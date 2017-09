HÔPITAL JEETOO : Le sirop contre la toux en rupture de stock, selon un patient

Le sirop contre la toux est-il en rupture de stock à la pharmacie de l’hôpital Dr Jeetoo ? En tout cas, c’est ce qu’aurait dit un médecin de cet hôpital à un patient hier soir.

« Je me suis rendu à l’hôpital dans la soirée du lundi 18 septembre car je souffrais de forte fièvre. J’ai informé le médecin que j’avais la toux. Il m’a dit que le sirop contre la toux était en rupture de stock à l’hôpital et qu’il fallait que je m’en procure dans une pharmacie privée. Il m’a d’ailleurs remis une ordonnance en ce sens », relate un habitant de Plaine-Verte.

Sollicité pour une réaction, le Regional Health Director de l’hôpital Jeetoo, Dr Ismet Nawoor, dément la nouvelle. « Ce n’est pas vrai. Le sirop contre la toux est bien disponible dans notre hôpital. Nous allons mener une enquête pour savoir pourquoi le médecin n’a pas voulu prescrire le médicament », dit-il.

Au niveau des dispensaires, nous apprenons que le stock n’est pas près d’être épuisé. « Nous sommes en pleine saison de grippe et beaucoup de gens se rendent à l’hôpital. Et normalement, pendant cette saison, la rupture de stock d’un médicament est normale », explique un médecin affecté dans un dispensaire.

Dans une telle situation où un médicament spécifique n’est pas disponible, dit-il, l’hôpital puise du stock des autres hôpitaux et des dispensaires.

Au niveau du ministère de la Santé et de la Qualité de la vie, on explique qu’il y a effectivement une diminution du stock et que le ministère a déjà passé la commande de nouveaux sirops. « Nous avons déjà fait le nécessaire. Mais il y a un léger retard dans la livraison. Dans une telle situation, les hôpitaux s’en procurent du marché local. Mais d’ici la fin du mois, la cargaison de sirop contre la toux rentrera à Maurice », nous révèle une source du ministère.