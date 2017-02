HSC 2016 - PERFORMANCE : Les collèges d’État se démarquent totalement

Mis à part la bonne performance habituelle de certains National Colleges, un bon nombre des collèges régionaux d’État et privés enregistrent depuis quelques années un taux de réussite remarquable. Cette année, dix-huit collèges ayant présenté un nombre élevé de candidats ont obtenu plus de 90 % de réussite ; douze d’entre eux sont des établissements d’État. Le « 100 % de réussite » de St Marys West concerne seulement six candidats.

Les établissements ayant décroché pas moins de 90 % de réussite sont les suivants : Collège St-Esprit (157 candidats — 92,36 %) ; Dr Maurice Curé State College (161 candidats – 99,38 %) ; Droopnath Ramphul State College (146 candidats – 99,32 %) ; Forest-Side State School – Girls (116 candidats – 94,83 %) ; France Boyer de la Giroday SSS (141 candidats – 91,49 %) ; GMD Atchia State College (120 candidats – 90,83 %) ; Gaëtan Raynal State College (87 candidats – 91,95 %) ; Lorette de Port-Louis (112 candidats – 91,96 %) ; Lorette de Quatre-Bornes (134 candidats – 92,54 %) ; Lorette de Rose-Hill (69 candidats – 91,30 %) ; MGI (162 candidats – 97,53 %) ; QEC (175 C — 97,71 %) ; Rabindranath Tagore Secondary School (105 candidats – 98,11 %) ; Royal de Curepipe (134 candidats – 94,78 %) ; Royal de Port-Louis (177 candidats – 90,40 %) ; Jugdambi SSS (142 candidats – 91,55 %) ; Sodnac SSS (91 candidats – 93,41 %) ; et Doha Secondary School (42 candidats – 90,48 %).

Toutefois, les trois collèges d’État ayant décroché le plus grand nombre de boursiers, à savoir le QEC, le RCC et le RCPL, ont été devancés par d’autres établissements en ce qu’il s’agit du taux de réussite global. En effet, en haut de la liste des « 90 % et plus » se trouvent le Dr Maurice Curé State College (99,38 %) et le Droopnath Ramphul State College (99,32 %).

Dans la fourchette de 65 % à 80 % de réussite également, les collèges d’État ont commencé à prendre le dessus et cette progression ne laisse pas indifférents les directeurs des collèges privés. « C’est normal que les collèges d’État obtiennent de bons résultats car ils prennent les meilleurs éléments à l’entrée en Form I », fait remarquer Bashir Taleb, directeur Islamic Cultural College Form VI et président de la Fédération des managers des collèges privés. « D’année en année, la majorité des collèges privés ont des élèves moins bon académiquement en Form I et ils ne peuvent être élitistes dans les résultats de SC/HSC. Avec des élèves d’un niveau moyen, nous réussissons à conduire un bon nombre à l’obtention de leur diplôme de SC et de HSC. Si le système change et qu’on nous envoie des élèves de différentes compétences, cela veut dire que nos résultats vont s’améliorer », poursuit M. Taleb. « Ce sont les collèges privés qui admettent des enfants ayant des difficultés au plan académique », ajoute un autre recteur d’un collège privé. Une autre raison de la baisse du taux de réussite dans les collèges privés, selon quelques enseignants de ce secteur, est « la migration des bons éléments vers le secondaire d’État en cours de route ». « Dès qu’un élève obtient des bons résultats à la fin de la Form III, ses parents recherchent une admission pour lui dans un collège d’État », disent ces profs.

Dans le secondaire privé, ce sont particulièrement quelques collèges catholiques situés dans les régions urbaines qui ont enregistré les meilleures performances à ces examens du HSC. Mais même dans ce secteur du secondaire, le taux de réussite de certaines écoles n’est guère brillant depuis quelques années, une situation qui préoccupe sérieusement les responsables de l’Éducation catholique.