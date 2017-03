HÔTELS INDIGO : Asian brunch en mars à The Address Boutique

Pendant tout le mois de mars, le restaurant Izumi de The Address Boutique Hotel, à Port-Chambly, propose un « asian brunch » les dimanches. Les amateurs des saveurs d'Asie pourront déguster des rouleaux de printemps aux nouilles soba au thé vert en passant par des sushis, sans oublier le curry laksa, le riz au poulet typique de Malaisie, le curry de boeuf japonais, les fruits de mer et le boeuf japonais, les fruits de mer et tofu cantonais, entre autres. Les chefs Clément et Alan, venus tous deux d'Asie, proposeront également un dessert pour compléter ce brunch. Pour les enfants, le brunch sera à moitié prix et la piscine sera ouverte à tous. Rendez-vous est donc donné de 11h à 14h tous les dimanches.

Le Dim Sum à l'honneur au Labourdonnais Waterfront

Le restaurant de cuisine asiatique fusion Yuzu, du Labourdonnais Waterfront, propose un festival culinaire dédié au Dim Sum depuis hier. Tout le long de la semaine, le chef Wilson propose des plateaux de 5 à 10 pièces ou à la carte, de 4 pièces. Avis donc aux amateurs, qui auront l'occasion de déguster ces « raviolis chinois » préparés à partir d'un nombre infini de recettes selon les inspirations du chef jusqu'au 11 mars. Ils pourront goûter aux « har gow » de langouste vapeur et asperges parfumées au piment de chouchui; le Wagyu jiaozi, qui est une poêlée de jiaozi de boeuf wagyu et de champignons enoki, parfumée à la truffe; les ravioles japonaises de crevettes et marron d'eau relevées au curry vert thai et feuilles de basilic; les suimai de noix de St-Jacques et chair de crabe, salsa de mangue et kiwi, et relevé au Tobiko; ou encore des arouilles farci d'un medley de champignons, relevé à l'huile de truffe et aux fines herbes aux senteurs d'Asie. Le restaurant propose aussi le « High Tea » asiatique pour deux pendant cette période. Renseignements et réservations sur le 202-4023