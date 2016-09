HÔTELLERIE : Beachcomber dotée d’une image de marque transversale et cohérente

Le groupe Beachcomber, un des pionniers et enseignes phares dans le domaine de l’hôtellerie à Maurice, tourne une nouvelle page de son histoire, consolidant son avenir avec une redynamisation de sa marque. Gilbert Espitalier-Noël, le CEO du groupe, a annoncé, hier soir à Beachcomber House, à Curepipe, l’introduction d’une nouvelle identité visuelle, à savoir les couleurs d’un nautile de 52 branches au centre duquel est placé le « B » pour « Beauté » et « Bonté » ainsi que le développement d’un nouveau projet d’entreprise autour du concept « The Art of Beautiful ».

« Notre entreprise est reconnue dans le monde et reste le leader de l’hôtellerie mauricienne. Nous sommes fiers de ce qu’elle a accompli. Cependant, j’ai réalisé que très peu de nos clients se rendaient compte qu’ils étaient hébergés dans un hôtel du groupe Beachcomber, me faisant ainsi prendre conscience que l’entreprise avait besoin de se redécouvrir et de se rajeunir. Nous devons rendre nos valeurs plus transversales et plus cohérentes en rattachant Beachcomber de manière plus forte à chacun de nos hôtels. Nous avons besoin de transformer une collection de magnifiques hôtels en un groupe avec une image centrale forte », explique Gilbert Espitalier-Noël. Ainsi, Beachcomber sera désormais associé à tous les noms des hôtels du groupe qui disposeront chacun d’une couleur distincte pour bien démarquer la spécificité de l’établissement. Pour les hôtels mauriciens, « Beachcomber » sera placé discrètement en dessous de leur nom, alors que pour les établissements étrangers, il sera placé au-dessus du nom. La marque Beachcomber sera également présente dans tous les produits du groupe, y compris Plaisance Catering qui sera désormais connue comme Beachcomber Catering. Cette entreprise a également décroché le contrat pour le service au Parlement.

Beachcomber Resorts & Hotels, présent à Maurice depuis 1952, est une collection, ayant pris forme au fil des années, comptant aujourd’hui 11 établissements. Premier groupe hôtelier mauricien et une référence en la matière, Beachcomber compte se renforcer afin de prospérer et d’offrir un service de qualité. Gilbert Espitalier-Noël reconnaît que l’image de marque du groupe avait « quelque peu vieilli ». Des éléments associés à la marque avaient besoin d’être renouvelés. Les chaînes d’hôtels du groupe seront ainsi toutes imprégnées du nouveau symbole commun, le nautile, un céphalopode marin, remplaçant désormais le crabe. Le nautile est symbole de beauté et de perfection, incorporant dans son architecture le nombre d’or. De plus, à travers ses 52 branches, le symbole présente les traits d’un signe solaire, ce qui fait la part belle à la définition du nom Beachcomber, qui signifie « celui qui collectionne les plus beaux coquillages que la mer a déposés ». La refonte de ce changement d’image et d’architecture de marque a été faite avec l’aide de Louise Beveridge, consultante indépendante et l’agence de design et d’innovation Dragon Rouge.

Le CEO de Beachcomber n’a pas manqué de rappeler que la route vers cette nouvelle ère était « sinueuse, avec des dettes lourdes à porter, rendant la tâche difficile pour moderniser les hôtels ». De par une remontée graduelle et ascendante, le groupe peut maintenant se renforcer. Il a annoncé que de nouvelles dispositions seront prises au niveau de l’établissement hôtelier du groupe au Maroc. « Il fallait redécouvrir cette marque et redécouvrir qui nous sommes », soutient le CEO du groupe, en attestant que ce nouveau projet d’entreprise est le fruit d’un travail d’équipe. « Il fallait permettre à tout le monde de participer afin de redéfinir la marque et donner une aspiration à une nouvelle vision ». Et d’indiquer que la communication interne et externe a été revue « afin de faire montre de nos initiatives dans les différents domaines et de nous assurer que notre message est cohérent ». Il a aussi fait état de « l’ambition du groupe de s’externationaliser dans l’océan Indien et ailleurs de même que de vendre la marque » tout en « se joignant au courant national de l’industrie touristique ». Le CEO de Beachcomber précise que cette marque ne sera pas seulement une image différente, mais « devra aussi témoigner le vécu du client » par le biais de marques de fabrique et de rituels qui se retrouveront dans chacun des hôtels. Gilbert Espitalier-Noël souligne que cet exercice de reconstruction « prendra du temps ». « Ce sera un travail minutieux et compliqué, mais essentiel afin d’apporter une dynamique nouvelle en impliquant davantage nos équipes. Nous ne réinventons pas Beachcomber, nous révélons son supplément d’âme. » La soirée d’hier a permis de démontrer que Beachcomber dispose de talents formidables à tous les niveaux.