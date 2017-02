HORIZON 2020 : Trois institutions en voie de soumettre des propositions

Trois institutions mauriciennes sont en voie de soumettre des propositions de recherches dans le domaine des technologies, de l’information et des communications, qui seront financées par l’Union européenne à travers son programme Horizon 2020, lequel met à la disposition des institutions une somme de 77 milliards d’euros sur une période de sept ans. C’est ce qu’a annoncé le ministre des TIC, Yogida Sawmynaden, lors d’un séminaire sur le programme Horizon 2020, organisé mardi par l’Union européenne. Ces institutions sont l’Open University, qui propose de travailler avec l’Imperial College UK sur l’ICT Research sur la santé, le Mauritius Sugar Industry Research Institute (MSIRI) sur les recherches en agriculture et la Smart Health Ltd pour le développement des applications mobiles dans le domaine de la santé. Sur son compte Linkedln, la Smart Health Ltd se présente comme une compagnie pourvoyant des soins de santé à travers le numérique. Elle propose des examens de dépistage précoce des maladies, de pourvoir des soins à domicile à moindre coût à l’intention des malades vivant dans les régions rurales, de faire un suivi des cas et de créer de l’emploi, entre autres.

Yogida Sawminaden note que c’est suite à un atelier de travail organisé par le National Computer Board (NCB) en décembre 2016 pour expliquer le programme des TIC Horizon 2020 que ces trois projets ont vu le jour. Il ajoute qu'avec son soutien, les trois institutions sont sur le point de les soumettre, avant d'indiquer que, depuis 2010, le NCB est partenaire d’IST-Africa, qui est soutenu par l’UE et la Commission de l’Union africaine. Le but d’IST-Africa est de faciliter le partenariat entre l’Afrique et l’UE dans le domaine des TIC et de l’innovation.

Le ministre Sawminaden soutient que le Premier ministre, Pravind Jugnauth, accorde une importance particulière à l’économie numérique. Raison pour laquelle le gouvernement a alloué Rs 150 millions à ce secteur dans le cadre du Budget 2016-17. Il souligne également que le budget du Mauritius Research Council est passé de Rs 33 millions à Rs 87 millions avant d'ajouter que le MRC a reçu plus de 130 propositions de recherches dans différents secteurs, après un appel à propositions. Selon lui, il s'agit d'un « record, qui est de bon augure pour l’innovation », d’autant plus que Maurice « aspires to move from an upper middle income economy to a high income economy ».

Pour réussir dans ce secteur, il est d’avis qu’il faut des structures appropriées. Aussi il annonce la mise en place prochaine d’un National Innovation Framework et d’un National Innovation Challenge. Le premier, dit-il, a pour but d’identifier les priorités du pays et de voir comment les entrepreneurs dans différents secteurs peuvent apporter leur contribution. Le deuxième, lui, vise à dévoiler les innovations locales. Le premier prix de ce concours sera de Rs 500 000.