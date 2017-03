« Honi Soit Qui Mal Y Pense… »

Comme chaque année, lors des célébrations de la fête Maha Shivaratree, des centaines de milliers de pèlerins issus de toutes les régions de l’île, convergent vers Grand-Bassin, un lieu sacré, afin de faire des offrandes au Dieu Shiva. Dans l’élévation parfumée des bâtons d’encens, ces pèlerins se rassemblent en prière et dans une atmosphère de ferveur.

En ce jour de jeûne, le président de la Hindu House, Viren Ramdhun, aura coupé au travers de cette ferveur par le biais d’un discours politisé en vue de jeter l’opprobre sur nos collègues journalistes ; il a usé des mots – qu’on aura jugés insultants – en présence du Premier ministre, Pravind Jugnauth. Le président a poussé le bouchon trop loin, oubliant que Ganga Talao, très respecté des Mauriciens, ne peut être considéré comme un lieu où de tels discours peuvent être prononcés. Il doit aussi prendre en compte que nous vivons dans une ère où prévaut la démocratie et où chaque question posée par un journaliste mérite une réponse. Pour la fête Maha Shivaratree cette année, une interrogation de la presse, concernant le déplacement régulier de Pravind Jugnauth au Ganga Talao, a entraîné une avalanche d’insultes à l’encontre des journalistes.

De même, tout au long de son discours, Viren Ramdhun a pris le Premier ministre à contre-pied, annonçant même qu’il n’a jamais acheté de journaux et que « nou ki finn fer ou vinn Premie minis ». Et pourtant, on ne sait que fort bien que la gratuité de l’éducation a cours à Maurice … Allez comprendre !

Avant de lancer des piques à la presse ou du moins d’avoir l’impression de savoir le faire, le président de la Hindu House aurait dû se rendre compte que le métier de journaliste est noble. Sans oublier que le journaliste est entre autres un être intermédiaire, un passeur entre l’événement et le public. Dans bon nombre de cas, la mort et l’insulte sont des risques que courent les journalistes, qui font leur travail avec assiduité et correctement. Viren Ramdhun a répété dans son discours le mot « nou » et a évoqué « la sosiete » qui a aidé Pravind Jugnauth à devenir Premier ministre.

« Nou ki fer eleksion. Lakanpagn ki finn vote », a-t-il dit, oubliant complètement que Pravind Jugnauth est le Premier ministre de tous les Mauriciens. Si une bonne partie de la population considère ce discours comme « anti patriote », en particulier à l’occasion de la fête Maha Shivaratree, n’appartient-il pas au Media Trust de nous en dire davantage… ?

Si on fait une incursion dans le passé, le discours à l’encontre des journalistes fait écho dans une certaine mesure à une très vieille histoire de jarretière sous le règne d’Edouard III d’Angleterre de 1327 à 1377. Au cours d’un bal, selon la légende indiquée sur Internet, la comtesse de Salisbury, Jeanne de Kent, qui était la maîtresse du Roi, laissa tomber accidentellement sa jarretière (ruban porté au-dessous du genou sous les sous-vêtements). La foule s’arrêta net de danser et se mit à se moquer d’elle. Pour laver son honneur, le Roi ramassa la jarretière et prononça : « Honi Soit Qui Mal Y Pense. » Il promit à la comtesse de faire de ce ruban bleu un insigne prestigieux de l’ordre de la Jarretière et que les courtisans les plus fiers ou ambitieux s’estimeraient plus heureux de le porter. « SHAME BE TO HIM WHO THINKS EVIL OF IT ».