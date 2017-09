HÔTELLERIE : Sun Ltd réussit sa levée de capitaux

Le groupe hôtelier Sun Ltd a annoncé cette semaine le succès de sa levée de capitaux par le truchement d'une émission d'actions en numéraire (Rights Issue) d'un montant de Rs 1,87 Md. Le taux de souscription a été supérieur à 90%, ce qui, souligne la direction du groupe, reflète la confiance et le soutien de ses actionnaires. Avec cette opération, le total des investissements sur les deux dernières années se monte à plus de Rs 8 milliards.

CIEL Ltd, l’actionnaire majoritaire de Sun Ltd, a souscrit à cette émission et détient désormais 50,1% du total des actions et droits de vote de la société. On enregistre également l'entrée de Dentressangle Initiatives dans le capital du groupe hôtelier. Par le biais de Di Cirne HLT Ltd, Dentressangle Initiatives a souscrit à l’émission d’actions pour un montant de Rs 1,12 milliard ainsi qu'à 1 874 388 nouvelles actions ordinaires de l’émission de droits non reprises par les actionnaires minoritaires. La valeur de cette dernière transaction est de Rs 73,1 millions. Après l'achèvement de l'opération, Dentressangle Initiatives détient 17,52% du capital de Sun.

Dentressangle Initiatives est la société d’investissement de la famille Dentressangle, fondateur et actionnaire majoritaire jusqu’en 2015 de Norbert Dentressangle SA, le leader européen en transport et logistique. Suite à la vente de Norbert Dentressangle SA, Dentressangle Initiatives a développé un portefeuille d’investissements dans plusieurs secteurs de taille mondiale, en particulier l’industrie, les services et l’immobilier. Sa stratégie est d’investir et de favoriser le développement de sociétés avec un fort potentiel de croissance et destinées à devenir des acteurs majeurs dans leur secteur d’activité.

Les fonds levés par Sun Ltd permettront au groupe hôtelier de réduire significativement son endettement suite aux transactions, rénovations et acquisitions effectuées ces trois dernières années. « A court terme, cette levée de fonds renforcera sa structure financière pour accélérer sa croissance et sa profitabilité », fait ressortir la direction du groupe. « Je suis ravie d’accueillir Dentressangle Initiatives au sein de l’actionnariat de Sun. Cela renforcera notre assise financière et facilitera notre retour à la croissance de nos profits. Dentressangle Initiatives apportera aussi son expertise immobilière à Sun. Cette levée de fonds s’aligne avec la réalisation du plan stratégique à 5 ans », souligne David Anderson, CEO de Sun, dans un communiqué de presse.

Sun Ltd compte un peu plus de 12 000 actionnaires et environ 3 700 employés. Le groupe possède et gère quatre hôtels à Maurice (La Pirogue, Sugar Beach, Long Beach et Ambre), l'Île aux Cerfs et le Kanuhura, aux Maldives, une île de loisirs sur lequel se trouve le parcours de golf de championnat conçu par Bernhard Langer. Le groupe détient également 100% de Four Seasons Resort Mauritius à Anahita et 74% de Le Touessrok suite à un partenariat avec le groupe Shangri-La.