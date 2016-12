HÔTELLERIE : NMH affectée par la dépréciation des investissements au Maroc

Le volet des opérations du groupe New Mauritius Hotels Ltd (NMH) au Maroc a affecté substantiellement le bilan financier 2015/16 se terminant au 30 septembre dernier. Le chiffre d’affaires, de Rs 9,60 milliards, représente une amélioration de 5 % par rapport au précédent exercice financier (Rs 9,15 milliards). Les profits opérationnels ont progressé de 9 % durant la même période (de Rs 1,18 milliard à Rs 1,29 milliard). L’EBITDA (Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization), avant éléments non récurrents, s’élève à Rs 1,2 milliard. Toutefois, devant les difficultés persistantes des opérations du groupe au Maroc avec le Royal Palm Marrakech, le Board de NMH, qui s’est réuni pour avaliser les comptes, a préféré prendre les devants en adoptant une position prudente à l’égard de la valeur comptable de l’investissement immobilier et hôtelier. De par cette décision, des provisions conséquente s’élevant à Rs 277 millions pour le groupe et Rs 2,27 milliards pour la compagnie ont pesé lourd dans les comptes. Avec les Exceptional Items se greffant sur cet exercice de Provisionining, le groupe et la compagnie bouclent l’exercice financier avec des pertes après impôts de Rs 967 millions et Rs 1,99 milliard respectivement. En contrepartie, le conseil d’administration affiche la sérénité pour l’avenir vu le train de mesures adoptés dans le cadre de la restructuration et la réorganisation déjà initiées.

Passant en revue les opérations hôtelières à Maurice, le Board souligne que la performance opérationnelle tient à la forte progression du chiffre d’affaires des opérations hôtelières à Maurice, avec une croissance de 12 % sur un an, et cela malgré des fluctuations défavorables dans les taux de change de l’euro et de la livre sterling. La moyenne du taux d’occupation enregistrée dans les huit établissements est passée de 69 % à 75 %, alors que le nombre de nuitées vendu a augmenté de 8 %. Le Guest Night Spending (GNS) n’a connu qu’une progression nominale de 1 % à cause de la baisse dans le taux de change de l’euro et de la livre sterling. Le Trou aux Biches Beachcomber, avec une performance remarquable, est devenu, avec ses 333 chambres, suites et villas, le plus grand contributeur aux profits opérationnels du groupe. Les établissements hôteliers à Maurice ont généré des profits opérationnels de Rs 1,57 milliard, représentant une hausse de 20 % par rapport à l’année dernière (Rs 1,31 milliard).

D’autre part, Mautourco, qui continue à consolider sa position sur le marché, a enregistré des profits après impôts de 27 millions (contre Rs 23 millions pour l’exercice 2015). Une restructuration majeure a été entreprise à White Palm Ltd (White Sand Tours), nécessitant des coûts exceptionnels non-récurrents et entraînant ainsi des pertes de Rs 17 millions.

Par contre, le tableau chez Beachcomber Seychelles Sainte Anne Resort & Spa est décevant. Les résultats ont été affectés par la vigueur de la roupie seychelloise et par l’augmentation des coûts opérationnels suite à une croissance imprévue de 20 % des salaires imposée par les autorités seychelloises au cours de l’année.

L’hôtel devrait fermer en 2017/2018 pour des travaux de rénovation et d’extension. En dépit de ces facteurs défavorables, la croissance des arrivées touristiques présente des signes encourageants et la politique aérienne de libre accès mise en place par les Seychelles est de bon augure pour l’avenir de l’industrie.

Sur le front du Maroc, le Royal Palm Marrakech (RPM) continue à affecter de manière significative les résultats du groupe, avec Beachcomber SA (la compagnie qui possède et exploite le RPM) enregistrant un EBITDA négatif de Rs 148 millions et des pertes après impôts de Rs 785 millions. Les résultats ont été touchés par une dépréciation des immobilisations corporelles de Rs 277 millions, par une charge supérieure d’amortissement de Rs 49 millions et un important reversement d’impôt différé actif de Rs 164 millions au cours de l’année. NMH est dans la phase finale des négociations avec un opérateur hôtelier international réputé pour la reprise de la gestion hôtelière du Royal Palm Marrakech.

