HÔTELLERIE : Rs 707,5 M de profits semestriels pour NMH

Le groupe New Mauritius Hotels (NMH) affichait pour le premier semestre (octobre 2016-mars 2017) de l’exercice financier 2016/2017 des bénéfices après impôt de Rs 707, 5 millions, contre Rs 603,3 millions pour la même période de la précédente année financière. Le groupe annonce le démarrage des travaux de rénovation de l’hôtel Le Canonnier alors que Le Victoria, à Pointe-aux-Piments, sera doté de 40 chambres additionnelles.

Le groupe NMH a enregistré pour le trimestre se terminant en mars 2017 un chiffre d’affaires de l’ordre de Rs 2,6 milliards, en ligne avec celui du trimestre correspondant de 2016. Cependant, le chiffre d’affaires des hôtels basés à Maurice a subi une baisse (de Rs 2,3 milliards à Rs 2,1 milliards) en raison principalement que la fête de Pâques, qui s’est déroulée en avril cette année au lieu de mars, comme l’année dernière. La direction de NMH explique que cette baisse du chiffre d’affaires a été compensée par une amélioration de la performance de la part de l’établissement se trouvant au Maroc ainsi que des opérations immobilières dans ce même pays.

La faiblesse de l’euro et de la livre sterling ont aussi impacté sur les revenus mais des gains au niveau de la gestion de la trésorerie ont permis de mitiger les retombées de la faiblesse des deux devises précitées. De plus, le groupe a vu ses frais financiers trimestriels se replier (de Rs 280,3 millions à Rs 232,1 millions) grâce en partie à des mesures pour réduire le niveau d’endettement aussi bien que les pertes de conversion des emprunts en devises. Pour le trimestre se terminant en mars 2017, NMH a enregistré des profits après impôt de Rs 160 millions, contre Rs 63 millions pour la période correspondante de 2016, mais dans ce dernier résultat cela aura été affecté par une provision de Rs 115 millions due à une fraude.

Pour ce qui est des opérations, le groupe annonce que la rénovation de l’hôtel Le Canonnier a commencé au début de ce mois et que l’établissement sera rouvert en septembre 2017 en appliquant des tarifs plus élevés à partir de novembre. L’hôtel Le victoria, lui, sera doté de 40 nouvelles chambres, d’une nouvelle piscine et d’un nouveau restaurant. Commencé en mars dernier, ce projet sera complété en novembre. Parlant du Royal Palm-Marrkech, la direction de NMH annonce une amélioration du taux d’occupation le mois dernier et de l’accélération de la vente des villas. Le groupe a conclu un accord de gestion avec le tandem Fairmont/Accor pour la gestion du Royal Palm Marrakech et se dit confiant que « this partnership is expected to give a further boost to the Group’s Moroccan operations ».

Par ailleurs, NMH a signé un « preferred parnership agreement » avec le Mont Choisy Golf Course, qui sera lancé en novembre 2017. Il est estimé que ce parcours de golf sera un précieux atout pour les hôtels Beachcomber se trouvant dans le nord du pays.