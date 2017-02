HSC 2016 - PREMIERS EXAMENS PROFESSIONNELS : HSC Pro/GCE 96% de réussites

Des 80 candidats, 35 (44%) ont obtenu le “full” HSC Pro et 42 (53%) le GCE Award; les trois meilleurs pour le “full” HSC Pro sont Lorette de Mahébourg (65%), Keats College (57%) et MGSS Solférino (50%)

MES : « Des résultats encourageants pour un début et le HSC Pro maintenu dans la réforme »

Les résultats du HSC 2016 sont connus depuis deux semaines mais ce n'est qu’hier soir que le Mauritius Examinations Syndicate (MES) a donné et commenté pour la première fois le taux de réussites global aux examens du HSC Pro, organisés pour la première fois à Maurice l'année dernière. Les 35 candidats avec un “full” HSC pro et 42 autres avec un GCE Award donnent au combiné un taux de réussites de 96%. « C'est un bon début », dit la directrice du MES, qui rassure au sujet du maintien de l'option HSC Pro dans la réforme. Le ministère discute déjà de la possibilité de l'octroi d'une bourse d'études à l'avenir au meilleur candidat de ce programme.

Les 11 collèges d'Etat et privés ayant présenté des candidats à cette première édition du HSC Professional sont : Keats College; Sookdeo Bissoondoyal State College; Le Chou College (Rodrigues); New Educational College; MGSS Solférino; Manilall Doctor SSS; Loreto Convent Mahébourg; St Mary’s West College; Belle-Rose SSS; Goodlands SSS et Rabindranath Tagore Secondary School. Soulignons que le HSC Pro a été introduit en classes de Lower VI en 2015 sur une base pilote dans 11 établissements d'Etat et privés, incluant Rodrigues, et que cette phase expérimentale prendra fin avec les examens de 2018 après trois promotions d'élèves. Ce programme intègre une réelle expérience dans le monde du travail et inclut une épreuve orale dans l’évaluation d’une nouvelle matière intitulée “Global Perspectives”, à la place du traditionnel General Paper.

En raison de la nouveauté du programme d'études, les résultats des premiers examens pris l'an dernier étaient très attendus. Au début du programme d'études, en 2015, il y avait environ 100 élèves, mais ce sont finalement 80 candidats qui ont pris part aux examens. Cependant, il est un fait que les résultats du HSC Pro sont complètement dans l'ombre des résultats du HSC traditionnel. Aucune mention non plus dans le discours du ministre de l'Education lors de la proclamation des lauréats, le 3 février.

Dans les collèges, on reproche au MES de ne pas communiquer les résultats officiels de ces premiers examens. « Comment allons-nous motiver les élèves à s'intéresser au HSC Pro si on ne connaît pas le taux de réussites et si on n'a pas les détails de la performance des collèges ? Est-ce que les candidats l'ont pris au sérieux ? Après deux semaines, il est temps que le MES communique au plus vite sur cette question », est d'avis Soondress Sawmynaden, président du syndicat des recteurs/assistant-recteurs du secondaire d'Etat.

La directrice du MES donne une explication sur la raison pour laquelle cet organisme n'a pas publié ces résultats du HSC-Pro. « Il s'agit, valeur du jour, d'un projet pilote et pour lequel 11 collèges seulement sont concernés. Quand cette option sera étendue à l'ensemble des collèges de Maurice, on publiera les résultats, comme c'est le cas pour le HSC. Pour l'heure, nous ne refusons pas de communiquer les informations aux collèges qui en font la requête », affirme Brenda Soborun-Thanacoody.

S'agissant de la performance individuelle des 11 collèges, la directrice affirme que trois candidats seulement ont échoué. « Les autres ont eu soit un “full HSC Pro” ou un GCE Award. Ne pas obtenir le “full HSC pro” ne signifie qu'on a échoué. Avec le GCE Award, un candidat peut faire une demande d'admission dans une université », souligne Brenda Soborun. Elle ajoute que les officiers de son organisme, responsable de la mise en œuvre de ce programme d'études, sont « satisfaits » de ces premiers résultats, tout en reconnaissant qu'il y a des améliorations à apporter et des ajustements à faire pour un meilleur déroulement de ce programme d'études.

La bonne surprise, dans ces premiers résultats du HSC Pro, a trait à la qualité des résultats obtenus en “Global Perspectives” (alternative au GP). « On a obtenu plus de 90% de réussites et de très beaux résultats individuels », disent des officiers du MES. En effet, un grand nombre des candidats a obtenu la mention “A” et “B”. Selon le constat du MES, le HSC Pro a donné des meilleurs résultats dans les écoles où il y a eu un engagement réel de la direction et des profs dans le programme d'études. « Si on ne croit pas à la philosophie du projet et qu'il n'y a aucun efforts de la part des responsables du collège pour l'encadrement des profs et des élèves, le programme est voué à l'échec », disent des officiers du MES. Dans les milieux du MES, on cite le cas d'un de ces collèges d'Etat ayant participé à cet examen et où le personnel enseignant de même que la direction auraient témoigné très peu d'enthousiasme ces deux dernières années. « Le résultat peu brillant de cet établissement ne nous a guère étonnés parce que la direction de l'école n'a pas fait beaucoup d'efforts pour entrer totalement dans le projet », raconte un de nos interlocuteurs.

Dans certains collèges qui épousent complètement l'esprit du HSC Pro, des enseignants et des chefs d'établissements s'interrogent sur l'avenir de ce programme d'études avec la mise en route du Nine-Year Schooling. Ils craignent aussi que les autorités ne décident de mettre en veilleuse ce programme d'études en raison des problèmes pratiques rencontrés ces deux dernières années. « Ce projet fait du bien à l'école parce qu'il apporte une réponse concrète aux besoins de formation des jeunes et aux besoins du pays. On craint que ce programme ne disparaisse avec la réforme », appréhendent des responsables de collège.

Mais selon la direction du MES, le HSC Pro a sa place au sein de la réforme. « On va garder le HSC Pro car c'est dans le même esprit que la réforme », affirme sur un ton catégorique Brenda Soborun. « Il y a eu certes quelques balbutiements au début, mais nous préparons le deuxième groupe de candidats aux examens avec certainement plus d'assurance. À la fin de la phase expérimentale, je ne doute pas que les collèges seront plus expérimentés dans la conduite du programme d'études et que le MES aussi sera fin prêt pour l'extension du HSC Pro sur une base nationale », dit sa directrice.

Dans le sillage de la publication des derniers résultats du HSC, le ministère de l'Education aurait même déjà commencé à réfléchir sur la possibilité d'octroyer une bourse pour la filière HSC Pro. « Cela viendra à l'avenir. Cela prouve que le gouvernement ne se désintéresse pas du HSC Pro », ajoute la directrice du MES. Celle-ci invite les collèges intéressés par cette option à ne pas hésiter en ce premier trimestre de 2017 à prendre contact avec eux car le MES a déjà démarré sa tournée dans des collèges qui en ont fait la demande pour donner les détails du HSC Pro au personnel enseignant et aux élèves intéressés. À cette date, une quinzaine de collèges proposent ce programme d'études en Lower VI.