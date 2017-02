HSC 2016 — BOURSES : Les collèges nationaux heureux, mais…

La publication, vendredi, des résultats des examens de Higher School Certificate de Cambridge (avec un taux de réussite de 75,46%) a mis fin à une attente qui semblait interminable pour les quelque 9 235 candidats qui avaient pris part aux examens, parmi lesquels 2 313 jeunes avaient concouru pour les 45 bourses de l’État. Le stress pour ces derniers, particulièrement, s’amplifiait au fur et à mesure que l’heure de la proclamation des noms des lauréats approchait. Récipiendaire du MCB Foundation Scholarship, Rony Busviah, du collège Royal de Port-Louis, confiera même qu’il n’a pu dormir la veille, le jour de son anniversaire. “J’étais tellement stressé que je n’ai pu couper mon gâteau ! Ce n’est qu’à 5h du matin que j’ai réussi à m’endormir pour me réveiller à 8h”, nous raconte le jeune homme. Ce dernier fait aussi partie des bonnes surprises de la cuvée 2016. Sa particularité ? Il réside à Roche-Bois et offre à la région en quête de revalorisation son premier lauréat. Car comme c’est le cas depuis ces dernières années, certains lauréats atypiques ainsi que des collèges inattendus apportent une touche de fraîcheur et une note d’espoir à un événement national qui dure depuis des décennies.

Le temps d’une journée, la proclamation des résultats de HSC a fait de l’ombre à une actualité politique lourde qui plombe depuis un certain temps déjà le moral de bon nombre de Mauriciens. Ainsi, placée sous le signe de la célébration de la performance académique, la journée de vendredi a été pour les recteurs des collèges nationaux les plus convoités un jour béni. Même si, comme plusieurs d’entre eux le confiaient déjà dans notre dernière édition, soit avant la proclamation des résultats, c’était connu d’avance que le Queen Elizabeth College, les collèges Royal de Port-Louis et de Curepipe, et le Dr Maurice Curé State College allaient grignoter une belle part des bourses en lice.

“Le SSR Scholarship est revenu au collège Royal de Curepipe. Je suis doublement heureuse. On savait que le lauréat Chong Ng était le favori en sciences”, déclare Mitranee Kushiram, rectrice du collège curepipien. Des 144 garçons de cet établissement ayant concouru aux examens, 94,78% ont décroché le HSC et neuf sont lauréats. “Même si le collège ne compte que cinq lauréats cette année, nous célébrons cette réussite dans la liesse”, confie de son côté Piow Choeng Wan Wing Kai, recteur du collège Royal, qui affiche 90,40% de taux de réussite (177 candidats).

Au Queen Elizabeth College (175 candidates, 97,71% de réussite), son recteur, Devendra Ramanah, n’est pas moins fier. Avec huit lauréates, le collège de Rose-Hill a pleinement savouré sa suprématie. Vendredi prochain a été déclaré laureates’ holiday. À Vacoas, au collège Dr Maurice Curé, le recteur, Soondress Sawmynaden, se résout à accepter le verdict de la compétition. Des 161 candidates, deux sont lauréates. Le pourcentage (99,38% de réussite), encourage le recteur à viser un sans-faute, comme cela a été le cas au dernier School Certificate.

2016, selon Lindsay Thomas, recteur du St-Esprit, a été “un bon cru”. Le collège confessionnel catholique qui se fraye quasiment toujours une place sur la liste des lauréats en compte trois (157 candidats, 92,36% de réussite). Dans ses pronostics, le collège avait misé sur Ryan Emerit, brillant élève, classé quatrième dans la filière classique (Arts). Avec quatre lauréats au tableau, le collège MGI (162 candidats, 95,53% de réussite) de Moka jubile. “On ne s’y attendait pas. La chance a été de notre côté”, confie toute heureuse Surekha Ramful, la rectrice de l’établissement.

Frôlant les 100% de réussite, le Droopnath Ramphul State College, qui a présenté 146 candidates aux examens, continue à faire valoir sa présence dans la cour des grands, avec deux lauréates. “La compétition étant ce qu’elle est, nous ne pouvions pas être certains que nous serions sur la liste des boursiers. Et ce, même si nous nous attendions à trois lauréates”, concède Nowkeswar Persand, le recteur du collège. Il fait ressortir qu’il a eu la chance de prendre les rênes du collège en 2012, année des premières lauréates de l’établissement. Depuis, celui-ci continue à en produire.



ILS CHANGENT LA DONNE : Huit lauréats “non-stars”

Jamais deux sans trois. Le collège Ste-Marie pense déjà à un troisième lauréat à l’avenir. Après Hugo Bienvenu, lauréat de la cuvée 2013, c’est au tour de Karine Chan Yin (technique) d’inscrire son nom dans la jeune histoire de son collège. La demoiselle, qui nous confiait son rêve d’étudier en Australie pour devenir vétérinaire, a souvent surpris son entourage, tout comme ses enseignants, par sa “zennitude”. C’est toute zen qu’elle a changé de matière à la fin du premier trimestre, explique Carole Raynald, la rectrice. “Elle prend son temps. C’est une vraie bombe à retardement”, nous raconte sa mère, Noëlline.

