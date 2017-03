HOMMAGE : La dernière révérence de sir Ben Gontran

Benjamin Gontran s’est éteint samedi dernier à Port Mathurin. Celui que l’on surnommait l’encyclopédie vivante de Rodrigues et celui qui a fait renaître la musique et les danses traditionnelles rodriguaises avait 84 ans. Dimanche dernier, il a quitté sa jolie maison en bois sous bardeaux de la rue Barclay — classée au patrimoine national — comme il l’avait souhaité : accompagné par des musiciens et des chanteurs interprétant des chansons et des musiques traditionnelles.

Benjamin Gontran, qui sera rapidement surnommé Ben, est né le 27 octobre 1932 à St Gabriel. Fils aîné d’une famille de neuf enfants, il se passionne pour l’école, en dépit du fait qu’il lui fallait marcher plusieurs kilomètres tous les jours pour y aller. En dépit de sa passion, il doit quitter l’école à l’âge de 9 ans, son père s’étant engagé dans l’armée, et travailler comme pêcheur et éleveur pour subvenir aux besoins de sa famille. Mais les prêtres de St Gabriel, qui avaient repéré le potentiel du petit Ben, l’encouragèrent à reprendre et terminer sa scolarité et passer ses examens requis pour devenir instituteur et ainsi contribuer, en partageant les connaissances acquises à ses élèves, à l’évolution de son pays, déjà traité à l’époque comme un cousin éloigné de Maurice.

Ben Gontran devient donc instituteur, est posté aux quatre coins de l’île et, tout en enseignant, se livre à quelques-unes des grandes passions de sa vie : la pêche sous-marine, puis avec des casiers; la musique et la danse - il devient un des danseurs les plus réputés de son époque - et... la politique. Mais étant fonctionnaire il doit pratiquer cette dernière passion avec discrétion, presque dans la clandestinité, de crainte de perdre son emploi comme instituteur. Ce qui ne l’empêche pas de suivre de très près l’évolution de la politique à Rodrigues, depuis ses origines, c’est-à-dire l’implantation locale du PMSD qui pousse les Rodriguais à voter massivement contre l’indépendance en 1968 juste avant d’entrer au gouvernement avec le Parti travailliste honni quelques mois plus tard. C’est cette trahison du PMSD — dont le sigle fut détourné à Rodrigues en Parti Malpropre Sorti Dehors — qui amplifia la méfiance, déjà existante, vis-à-vis des Mauriciens et provoqua la naissance de partis politiques rodriguais, en commençant par l’OPR. Dans le deuxième tome à paraître de ses mémoires, Ben Gontran analyse la politique rodriguaise depuis l’Indépendance jusqu’à l’Autonomie et ses multiples péripéties. En tant que témoin et acteur discret — il fut membre du BP de l’OPR des premiers jours -, il remet les pendules politiques à l’heure et suit le parcours des principaux dirigeants - souvent en dents de scie — souligne leurs succès, mais aussi leurs contradictions, et rétablit des faits avérés qui ont été souvent transformés en légendes à leur gloire. Il faut donc que ce deuxième tome soit publié pour que l’évolution de l’histoire politique de Rodrigues, vécue par un de ses acteurs, soit enfin racontée. C’est une nécessité pour Rodrigues.

Lors de la cérémonie funèbre de dimanche dernier Mme Rose de Lima Edouard, commissaire des Arts et de la Culture, a déclaré que l’instance qu’elle préside “va voir comment faire pour préserver la mémoire (de Ben Gontran) et comment faire pour préserver son souvenir de génération en génération afin qu’il reste vivant dans notre histoire”. Un des moyens de réussir cette démarche serait de faire publier le deuxième tome des mémoires de Ben Gontran qui, en dehors de la politique, traite aussi de l’éducation, de l’écologie, de la protection de l’environnement, du problème de l’eau, bref de tous les sujets qui ont trait au développement de Rodrigues. Des sujets qui interpellent quotidiennement tous les Rodriguais, passionnément attachés à ce petit caillou au milieu de l’océan Indien que l’on qualifie - parfois avec raison en raison de la manière de faire de Port-Louis - de Cendrillon des Mascareignes.

La “résurrection” de la musique traditionnelle rodriguaise

Ben Gontran est surtout connu pour sa contribution exceptionnelle à la renaissance de la musique et des chansons traditionnelles rodriguaises. Cette renaissance commence en 1958 quand, au terme d’un séjour éducatif à Maurice, il achète un accordéon diatonique et une guitare qu’il ramène à Rodrigues. Son père s’accapare de l’accordéon, dont le premier exemplaire avait été introduit dans l’île par un de ses ancêtres, Ben se met à l’étude de la guitare. Il devient rapidement un bon guitariste et forme un groupe avec d’autres enseignants, dont des instituteurs mauriciens postés à Rodrigues qui se produisent dans les soirées dansantes. Pendant ce temps, d’autres instituteurs rodriguais s’intéressaient à l’accordéon et encouragent des groupes à se former. Plus tard, un de ces groupes sollicite Ben Gontran pour enseigner les anciennes danses aux enfants et aux jeunes adultes avec de la musique jouée à l’accordéon.