Par ailleurs, la vente de villas au Domaine Palm Marrakech (DPM) a également été affectée par des événements géopolitiques, notamment les séquelles des attaques terroristes en France. La filiale 100 % subsidiaire du groupe gérant le développement immobilier à Marrakech a vu son chiffre d’affaires chuter de Rs 385 millions en une année, résultant en un EBITDA négatif de Rs 151 millions. Prenant en considération une dépréciation de placement de Rs 48 millions réalisée dans la phase initiale de mise en place, DPM a enregistré des pertes de Rs 281 millions. Toutefois la signature d’une convention de gestion avec l’opérateur hôtelier susmentionné devrait avoir un effet positif sur la vente de villas.

La dépréciation du rand sud-africain a agi comme un frein sur la performance de Beachcomber Tours Afrique du Sud. Les profits après impôts ont été de Rs 54 millions contre Rs 81 millions pour le précédent exercice.

Beachcomber Tours UK a enregistré des profits après taxe de Rs 15 millions (Rs 4 millions en 2014-2015).

De son côté, Beachcomber Tours France a subi une importante restructuration suite à une détérioration dans la performance. Des changements drastiques ont été apportés au top management, qui a été remplacé de même que des changements opérationnels ont été réalisés. Les conséquences devraient se traduire par le rétablissement de la profitabilité et un rendement des opérations amélioré.

D’autres facteurs Non-Recurrent ont également représenté des coûts, soit Rs 234 millions, répartis comme suit : la fraude électronique Rs 115 millions, le Rebranding Rs 44 millions et la restructuration Rs 75 millions

Avec la constitution de Beachcomber Hospitality Investments Ltd (BHI) en novembre et les actifs structurels du Victoria Beachcomber, du Canonnier Beachcomber et du Mauricia Beachcomber vendus à la BHI, le plan de restructuration financière a été enclenché. MaraDelta a injecté 21,5 millions d’euros en capitaux propres à la mi-décembre et s’apprête à souscrire 28,5 millions d’euros supplémentaires en début d’année. L’investissement de MaraDelta dans la BHI sera à hauteur de 50 millions d’euros, représentant 44,4 % de capitaux propres, avec NMH conservant les 55,6 %. Suite à ces transactions, NMH recevra un total de 100 millions d’euros en cash. A noter que 71,5 millions d’euros ont déjà été reçus et ont été réutilisés pour payer les dettes existantes de NMH.

Par ailleurs, NMH a ouvert des discussions avec ses principales banques afin de refinancer ses dettes restantes. Les discussions ont atteint un stade avancé et devraient se traduire par une réduction significative du coût moyen des dettes du groupe, de même qu’un rééchelonnement des délais de remboursement des capitaux empruntés, entraînant une amélioration sensible du cash-flow de NMH.

GILBERT ESPITALIER-NOËL, CEO : « Sur la bonne voie pour NMH »

Commentant le bilan du groupe NMH, dans la dernière édition de Beachnews, Gilbert Espitalier-Noël, le Chief Executive Officer, souligne que « le groupe est engagé sur la bonne voie » avec des résultats probants dans les années à venir.

« Ces mesures courageuses et difficiles étaient essentielles afin de doter Beachcomber de fondations solides, sur lesquelles nous construirons l’avenir de notre groupe », déclare le CEO en ajoutant qu’« au cours de l’année 2016/17, nous compléterons cette transformation et continuerons à consolider nos bases et notre efficience opérationnelle. L’item Profit After Tax (PAT) de l’année 2016/17, malgré des résultats opérationnels encore en hausse, sera de nouveau impacté par ces initiatives. Nous commencerons à récolter les fruits de ces deux années de travail intense au cours de l’année financière 201717/18. »

De son côté, Pauline Seeyave, Chief Financial Officer du groupe, avance que « nous avons effectivement bien débuté l’année 2016/17. Le taux d’occupation pour le premier trimestre est très encourageant et tout semble indiquer que nous atteindrons le budget. Les opérations au Marrakech montrent des signes d’amélioration mais les chiffres restent modestes. Le taux de change de l’euro et de la livre sterling me préoccupe un peu. Avec l’assainissement de la dette et les opérations à Maurice qui se portent très bien, je pense que nous allons dans une bonne direction financièrement. »