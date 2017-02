HOMMAGE À RÉMY OLLIER: Le concept de bourses d’études aux lauréats en héritage

Dès la première tentative de peuplement par les Néerlandais en 1638, jusqu’au 1er février 1835, l’esclavage fut indissociable de la vie de notre pays. Ce crime odieux contre l’humanité a eu une contribution incommensurable à la construction du pays et il serait impardonnable de laisser dans l’oubli, la date à laquelle les esclaves furent libérés.

Ainsi, quoique, tardivement (depuis 2001), le 1er février a été déclaré jour férié et est devenu, entre autres, une occasion pour mieux comprendre les tenants et aboutissants de cette honteuse forme d’exploitation ; une condition incontournable pour la cicatrisation des blessures qu’elle a laissées dans son sillage.

Or, il est regrettable que la vulgarisation de l’histoire de l’esclavage tienne peu d’intérêt. Que retenons-nous par exemple du 1er février en dehors de fort louables célébrations solennelles ? Y a-t-il eu des conférences ou des débats notamment dans les écoles et organisations socioculturelles ? Que connaissent les Mauriciens des esclaves ? J’ai posé la question à quelques-uns et la réponse était unanime : « Zot ti forse pou travay san la pay, sinon ti gagn kout fwet. »

Il n’est pas surprenant qu’avec une telle connaissance de leur histoire, Rémy Ollier, fils d’une esclave et d’un capitaine de bateau français, journaliste et soldat des droits civiques des gens de couleur, sera le grand oublié des célébrations autour des lauréats alors que c’est lui qui est à l’origine de l’institution de la bourse dite « d’Angleterre » par les autorités britanniques en 1844. En effet, c’est grâce aux écrits revendicateurs de Rémy Ollier dans son journal La Sentinelle, que ceux qui n’avaient pas les moyens, mais qui brillaient aux examens de fin d’études, ont pu y avoir accès, et ce à une époque où une seule institution secondaire existait à Maurice !

Cette tradition de bourse d’études aux lauréats perdure jusqu’aujourd’hui, mais faut-il, pour autant, passer dans l’oubli celui qui a instigué son institution ? Bien au contraire, sa commémoration pourrait être une continuation des activités liées aux célébrations de l’abolition de l’esclavage, contribuant à la richesse des réjouissances autour des nouveaux boursiers de l’État…