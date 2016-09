HÔTELLERIE - EXERCICE FINANCIER 2015-16 : LUX* Resorts réalise des profits nets de Rs 418,6 M (+14%)

Le groupe LUX* Resorts & Hotels a enregistré pour l'exercice financier se terminant au 30 juin 2016 des profits après impôt de Rs 418,6 millions, contre Rs 365,7 millions pour la précédente année financière, soit une progression de 14%.

Les revenus totaux du groupe se sont élevés à Rs 5,2 milliards, ce qui constitue une hausse de 11% comparativement à 2015. La direction du groupe souligne que la stratégie déployée à Maurice, aux Maldives, à La Réunion et en Chine porte ses fruits.

Récemment, le groupe a annoncé le projet de vente du Tamassa Resort. Avec le contrat de gestion de cet hôtel, c’est plus de la moitié des chambres du groupe qui se retrouveront sous ce modèle d’ici la mi-2017. « Le succès que nous connaissons aujourd’hui, nous le devons à nos 3 000 “team members” qui travaillent sans relâche pour faire que chaque instant compte. C’est leur engagement, leur passion et leur énergie qui sont à la base de notre réussite continue. Malgré une situation globale qui demeure incertaine, notamment suite au Brexit, nous sommes confiants que notre stratégie d’expansion internationale, grâce à notre extraordinaire équipe, nous permettra d’assurer le développement à long terme de LUX* Resorts & Hotels », déclare Arnaud Lagesse, président du conseil d’administration.

Pour ce qui est des résultats de 2015/2016, on observe que le chiffre d'affaires a, et pour la première fois, franchi la barre des Rs 5 milliards, que les revenus par chambres disponibles ont grimpé de 11% pour atteindre Rs 6 335, et que les revenus avant provision pour les intérêts, l'impôt, la dépréciation et l'amortissement se sont chiffrés à un peu plus d Rs 1,1 milliard, ce qui représente une amélioration de 7% par rapport à l'exercice 2014/15. La valeur nette des actifs par action est passée de Rs 41,85 fin juin 2015 à Rs 43,88 au 30 juin dernier. Quant à la dette du groupe, elle a subi une hausse (de Rs 4,1 milliards à Rs 4,5 milliards), une partie de ce montant ayant été contracté pour le financement des travaux de rénovation de l'établissement LUX* South Ari Atoll aux Maldives.

L'établissement maldivien avait subi des travaux de développement pendant la période juillet-décembre 2015 et couvrant environ 49 villas flottantes, soit 25% de la capacité totale. Depuis le 1er juin 2016, et ce jusqu'à fin septembre, le LUX* South Ari Atoll sera complètement fermé pour la poursuite des travaux de rénovations. La direction de LUX* indique que cette fermeture aura un impact sur les résultats du groupe pour la période juillet-septembre 2016 mais, avec la réouverture de l'établissement au début de ce mois, la performance générale pour le trimestre octobre-décembre 2016 « ne pourra que s'améliorer », et ce en espérant que les conditions économiques globales ne se détérioreront pas. « We are therefore confident that we should be able to continue to maintain our performance throughout financial year ending 30th June 2017 », souligne le conseil d'administration dans ses commentaires accompagnant les résultats pour l'exercice financier écoulé.

Par ailleurs, Paul Jones, Chief Executive Officer de LUX*, met l'accent, dans un communiqué de presse, sur le modèle d’entreprise adopté par le groupe, qui est « focused on managing hotels rather than owning them ». Cette stratégie, affirme-t-il, permettra au groupe de consolider ses assises financières et de maintenir sa croissance. « Nous sommes confiants que notre stratégie d’expansion à l’étranger, notamment à travers de nouveaux contrats de gestion au Moyen-Orient et en Asie, garantira la pérennité du groupe à long terme. La vente des murs du Tamassa Resort est un parfait exemple de l’approche que nous adoptons. Les recettes de cette vente seront en effet grandement réinvesties dans le projet de création d’un établissement 5-étoiles à Grand-Baie, où se trouve actuellement le Merville Beach Hotel. Le LUX* Grand Bay permettra ainsi de renforcer la valeur de l’enseigne LUX* auprès de notre fidèle clientèle et d’accroître notre excédent brut d’exploitation », annonce Paul Jones.