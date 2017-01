HOMMAGE : Père Cyrille Nallétamby croyait en la jeunesse

C’est avec un très grand chagrin que j’ai appris le décès du père Cyrille Nallétamby le mercredi 21 décembre. Malheureusement, étant à l’étranger, je n’ai pu assister à la cérémonie funèbre.

J’ai connu le révérend père en 1963, quand il remplaça le père Richard à la paroisse de Ste Anne et l’aumônier de L’IMCA. À cette époque, nous étions un groupe de jeunes motivés pour faire avancer la cause des indo catholiques. Et le père Cyrille arriva au bon moment, car il avait la vision et la conviction que la jeunesse de la paroisse était capable de réussir leurs études. Ainsi, avec le père de Roton comme supérieur des Jésuites, nous étions bien encadrés et ce dernier accorda tout son support pour que nous partions à l’étranger en vue de poursuivre des études supérieures. À cette époque, le père Varaprasadam, provincial des Jésuites à Madurai, avec l’intervention du père de Roton, accueillit trois d’entre nous en 1965 pour des études universitaires au prestigieux Loyola College, à Chennai.

Le père Cyrille était aussi connu de toutes les familles dans la paroisse de Ste Anne et répondait toujours présent en cas de nécessité. C’était un homme religieux sans précédent. Il célébrait les messes avec toute sa ferveur et en toute sérénité, rien à voir avec les “show” que l’on assiste de nos jours. Au lieu de descendre vers le bas, il nous encouragea à monter vers le haut avec lui. Ainsi, beaucoup de jeunes à l’époque ont progressé dans la vie grâce au père Cyrille.

Sa mort entraîne la disparition d’une génération de prêtres catholiques missionnaires qui a marqué l’histoire de l’Église catholique à Maurice.