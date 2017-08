HÔTELLERIE : Le nouveau cocktail Beachcomber signé Stephan Apollon

La tradition au sein du groupe Beachcomber veut que chaque année les équipes des bars choisissent, à l’issue d’un concours interne, un représentant pour proposer le cocktail de bienvenue aux clients. Pour la saison 2017/2018, le Beautiful Cocktail, réalisé par Stephan Apollon, barman au Trou-aux-Biches Beachcomber, a été sélectionné.

La création de Stephan Apollon réunit des saveurs tropicales, telles les feuilles de menthe, le sirop de canne, le limon de Rodrigues, le gingembre ainsi que le jus du fruit de la passion. Beautiful Cocktail a conquis le jury lors de la finale de la compétition annuelle, qui s’est déroulée le 23 août à l’hôtel Dinarobin Beachcomber. La finale avait réuni huit barmen, représentant chacun un hôtel du groupe. Après deux heures d’élaboration et de présentation, le verdict du jury est tombé. La création de Stephan Apollon a fait l’unanimité. « Je suis très content et très fier de faire le cocktail d’arrivée, qui fera aussi partie de la collection des hôtels Beachcomber », a indiqué le barman couronné. « Je me suis préparé depuis quelques semaines et j’ai fait au moins huit essais avant de trouver le bon dosage. » Pour les spécialistes, le cocktail proposé se démarque grâce à la richesse en arômes et aux saveurs exotiques, qui invitent à la détente et à la convivialité. « Ses notes fruitées, comme ses couleurs acidulées, célèbrent les vacances chez Beachcomber et reflètent l’Art of Welcome de notre collection d’hôtels », indique-t-on au sein du groupe Beachcomber.

Barman au Trou-aux-Biches Beachcomber depuis la réouverture de l’hôtel, en 2010, Stephan Apollo en est à sa première participation à un tel concours. « J’étais hyperstressé pour la finale et j’avais les mains qui tremblaient. C’est ma première compétition. Je devais présenter ma création et expliquer mes choix des produits. Je ne m’attendais pas à gagner. Mais je voulais essayer, franchir le pas ! Évidemment, c’est un honneur de réaliser le Beautiful Cocktail. Je remercie tous mes collègues de l’hôtel Trou-aux-Biches Beachcomber pour leur encouragement. C’est avant tout un travail d’équipe », dit-il.

Le Beautiful Cocktail fait partie des huit rituels exclusifs créés par Beachcomber afin de parfaire l’accueil des clients et de leur donner un avant-goût des moments d’exception qu’ils pourront vivre durant leur séjour. Le cocktail de bienvenue est renouvelé chaque année après un concours qui réunit les barmen des hôtels du groupe. Avec cette compétition, Beachcomber met en avant la créativité de ses équipes et valorise l’implication de tout un chacun. À partir du 1er octobre, le cocktail créé par Stephan Apollon sera servi à l’arrivée des clients dans tous les établissements hôteliers du groupe.