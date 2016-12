HÔTELLERIE : Indigo,vers un contrôle total de Tropical Paradise

Le groupe Indigo Hotels & Resorts Ltd, un des principaux actionnaires de Tropical Paradise Co Ltd, opère des établissements hôteliers comme Le Labourdonnais, au Caudan Waterfront, et le Hennessy Park Hotel, à Ébène. Il prendra, selon toute probabilité, le contrôle total de Tropical Paradise Co Ltd dans un avenir proche.

Ce développement fait suite à la décision du conseil d’administration du groupe Indigo, le pôle hôtelier du groupe Eclosia (ex-Food & Allied Industries Ltd), d’acquérir une part additionnelle dans le capital de Tropical Paradise Co Ltd, société cotée sur le Development & Enterprise Market (DEM) de la Bourse de Maurice. Indigo a fait le 23 décembre dernier l’acquisition de 1 132 000 actions « ordinaires » de Tropical Paradise au prix de Rs 6,30 l’action. Ce volume additionnel représente 0,8% du capital de Tropical Paradise.

Cependant, cette transaction a eu pour effet d’accroître le contrôle effectif d’Indigo ainsi que les sociétés de Management and Development Company Ltd (MADCO) et Avipro Co Ltd, dans Tropical Paradise, la part totale passant à 50,2%. Avant cette transaction, indique un communiqué émis ce matin par Tropical Paradise à l’attention du marché boursier, Indigo détenait 63 977 267 actions dans Tropical Paradise, soit 44,9% du capital, contre 2 840 693 à MADCO (2% du capital) et 3 584 556 à Avipro (2,5%).

Les règlements boursiers exigent que toute personne, individuellement ou en partenariat avec d’autres, qui exerce un contrôle sur plus de 50% des droits rattachés aux « voting shares » d’une compagnie, se doit de faire une offre aux autres actionnaires sous le Règlement 33 (2) des Securities (Takeover) Rules 2010. Par conséquent, Indigo est appelée à faire une offre aux autres actionnaires de Tropical Paradise pour le rachat de leurs titres au prix de Rs 6,30 l’unité. Cette offre doit être faite dans un délai de deux mois suivant toute transaction débouchant sur la prise de contrôle effective d’une société. Dans un communiqué émis ce matin, le conseil d’administration d’Indigo a confirmé que le groupe dispose de ressources financières adéquates « to satisfy the acceptance of the offer ».

Indigo Hotels & Resort Ltd a été créé en 1994 et a été la cheville ouvrière derrière le lancement, deux ans plus tard, du Labourdonnais Waterfront Hotel, le premier établissement de grand standing destiné aux hommes d’affaires. Un deuxième hôtel, le Suffren Hotel & Marina, devait entrer en opération en 2004. Le groupe a connu un développement majeur en 2011 avec le rachat de Gour Points by Sheraton, à Ébène, rebaptisé Hennessy Park Hotel. L’année suivante, c’était l’ouverture du Suffren Apart Hotel, au Caudan, avant que le groupe ne procède en 2014 à la rénovation et à la relance de The Address Boutique Hotel (ex-Port Chambly Hotel).

Par ailleurs, Tropical Paradise Co Ltd a terminé l’exercice financier 2015-16 avec des bénéfices nets de Rs 19,2 millions après des pertes de Rs 6,1 millions en 2014-15. La société a su prendre avantage d’un important “uplifting” de l’hôtel Labourdonnais et de la progression continue de l'Hennessy Park Hotel.