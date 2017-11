HÔTELLERIE : Après trois mois de rénovation

Trois mois et demi de préparation, des investissements de Rs 200 millions… L’hôtel Coin de Lire Attitude est fin prêt. L’établissement pionnier du groupe Attitude, à la base même de la marque Attitude, est transformé, et fait son entrée dans la cour des grands. Avec ses 122 chambres, dont 20 nouvelles, son nouvel espace-bar & louange, sa réception complètement réaménagée, ses deux restaurants… Le Coin de Mire Attitude, de nouveau opérationnel depuis la mi-octobre, a été surclassé en catégorie 3 étoiles supérieures. Un boost supplémentaire pour l’hôtel qui, comme les autres établissements du groupe Attitude, promet à ses hôtes une véritable immersion dans l’Otentik Maurice.

L’architecture résolument Mauricienne, avec une décoration comme à la maison, ambiance lumineuse et aérée, meubles en rotin, malles de voyages, cuisine typique Kot Nou, l’incontournable street food à la Taba-J… l’hôtel Coin de Mire fait peau neuve. Chaleureux et convivial, l’établissement relatant l’art de vivre mauricien, avec en toile de fond le majestueux rocher du Coin de Mire, s’est réinventé et s’inscrit dans la catégorie des Cosy Hotels — hôtels de charme pour les familles, les couples, les amis et voyageurs en solo.

Lors d’une soirée regroupant les différents partenaires du groupe et plusieurs personnalités, dont le ministre du Tourisme, Anil Gayan, le CEO est revenu sur l’historique du Coin de Mire, le point de départ du groupe qui a démarré ses activités, il y a neuf ans, avec le second hôtel, Club Le Marina (désormais Sensimar Lagoon Mauritius), pour représenter aujourd’hui un parc hôtelier de 1100 chambres.

« Coin de Mire Attitude est l’hôtel historique de la marque Attitude. Il représente là où tout a commencé, la source de ce qu’est devenu aujourd’hui le groupe Attitude… Il est aussi le fer des relations spéciales entre les deux familles, Attitude et la famille Pitot. Aujourd’hui, c’est une grande fierté pour moi d’avoir fait de cet hôtel le fleuron de la marque segment 3 étoiles qui séduira les 10 % de fidèles hôtes de Coin de Mire Attitude », a expliqué Jean Michel Pitot.

Ainsi, aujourd’hui, outre ses Family Members, dont certains employés ont 20 ans d’expérience et d’ancienneté, le Coin de Mire Attitude se différencie par son concept « Explorer Attitude » et répond au besoin de découverte des visiteurs. Il est le point de départ idéal pour découvrir l’île via l’application de géolocalisation Otentik Discovery, développée par le gourou en 2014, permettant de découvrir Maurice hors des sentiers battus. Avec cette rénovation, la boucle est bouclée et le groupe Attitude peut offrir à ses visiteurs une vraie aventure mauricienne.

Saluant le groupe Attitude, le ministre du Tourisme a particulièrement félicité le CEO Jean Michel Pitot pour son engagement à développer et à promouvoir le tourisme mauricien. Anil Gayan a aussi mis l’accent sur la hausse des arrivées touristiques cette année et celle attendue pour la haute saison. Une hausse attribuable à la connectivité aérienne renforcée, selon lui. L’industrie se porte bien, dit-il, avec une croissance de 6, 1 % enregistrée. « Avec l’arrivée des A350, les dessertes de KLM, Saudi Airlines… ainsi que les vols additionnels pour la période de décembre, dont ceux de British Airways, ce ne serait pas étonnant que l’on atteigne une croissance de 8-9 % », estime le ministre. Anil Gayan s’est par ailleurs engagé à s’assurer, dans le cadre du développement du tourisme durable, d’une politique pour protéger l’environnement.