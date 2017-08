HOMMAGE CE MATIN : Dévoilement d’un buste en hommage à Ramoo Soriamoorthy

Un buste à l’effigie de Ramoo Sooriamoorthy sera dévoilé aujourd’hui à l’angle des rues Champ de Lort et Saint-Georges à l’initiative de la municipalité de Port-Louis. Feu Ramoo Sooriamoorthy, ancien responsable de la Commission Bien-être social de La Mairie et le récipendiaire de la médaille de la cité de Port-Louis en 1973 a aussi lutté pour l’indépendance de Maurice aux côtés de sir Seewoosagur Ramgoolam et Renganaden Seeneevassen.

Son fils, Ramanujam Sooriamoorthy, écrivain et fils du défunt, s’est dit très fier de cette distinction attribuée à son père qui est un juste hommage pour son immense contribution dans le domaine social et culturel.

Ramoo Sooriamoorthy, originaire de Port-Louis, a toujours servi sa ville avec une grande passion, a déclaré son fils mercredi lors d’un point de presse. Ce dernier était entouré de l’adjoint au maire, Eshan Mamode et l’ancien Lord maire, Omar Khooleegan.