Un jour, en attendant le début des répétitions, un joueur de tambour, qui se trouvait là par hasard avec son instrument, se mit à accompagner l’accordéoniste qui jouait une polka. Séduit par ce mélange impromptu, Ben Gontran demande alors au tambour d’accompagner l’accordéon pour une mazok, un kotish, une valle, une mazurka, bref toutes ces danses traditionnelles, d’origine européenne, jouées jusqu’alors exclusivement à l’accordéon. Dans le deuxième tome de ses mémoires Ben Gontran écrit qu’à l’origine “l’accordéon diatonique assurait les soirées mondaines de la bourgeoisie locale alors que le tambour, lui, était décrié, par le clergé européen, comme étant l’instrument du diable, car ce dernier faisait tout pour empêcher les chrétiens de faire leur devoir dominical, après les soirées arrosées du samedi”.

Le mariage musical entre les danses de salons et les tambours destinés au séga, d’origine africaine, que l’on jouait surtout à la campagne était parfait. Ben Gontran décide de le promouvoir et il est bientôt adopté par les musiciens, chanteurs et danseurs rodriguais et le public. Le mariage de l’accordéon et des tambours avec d’autres instruments traditionnels fait donc revivre la musique traditionnelle rodriguaise. Certains musicologues utilisèrent même le terme “résurrection” pour qualifier l’initiative de musicale de Ben Gontran. En 1992, il crée le groupe Racines, pour promouvoir la musique ancienne revisitée et d’autres vont suivre pour monter des spectacles qui seront présentés à Rodrigues et ailleurs dans le monde. Dans la foulée, Ben Gontran et le groupe Racines publièrent e premier CD des musiques traditionnelles de Rodrigues, “Macoutia”, en 2002.

« Enn grand zarb finn tombé »

Cette activité musicale devait occuper Ben Gontran et le faire entreprendre plusieurs voyages de promotion jusqu’à ses ennuis de santé qui l’obligèrent à subir une opération aux genoux. Mais, si après il ne pouvait plus faire virevolter des cavalières comme avant, il continua à enseigner les pas de danse d’autrefois, sans compter les nouvelles chorégraphies mises au point par lui. Ses mouvements étant réduits, il se mit alors à la rédaction de ses mémoires dont le premier tome fut publié en 2007, le jour de son soixante-dixième anniversaire. Comme le CD, le livre fit entreprendre à son auteur des voyages au cours desquels il fit autant la promotion de ses mémoires que celle de son île. De retour chez lui, il continua à partager ses connaissances avec ceux qui lui en faisaient la demande et à raconter aux touristes qui lui rendaient visite l’Histoire et surtout les petites histoires et anecdotes de Rodrigues avec une verve qui lui valut le surnom d’encyclopédie vivante de son p’tit zil.

Jusqu’à la fin de ses jours, Ben Gontran n’a pas arrêté de raconter son pays et de réfléchir aux moyens de le développer davantage et d’améliorer la vie de ses compatriotes, avec des projets précis. Comme celui qui consiste à agrandir le territoire rodriguais, que l’on retrouve dans le chapitre “Je caresse un rêve” du deuxième tome de ses mémoires dont voici un extrait : “Notre lagon a connu des dégâts considérables à cause de sa très faible profondeur. En effet, on a même accordé des permis pour la collecte des ‘bambaras’ au lieu d’interdire cette pratique qui est un désastre pour notre écosystème marin et qui va à l’encontre du concept développement durable. Le tour des ‘milles-brasses’ viendra sans doute quand il n’y aura plus de bambaras. Il est tout à fait possible avec l’aide d’une drague suceuse, d’embellir nos côtes tout en élargissant les îles dans le lagon, et en créant des passes navigables même à marée basse. Même les deltas, si recouverts de sable même mélangé au sédiment pourraient éventuellement devenir des terres agricoles plus faciles à cultiver.”

Lors de la cérémonie de dimanche dernier, Percy Gontran résumait la disparition de son père par un vieux dicton : “Kan ou koup en gran zarb dans la foré se kan li finn tombé e devan vid li laissé ki ou remark l’inportans ki li ti éna.” Le grand arbre est tombé, sir Ben Gontran a tiré sa dernière révérence, comme à la fin d’une danse traditionnelle, mais grâce à ses écrits et à ses CD, ce Rodriguias exceptionnel a légué à ses compatriotes, et aux amis de Rodrigues, un riche héritage à partager.