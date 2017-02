HÔTELLERIE : Beachcomber présente « The Beautiful Rituals »

Avec le dévoilement de la nouvelle plateforme de marque et de son projet d’entreprise en septembre 2016, le groupe Beachcomber Resorts & Hotels a mis en place des rituels produits et des rituels services dans chacun de leurs hôtels. Ces rituels font appel aux cinq sens : la vue, l’ouïe, le goût, l’odorat et le toucher. Portés par les artisans du groupe, les Beautiful Rituals suscitent l’émotion et offrent des moments inoubliables aux clients depuis leur mise en place il y a cinq mois.

The Beautiful Lights : C’est un message de paix dans le monde, énoncé par les enfants des Kids Clubs, avec le concours des parents et des artisans. Le tout est symbolisé par des bougies placées par les enfants dans la piscine, sur fond de musique, Sime lalimier, de Kaya.

The Beautiful Cocktail : Chaque année, les équipes des bars des hôtels Beachcomber choisissent, à l’issue d’un concours, le cocktail qui sera offert aux clients à leur arrivée. Ce cocktail est commun à la collection des hôtels du groupe. Le Beautiful Cocktail pour 2016/2017 a été réalisé par Vincent Nombreuse, barman au Dinarobin Beachcomber.

The Beautiful Table : C’est la version Beachcomber de la table du commandant à bord d’un paquebot. Chaque semaine, huit à dix invités se retrouvent autour d’une

table pour déguster le « Menu de l’île de France » conçu par les Chefs exécutifs autour des plats mauriciens. Un artisan de Beachcomber anime et partage ce moment de convivialité avec les hôtes.

The Beautiful Farewell : Dans chaque hôtel, l’artisan du mois remercie les clients pour leur séjour à travers une lettre personnalisée et leur souhaite un chaleureux au revoir.

The Beautiful Story : Sous un arbre dans le jardin, un conteur raconte avec passion l’histoire de l’île Maurice aux clients et la vie mauricienne d’hier et d’aujourd’hui.

The Beautiful Wedding : Chez Beachcomber, le mélange des sables colorés symbolise l’union de deux personnes. Les nouveaux mariés restituent ensuite les sables mélangés à la mer afin de propager leur amour, à travers les vagues, dans le monde entier.

The Beautiful Concert : À l’heure du coucher du soleil, les hôtels proposent un concert de musique enregistré dans un endroit privilégié. Les hôtes sont accueillis avec une boisson fraîche faite maison.

The Beautiful Neighbours : Afin de partager un moment de bonheur avec les enfants des villages voisins des hôtels, un moment d’échange est organisé chaque mois entre ces derniers et les enfants des clients. Le temps d’un goûter, des amitiés se créent.

Une vidéo des rituels est disponible sur YouTube : (https://youtu.be/mFfE8cOcD9w)