes à son arc.

William Perrine, responsable du département des Arts et de la Culture de Rodrigues, souligne que ce maître d’école à la retraite était aussi un très grand accordéoniste, un fin conteur et un grand écrivain. L’Assemblée régionale lui a rendu hommage pour tout cela, plus particulièrement pour ses efforts visant à sauvegarder la musique de Rodrigues. William Perrine a ajouté que la maison de Ben Gontran a été reconnue comme patrimoine national auprès du National Heritage Fund. L’Assemblée régionale s’est engagée à soutenir sa famille pour que ses œuvres soient préservées.

Né le 27 octobre 1932, Ben Gontran était l’aîné d’une famille de neuf enfants. À 9 ans, il fut contraint de quitter l’école pour devenir pêcheur et éleveur afin de subvenir aux besoins de sa famille, son père étant parti à l’armée. Benjamin Gontran reçut le titre de Member of the British Empire en 1989.

Percy Gontran, son fils aîné, a fait un témoignage retraçant la vie de son père. Il devait citer un dicton qui dit : “Kan ou koup enn gran zarb dan lafore, se kan li finn tonbe e devan vid ki li lese ki ou remark linportans ki li ti ena.” Il a expliqué qu’il revoit toujours des anciens élèves de son père, qui lui disent qu’ils n’auraient jamais réussi si Ben Gontran n’avait pas insisté pour qu’ils s’appliquent en classe. Des témoignages reçus à Rodrigues, Maurice et qui viennent aussi d’Australie, de La Réunion, du Canada et d’ailleurs.

Une encyclopédie de Rodrigues.

Percy Gontran raconte également que son père avait une passion dévorante pour la lecture. Quand il était dans l’armée, le père de Benjamin lui envoyait des livres, dans lesquels il plongeait. Entouré par les prêtres de Saint Gabriel, il termina sa scolarité et devint enseignant. Parallèlement, il continuait comme pêcheur et pêcheur sous-marin. Quand cette forme de pêche fut interdite, il se tourna vers la pêche au casier. Bien qu’étant maître d’école, il recevait aussi des commandes pour des casiers, qu’il confectionnait de ses mains. En 1992, en prenant sa retraite, il fonda le groupe traditionnel Racine pour garder la culture vivante. Trois années plus tard, il réunit les jeunes au sein de Fauvete.

Considéré comme une encyclopédie de Rodrigues, Sir Ben avait préservé ses mémoires dans deux livres, dont l’un a pour titre Sir Ben raconte Rodrigues. Le deuxième tome a déjà été écrit, mais n’a pas encore été publié. Percy Gontran a promis de veiller à ce que les mémoires de son père soient rendus publics au plus tôt.

Respecté par l’ensemble de la communauté rodriguaise, Sir Ben avait ce franc-parler qui le poussait à toujours dire le fond de sa pensée pour permettre à ses idées d’avancer. L’homme était aussi connu pour sa largeur d’esprit et son humilité. À l’aise partout, il prenait autant plaisir à déguster du poisson grillé aux côtés des pêcheurs sur la plage que de parler politique dans des salons chics.