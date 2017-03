HOUSING LOAN NON APPROUVÉ : Un Immigration Consultant réclame des dommages de Rs 6 M à une banque

Jarmaleos Do Zurius, un Immigration Consultant, poursuit la Mauritius Commercial Bank (MCB), réclamant à cette dernière des dommages de Rs 6 M pour des préjudices causés après le refus de la banque d'approuver un prêt logement. Dans sa plainte logée en cour, le plaignant soutient qu'en 2013, ce prêt avait déjà été approuvé mais que la banque n'a pas respecté ses engagements.

En mai 2013, Jarmaleos Do Zurius avait fait une demande auprès de la MCB pour un « housing loan » d'un montant de Rs 2,6 M. Le prêt avait été approuvé à Rs 2,1 M et le plaignant avait été demandé d'injecter Rs 500 000 de sa poche pour débuter son projet de construction. Cependant, vers juillet 2013, la banque a informé le principal concerné qu'il y avait « un souci » au niveau du contrat du terrain sur lequel le projet de construction allait être exécuté. Jarmaleos Do Zurius devait alors entreprendre des démarches légales pour mettre à jour la propriété de ce terrain. En juin 2016, la Cour suprême a tranché en faveur du plaignant, qui a obtenu son contrat de terrain en bonne et due forme. Sauf que la MCB refuse cette fois d'approuver le prêt, arguant qu'il ne correspond plus aux critères de « credit appraisal requirements ». La banque a alors expliqué au plaignant que sa situation financière ayant évolué, elle ne pourra lui accorder un prêt.

Dans sa plainte, rédigée par l'avoué Me Pillay Chedumbrum, Jarmaleos Do Zurius affirme que la banque n'a pas respecté son engagement car elle lui avait donné l'assurance de mettre le dossier en attente le temps que l'affaire de contrat du terrain soit réglée. Le plaignant soutient qu'il a déjà fait des dépenses pour l'achat des matériaux de construction et que la décision de la banque de ne pas lui accorder de prêt lui a fait subir d'énormes pertes. Le procès sera appelé devant la Masters and Registrar de la Cour suprême le 23 mars.