Tout mettre en oeuvre pour un troisième lauréat, c’est aussi l’objectif que s’est donné Megnath Sunmukhiyah, directeur du collège Modern de Flacq. Ramini Luchmee, 19 ans et habitante de Lallmatie, est la deuxième lauréate du collège. “J’ai travaillé d’arrache-pied”, dit-elle ne tarissant pas d’éloges sur le système d’accompagnement mis en place par le collège de Flacq. Son frère, un ancien élève du collège Royal de Port-Louis, est passé par ce système. “Cela lui a réussi. J’ai voulu en faire de même”, explique Ramini.

Classée 27e au HSC 2015 comme candidate du Queen Elizabeth College et “déçue” de sa performance, elle fait le choix de concourir une deuxième fois aux épreuves, mais en changeant d’établissement. “Personne ne m’a contrainte de le faire. Cela a été mon choix. J’ai passé sept belles années au QEC. Au collège Modern j’ai eu droit à un encadrement taillé sur mesure, un accompagnement personnalisé. Ce qui m’a davantage redonné confiance. Je me suis focalisée sur mon objectif et cela a payé”, explique la lauréate. Mais en changeant d’uniforme, Ramini Luchmee explique qu’elle n’a pas échappé à des regards interrogateurs. “Kan mo sorti ar mo iniform gro ble zot get mwa ! Ces regards en disaient long. Mais je ne m’en suis pas préoccupée”, affirme celle qui étudiera la médecine.

Le collège d’Etat de Forest-Side réédite l’exploit après quatre ans avec Yumna Nubeebokus (Arts). Et c’est non sans émotion que la jeune habitante de Rose-Belle confie : “Tout le monde attendait que je sois lauréate, sauf moi.” C’est tout aussi émue que Shyama Ramboccus, la rectrice du collège, concède que la lauréate, humble, est un exemple pour les jeunes filles de l’établissement. Elle est persuadée que la cuvée 2017 sera à la hauteur aux prochains examens de HSC et pourrait même réserver des surprises.

Dans la catégorie des collèges qui ont fait leur entrée dans la cour des grands, il y a la Pamplemousses SSS. Même si sa rectrice, Roshni Bhujun, était optimiste, elle attribue la bénédiction divine à la surprise réservée par Ashwinee Pamma (Arts). La lauréate, qui avoue avoir éclaté en sanglots quand elle a appris la nouvelle, au petit-déjeuner, confie qu’elle se réveillait tous les jours à une heure du matin pour travailler et réviser. Avant d’être lauréate, la jeune fille rêvait de faire carrière dans le journalisme. Mais elle a changé d’opinion ! Sir Abdool Raman Osman State College entre dans l’histoire grâce à Matthieu Chan Chee (Sciences). Avant de quitter le collège qui l’avait accueilli en héros, le jeune homme confiait à Week-End : “Je pense étudier Computer Science et travailler à Google.” Et de souhaiter une réforme dans l’éducation qui ne pousserait pas “les enfants à travailler comme des malades.”

DOHA SECONDARY SCHOOL : “Nous sommes parmi les grands”

Il va sans dire que le collège Doha de Phoenix a frappé fort grâce à Zahraa Sawdah Khan Jaffur (Economics). “Nous sommes aujourd’hui parmi les grands”, dit d’emblée Osman Jambocus, le recteur. La jeune fille, dont les deux soeurs sont enseignantes à la Doha Secondary School, avait pris part aux examens avec le souhait de figurer parmi les classés. Mais elle a fait mieux.

Autre collège qui s’est immiscé dans la place d, le G.M.D Atchia State College. Le collège compte deux boursières : Sally Yun Yan Wong (sciences) et Tessa Lalljee (Arts). La première, née à Maurice de parents expatriés chinois, ne cache pas son bonheur après sa réussite, mais explique aussi qu’”il y a un problème dans le système éducatif secondaire. Nous ne faisons qu’apprendre sans même savoir ce que nous ferons après nos études. On ne pense qu’aux emplois qui sont communs, alors que le marché du travail est saturé en ce moment. Il faut arriver à guider les étudiants dans leur choix de carrière.”

De son côté, Afhmez Oozeer, le recteur du collège, a vécu cet instant comme une belle revanche. “Je suis ici depuis 20 mois. Je ne n’oublierai pas l’accueil qui m’avait été réservé à mon premier jour à l’école. Il y avait une grande manifestation car on ne voulait pas de moi. On disait que l’école allait se dégrader avec mon arrivée. Mais en regardant ces deux lauréates, je peux dire qu’elles sont la réponse du Seigneur à mes détracteurs. Si aujourd’hui l’école est arrivée à ce niveau, c’est grâce à un travail que nous avons commencé à mon arrivée en mai 2015 !” confie le recteur.

Rodrigues College sans surprise

C’est sans surprise que le Rodrigues College a raflé les quatre bourses du Rodrigues Open Scholarship. Lorsque la nouvelle est tombée vendredi, Jean Hubert Colin, un des lauréats rodriguais se trouvait en vacances en Chine où étudie son frère depuis quelques années. C’est sans lui que ses amis, Rowan Neville Félicité, Ophélie Leste (qui envisage des études en astrophysique) et Corélie Étienne se sont rendus au collège où les attendaient leurs camarades et le recteur Nan Rock Perrine. Ce dernier concède que depuis quelque temps déjà, il ne demande plus aux étudiants de rentrer dans l’île après leurs études à l’étranger.