HÔTELLERIE : ENL assume le contrôle effectif de NMH

ENL Land et Rogers ont augmenté leur participation dans New Mauritius Hotels (NMH) à hauteur de 30,02%. Cette annonce a été faite officiellement sur la Bourse à la mi-journée. Le prix de l’action pour cette transaction s’élève à Rs 21. Ces deux entités ont fait l’acquisition de 253 955 et de 461 045 titres respectivement. Ce renforcement des intérêts d’ENL dans NMH reflète sa très forte conviction dans le potentiel de l’industrie du tourisme.

Aux termes des “Takeover Rules”, le groupe ENL assume le contrôle effectif du groupe NMH Ltd. De ce fait, une offre obligatoire pour l’achat des actions restantes sera formulée d’ici le 20 février, en conformité avec les règles 33 (1)(b) et 14 (2) des Takeover Rules, au prix de Rs 21.

Désormais, ENL Land et Rogers détiennent en commun 30,02% des actions de NMH, reparties comme suit : ENL Land (10,662%) et Rogers (19,357%), soit 51 634 024 et 93 738 947 actions respectivement. Dans un communiqué conjoint émis à cette occasion, les conseils d’administrations d’ENL et de Rogers confirment : « Sufficient financial resources are available to ENL Land and Rogers to satisfy the acceptance of the mandatory offer; there exists no agreement between ENL Land and Rogers on the one hand and NMH on the other hand in relation to the relevant shares; and the mandatory offer is not subject to any condition. »