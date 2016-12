HÔTELLERIE : LUX* Resorts & Hotels fête ses DMC 

Avec un taux de remplissage satisfaisant pour toute l’année, plus particulièrement en cette période de pointe, Lux* Resorts & Hotels est ravi. Un résultat parvenu, non sans le soutien des Destination Management Companies (DMC) avec lesquelles Lux travaille depuis plusieurs années. Pour leur remercier de leur soutient, les 20 meilleures DMC de LUX* Resorts & Hotels ont été conviées à deux soirées dans le cadre enchanteur de LUX* Le Morne et LUX* Belle-Mare le vendredi 25 novembre et le mercredi 7 décembre dernier. Pour l’occasion, les représentants de chaque DMC ont reçu un tableau en guise de remerciement de leur soutien pour l’année 2015/2016.